Vantaggi e svantaggi della crema depilatoria

Soprattutto durante la bella stagione, in cui ci si scopre molto di più complici costumi e vestiti più scollati, la depilazione diventa una tappa fondamentale, sia per le donne che per gli uomini. Mostrare una pelle liscia e morbida infatti, non è più solo appannaggio del gentil sesso, da sempre attento a non mostrare antiestetiche ombre scure sul viso e sul corpo, ma anche degli uomini che ormai sono divenuti, a tutti gli effetti, degli attenti consumatori di creme depilatorie e cerette.

Esibire un corpo ed un viso primo di peli, quest’ultimo soprattutto per le donne che combattono spesso con un’antiestetica peluria nella zona baffetti, è indispensabile per apparire al meglio e prendersi cura del proprio aspetto. Esistono diversi metodi di depilazione e uno dei meno fastidiosi e dolorosi è la crema depilatoria: ecco come funziona e quale scegliere.

Perché scegliere di depilarsi con la crema e le alternative

In commercio in realtà esistono davvero tanti metodi per depilarsi: ci si può depilare con la famosa lametta, molto utilizzata per i ritocchi last minute o per quando si ha poco tempo a disposizione. Si può scegliere di depilarsi con la crema, una delle soluzioni più utilizzate soprattutto da chi desidera risultati un pochino più duraturi rispetto alla lametta. Ci si può anche depilare ovviamente con la ceretta o con gli epilatori di ultima generazione, oltre che con il classico rasoio.

Le creme depilatorie però, da qualche tempo, hanno conquistato soprattutto chi teme il dolore derivante dalla ceretta o dall’uso dell’epilatore elettrico e, nel contempo, non vuole usare la lametta. Le creme depilatorie per uomo e per donna spopolano così tra le scelte per una depilazione veloce ed indolore.

Creme depilatorie o schiume depilatorie?

Con cosa sono realizzate però le creme depilatorie normalmente utilizzate per depilarsi e quali sono le differenze sostanziali con le schiume depilatorie, anch’esse molto utilizzate? La crema depilatoria, spesso anche definita crema epilatoria, è un metodo chimico per eliminare i peli superflui. Il suo componente principale è infatti l’acido tioglicolico, che è in grado di rompere il legame chimico che tiene ben saldo il pelo all’interno del follicolo pilifero. Con la crema depilatoria dunque non si elimina il pelo alla radice, non si agisce sul bulbo che lo genera, ma si va letteralmente a spezzare chimicamente il pelo laddove emerge dall’epidermide.

Naturalmente la crema depilatoria per donna è solitamente più delicata della crema depilatoria per uomo, in quanto i peli maschili sono naturalmente più folti e robusti e dunque richiedono un’azione più decisa. Inoltre è possibile anche scegliere creme depilatorie specifiche per ciascuna parte del corpo: c’è la crema depilatoria per il viso, solitamente più delicata e adatta ad eliminare anche i peli più corti e sottili; c’è la crema depilatoria per la zona bikini, per le braccia, per le gambe, per le ascelle e così via.

Ogni zona del corpo in realtà andrebbe trattata con una crema depilatoria diversa, studiata specificatamente per quella parte, in quanto i risultati sono migliori, tuttavia la maggior parte delle donne preferiscono acquistare solo due tipi di crema depilatoria, quella per il viso e quella per il corpo, senza fare particolari differenziazioni tra una zona e l’altra. Per quanto riguarda invece la differenza tra creme e schiuma depilatoria, la discriminante sta principalmente nella consistenza, più facile da stendere e solitamente più incisiva la prima, più leggera e delicata la seconda.

Crema depilatoria: pro e contro

L’utilizzo della crema depilatoria dunque è molto diffuso e presenta sia molti lati positivi che alcuni negativi che vale la pena conoscere. Tra i pro dell’utilizzo delle creme depilatorie c’è sicuramente la velocità con cui agiscono e la semplicità d’utilizzo in quanto non richiede né particolari strumenti – a parte la crema e la relativa spatolina che viene data in dotazione – né capacità tecniche. Inoltre è un metodo di depilazione totalmente indolore che non favorisce l’irrobustimento dei peli, in quanto il bulbo che li genera non viene minimamente toccato. Sia gli uomini che le donne possono dunque utilizzare la crema depilatoria in modo autonomo e piuttosto semplice.

Tuttavia l’impiego della crema depilatoria presenta anche dei contro, legati soprattutto alla sua composizione chimica. Gli svantaggi più consistenti sono legati alle possibili reazioni allergiche come eruzioni cutanee, prurito, forte arrossamento e bruciore che possono verificarsi nelle zone trattate con crema depilatoria. Si tratta dunque di un trattamento che andrebbe evitato da chi soffre di allergie e da chi ha la pelle particolarmente sensibile. La soluzione è di testare preventivamente su una piccola porzione di pelle la crema che si intende utilizzare e valutarne la reazione.