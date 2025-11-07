Ricci, lisci, mossi, lo stile asciugacapelli amatissimo è in sconto e vi garantisce una chioma bellissima e con ogni finish desiderato

iStock Tutti gli styling che vuoi con un unico tool da acquistare in sconto

Ci sono persone che mantengono lo stesso look e taglio per gran parte della loro vita, altre a cui piace provare e sperimentare hairstyle diversi giocando con la chioma. Ma se si tratta di acconciarla e di creare degli styling diversi a seconda dell’occasione ma senza dover tagliare o modificare la lunghezza dei capelli, ecco che è fondamentale affidarsi ai tool giusti, performanti e delicati sulla chioma, come lo styler asciugacapelli più amato dalle donne di ogni età, il Dyson Airwrap™, che trovate ora in sconto su Amazon e che è pronto per essere utilizzato sulla chioma di ognuna di voi.

Dyson Lo styler asciugacapelli più amato è in sconto

Lo styler asciugacapelli Dyson Airwrap™ è il tool da avere adesso

E quale momento migliore per aggiudicarselo se non questo, a pochissime settimane dall’inizio delle feste, in cui vuoi o non vuoi, la chioma deve essere ancora più bella e in ordine del solito e in cui, cambiare look in modo semplice e rapido senza dover fare infinite code dal parrucchiere è quanto mai necessario per sfoggiare una chioma a regola d’arte.

Ma cosa fa davvero questo styler così immancabile tra i vostri beauty tool? Beh, Dyson Airwrap™ Long Lite, non solo è progettato per diverse tipologie di capelli ma vi garantisce anche ogni tipologia di styling durante l’asciugatura della chioma. Uno strumento realizzato con un cono lungo per creare onde e ricci in entrambe le direzioni, una spazzola per controllare e dare forma ai capelli e il pre-styler lisciante Coanda 2-in-1 che permette di asciugare i capelli, lisciare e nascondere i baby hair, soprattutto quando restano ingestibili a seconda della tipologia di capello.

Come agisce sulla chioma

Uno styler asciugacapelli che asciuga e crea lo styling della chioma contemporaneamente, grazie all’effetto Coanda, e senza creare danni da calore. Ma cosa significa effetto Coanda? Si tratta di un fenomeno aerodinamico che viene utilizzato da Dyson per alcuni dei suoi prodotti, tra cui appunto il Dyson Airwrap™ Long Lite. L’aria ad alta velocità viene spinta su una superficie curva, permettendole di aderire ad essa, “tirando” i capelli circostanti. Questo consente allo strumento di arricciare, la chioma, ma anche lisciare, asciugare e nascondere i capelli più corti (i baby hair) utilizzando il flusso d’aria che si genera invece di calore estremo. E agendo in modo più delicato e gentile sulla chioma ma con un risultato impeccabile.

Con questo styler asciugacapelli, quindi, potete creare ricci bellissimi, passando lo strumento in senso orario e antiorario con un solo cono. Il flusso Coanda attira e avvolge i capelli in entrambe le direzioni, creando delle stupende onde e dei ricci voluminosi.

Ma questo è anche un tool lisciante, che asciuga, liscia e nasconde i baby hair con un solo accessorio. Come? Due getti d’aria agiscono nello stesso momento per lisciare e perfezionare lo styling, garantendo fino al 58% in meno di effetto crespo e baby hair sulla chioma.

Dyson Lo styler asciugacapelli più amato è in sconto

Come si utilizza lo styler di Dyson

Se vi state chiedendo se sia complicato da usare, sappiate che no, è davvero semplice. Per ottenere i migliori risultati possibili, è bene avere la chioma appena lavata. Come primo step si utilizza il pre-styler lisciante Coanda che vi permette di rimuovere l’umidità dai capelli e asciugarli fino a circa l’80% del totale, Poi, con il cono lungo, potete creare la vostra chioma riccia per creare ricci definiti, anche utilizzando la spazzola lisciante prima se vi sentite più sicure del risultato partendo da una chioma liscia. Il calore e la velocità del flusso d’aria avvolgeranno le ciocche di capelli umidi attorno al cono creando lo styling che, una volta che la ciocca è ben asciutta, dovrete fissare con un getto di aria più fredda. E via così per tutta la chioma.

Un tool facile da usare e dalla resa eccezionale, e se è il più amato dalle donne, vale la pena crederci e acquistarlo.

