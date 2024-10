Amazon, ora puoi acquistare i prodotti di lusso per capelli preferiti dalle celeb a un prezzo shock

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Fonte: Getty Images Capelli al top come Beyoncé, i prodotti di lusso da comprare

Quando si parla di cura dei capelli, di haircare routine e di prodotti must da avere nel proprio beauty case, tra i brand più amati (anche dalle celeb) Kérastase è senza dubbio un marchio che spicca e che si distingue dagli altri. Prodotti di alta qualità e dalla ottime prestazioni, tanto che sono molte le donne del mondo dello spettacolo a farne uso, mantenendo la loro chioma sempre perfetta e a prova di red carpet.

E cosa c’è di meglio che provare anche su di sé i prodotti di lusso per capelli più amati dalle celeb? Forse solo il fatto che il momento giusto per regalare questa coccola e questo plus di benessere alla vostra chioma è adesso, perché grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon avete la possibilità di acquistare moltissimi prodotti a prezzi super convenienti, compresi i prodotti della linea Kérastase più amati dalle celeb.

La Festa delle Offerte Prime 2024 è pronta per stupirvi

Una due giorni di sconti e di prezzi ribassati, per godersi la possibilità di farsi un bel regalo senza sensi di colpa e per potervi portare avanti con gli acquisti per Natale o per qualche ricorrenza speciale, approfittando di prezzi vantaggiosissimi e di prodotti di altissima qualità. Insomma, l’8 e il 9 ottobre su Amazon è Festa delle Offerte Prime 2024 e voi non dovrete far altro che approfittarne!

Come? Vi basta iscrivervi al programma Amazon Prime e diventare membri prime (approfittando anche dei 30 giorni gratuiti e di tantissimi vantaggi aggiuntivi) cliccando qui:

Approfitta ora del mese gratis e iscriviti ad Amazon Prime!

E godendo anche delle tante altre offerte beauty che possono essere scoperte qui:

Scopri qui tutti i super sconti della Festa delle Offerte Prime!

Dando via al vostro shopping personale per prendervi cura di voi con i migliori prodotti sul mercato.

I prodotti Kérastase in offerta per te

Proprio come quelli della linea Kérastase, che ora sono in sconto grazie alla Festa delle Offerte Prime, un brand di altissimo livello e che si è guadagnato un seguito di fedelissimi, tra cui alcune delle più grandi celebrità del mondo. Dalle attrici alle cantanti e fino alle modelle, che utilizzano i prodotti Kérastase per mantenere le loro chiome sane, forti e che sprigionano bellezza da ogni fibra.

Un esempio? Avete presenta la chioma spettacolare di Blake Lively?

L’attrice e icona della moda è conosciuta anche per i suoi capelli voluminosi, una caratteristica distintiva di Blake data dalla genetica e dalle cure mirate alla sua chioma bionda, affidandosi alla linea Kérastase Chronologiste. Prodotti pensati per garantire massimo nutrimento alla chioma e per rivitalizzarla, agendo sulle lunghezze e sulle punte in modo uniforme e donandogli massima forza. Cliccate sulla box qui sotto per scoprire lo sconto riservato ai membri Prime.

Kérastase Chronologiste Per una chioma come Blake Lively col 15% di sconto

Conosciuta per il suo ruolo iconico di Rachel Green in Friends, anche Jennifer Aniston ha sempre avuto capelli invidiabili (e oltretutto la sua chioma è una delle più copiate di sempre). Ma di chi è il merito di tanta bellezza? Ovviamente dei prodotti Kérastase e, in particolare, della linea Kérastase Resistance (amatissimi anche da Zendaya), formulati con pro-cheratina e ceramidi che rafforzano i capelli dall’interno e che hanno il merito di aver mantenuto le sue ciocche sane e forti. Con le offerte prime, il set completo, è in sconto al 12%.

Kérastase Resistance Per una chioma forte e sana

Se amate le onde morbide e il volume della chioma di Beyoncé e vi state chiedendo come ottenere lo stesso straordinario effetto, sappiate che la bella e talentuosa cantante affida i sui lunghi capelli all’olio Kérastase, un alleato perfetto per mantenere la sua chioma lucente e brillante. La linea Kérastase Nutritive, infatti, aiuta a nutrire i capelli, idratandoli e combattendo l’effetto crespo tipico delle chiome ricce o secche, donandogli morbidezza e setosità.

Kérastase Nutritive Addio effetto crespo con un plus di idratazione

Kérastase Nutritive Un plus di idratazione per capelli secchi

Capelli biondi come quelli di Barbie? Beh, se lo scopo è quello di mantenerli sani, lucenti e di un bel biondo che cattura lo sguardo, allora dovete optare per la linea Kérastase Blonde Absolu e che non a caso è quella utilizzata anche da Margot Robbie, una fan dei prodotti Kérastase e che la aiuta a mantenere i suoi capelli biondi brillanti e naturalmente luminosi. Il tutto grazie alla formula ricca di nutrienti dei prodotti Blonde Absolu, arricchita con Acido Ialuronico e fiore di Stella Alpina, che garantiscono massima salute alla chioma in ogni sua fibra. Vi basterà cliccare sulla box qui sotto per avere il set a un prezzo mai visto!

Kérastase Blonde Absolu Per una chioma bionda e luminosa

Se avete necessità di riparare la vostra chioma danneggiata e spenta, ecco che la linea Premiére di Kérastase arricchita con Acido Citrico e Glicina è la soluzione giusta di cui approfittare durante questi due giorni di sconti su Amazon. Prodotti formulati appositamente per eliminare l’eccesso di calcio sui capelli responsabile della loro rottura e per riparare i legami rotti tra le catene di cheratina. Donando massimo benessere e nuova vita alla chioma.

Kérastase Premiére Un alleato per le chiome danneggiate

E se si soffre di perdita di capelli e della rottura degli stessi? Per ridurre la debolezza della fibra capillare e rinforzare la chioma, Kérastase ha creato la linea Genesis, prodotti appositamente formulati per rinvigorire i capelli e ridurne la rottura.

Kérastase Genesis Un aiuto per i capelli che si spezzano

Per le chiome trattate e colorate Kérastase Chroma Absolu è la linea perfetta da provare ora! Shampoo, balsamo e siero, in un set scontato del 15%, specificatamente formulati per prendersi cura delle chiome tinte e più sensibili. Una haircare arricchita con acidi e centella asiatica, che penetrano nel cuore della fibra dei capelli per ridurne la rottura e preservarne colore e lucentezza.

Kérastase Chroma Absolu Più colore e lucentezza alla chioma tinte

Insomma, ce n’è davvero per ogni tipologia di capello e di esigenza e grazie a questo due giorni di offerte Amazon potete avere a casa vostra dei trattamenti unici, professionali e dagli effetti immediati, donandovi la possibilità di prendervi cura della vostra chioma come se foste dal vostro parrucchiere e di sfoggiare dei capelli sani e belli come quelli delle star!

Vuoi restare aggiornata su tutte le offerte Beauty? Entra nel nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram