Tinta sempre al top? Il segreto è il siero per capelli colorati, un must beauty da provare

Ogni stagione ha i suoi colori di tendenza, anche in fatto di capelli! E se giocare e tingersi la chioma e cambiare look in un istante è una delle cose che si amano di più fare, è importante anche che il colore scelto si mantenga vivo, brillante e dall’aspetto wow in ogni istante in cui decideremo di tenerlo. E cosa c’è di meglio che farlo utilizzando dei prodotti ad hoc per le chiome colorate e tinte?

E no, non parliamo solo degli shampoo, balsami o maschere formulate specificatamente per prendersi cura delle capigliature che sono state sottoposte a questo genere di trattamenti, ma anche di un prodotto che molto spesso non viene utilizzato ma che crea un’enorme differenza a livello sia visivo che di benessere della chioma stessa, il siero per capelli colorati.

Cos’è il siero per capelli colorati

Un prodotto concentrato e creato appositamente per migliorare la salute e l’aspetto della chioma sottoposta a tinture. Si tratta, infatti, di cosmetici realizzati con ingredienti attivi, come per esempio oli vegetali, vitamine, proteine e altri nutrimenti che vengono assorbiti dai capelli, nutrendoli e intervenendo su quelle che sono la criticità dei capelli tinti, come la tendenza a seccarsi, la perdita di luminosità del colore e via dicendo.

Dei prodotti che solitamente hanno una formulazione leggera, dalla texture setosa e che penetrano facilmente tra le fibre dei capelli. Formulazioni pensate appositamente per non appesantire i capelli e per donargli massima luminosità e brillantezza. Ma non solo.

A cosa servono i sieri per capelli tinti

Scopo principale del siero per capelli colorati è idratare la chioma, andando a combattere la tendenza della stessa a diventare secca e disidratata (che è una delle conseguenze tipiche della colorazione dei capelli). E agendo come un rinforzo per la chioma stessa, migliorando la struttura del capello, riducendone la rottura e aumentando la sua resistenza. Insomma, un boost di benessere in un unico prodotto. Ma non è tutto.

Come ogni prodotto beauty, anche i sieri per capelli colorati si sono evoluti nel tempo, e le formulazioni più innovative si concentrano molto anche sui danni che vengono causati dal calore di phon e piastre, dall’inquinamento ambientale, dagli agenti esterni e dai raggi UV. In più, oltre a proteggere la chioma stessa, il siero per capelli colorati risulta anche essere un perfetto alleato per lo styling, da applicare sia sulla chioma bagnata che asciutta, e regalandole l’aspetto desiderato e un pieno di benessere a 360°.

Un plus di benessere per la chioma

Insomma, un vero alleato per la salute e la bellezza dei nostri capelli e che aiuta a mantenere il colore tanto desiderato al massimo delle sue potenzialità e per tutto il tempo che deciderete di tenerlo, garantendo al tempo stesso massimo nutrimento alla chioma e un plus di benefici come nessun altro prodotto saprebbe darvi.

Optando per un siero per capelli colorati fini, secchi o grassi, per un siero anti opacità e ravviva colore, per capelli ricci o lisci, insomma, per il prodotto che più si addice alle vostre esigenze ma con la certezza che si prenderà cura della vostra chioma fin dalla primissima applicazione.

