Questa spazzola che asciuga e liscia i capelli è il segreto di una piega perfetta. Ed è in sconto shock

La spazzola asciugacapelli è il must have per una chioma favolosa ed è in offerta

Asciuga e liscia i capelli: è la spazzola asciugacapelli, un accessorio irrinunciabile per chiunque desideri ottenere una piega perfetta, proprio come quella del salone del parrucchiere.

Su Amazon si trova ad un prezzo shock ed è il tool ideale per realizzare un hairstyle favoloso in pochi semplici step.

La spazzola che asciuga e liscia i capelli

L’aspetto è quello di una spazzola piatta, ma dotata di fori che emettono dell’aria calda. Questa particolarità rende questo tool eccezionale per acconciare la chioma e donare volume, senza rinunciare alla morbidezza.

In base alle tue esigenze potrai ottenere delle morbide onde oppure un favoloso liscio.

La spazzola One Step di Revlon si trova su Amazon ad un prezzo shock. Costa solo 31,99 euro e offre risultati eccellenti. Combina infatti la potenza dell’asciugacapelli con l’effetto lisciante regalato da una spazzola piatta.

La tecnologia agli ioni aiuta a minimizzare il fastidioso effetto fizz, regalando una chioma setosa e morbidissima. La spazzola inoltre possiede due livelli di temperatura e la possibilità di usare l’aria fredda.

Chi l’ha provata la trova utilissima e ultra maneggevole, come dimostrano le recensioni, ottima pure per asciugare la zona posteriore dei capelli.

Come si usa la spazzola che asciuga e liscia i capelli

Il bello di questa spazzola lisciante è che è facilissima da usare. Per ottenere una acconciatura perfetta ti basterà passare sulla chioma la testina piatta, sino a quando l’asciugatura non verrà ultimata.

Per un’asciugatura super dividi in piccole sezioni la chioma, poi passa lo strumento sulle ciocche. Lascia scorrere il tool sulle lunghezze, godendoti i capelli setosi e lucidi.

La spazzola asciugacapelli è l’ideale per tutte le chiome. Puoi utilizzarla se hai i capelli lunghi e vuoi ottenere un liscio lucidissimo, ma è indicata pure per chi ha una chioma lunga, ondulata e mossa, soprattutto se crespa.

Permette infatti di domare la capigliatura, acconciandola alla perfezione, senza utilizzare troppo calore e danneggiare la struttura del capello.

Inoltre è indicata sia per chi ha i capelli fini che spessi, fornendo un tempo di styling e asciugatura inferiore rispetto al solito, ma con un risultato simile a quello del salone.

I vantaggi della spazzola lisciante

Quando si parla di piega liscia lo strumento più citato è senza dubbio la piastra. La spazzola lisciante consente di ottenere lo stesso risultato, ma con minori danni al capello.

Mantiene infatti la sua naturalezza ed è l’ideale per chi vorrebbe lisciare la chioma tutti i giorni senza rovinarla. Il tool infatti sfrutta le setole per diffondere in modo graduale il calore, agendo su una massa maggiore di capelli e in modo più ampio.

Sappiamo bene, inoltre, che la piastra può provocare, dopo un lungo utilizzo, una perdita del volume nella zona delle lunghezze e delle radici. La spazzola lisciante consente di proteggere la chioma, rendendola vaporosa e naturale nel tempo.

Un vero e proprio must have per chi desidera avere capelli lisci tutti i giorni senza però rovinarli, conservando la struttura del capello.

In ogni caso ad ogni utilizzo è importante usare un termoprotettore in formato spray, da spruzzare sulla capigliatura per creare un efficace film protettivo.

