Se c’è un prodotto che da anni domina incontrastato le wishlist delle hair care lovers, è senza dubbio il Dyson Airwrap. Da sempre considerato il vero e proprio “Santo Graal” dell’haircare, l’unico ostacolo che ci ha spesso separato da una piega perfetta tutti i giorni è stato il prezzo. Ma oggi c’è una notizia davvero incredibile da non farsi scappare: grazie alle Offerte di Primavera Amazon 2026, il Dyson Airwrap Multi-Styler Origin è finalmente protagonista di uno sconto imperdibile.

Solo durante questi giorni, dal 10 al 16 marzo, fino a esaurimento scorte, potrai avere il tool più chiacchierato e virale degli ultimi tempi al prezzo di 330 euro (anziché 449 euro!). Visto che durante questi eventi le scorte vanno letteralmente a ruba in poche ore, se stavate aspettando il momento giusto per fare, o farvi, questo regalo favoloso, quel momento è arrivato.

Dyson Airwrap Origin, l’unico styler da avere (ora ad un prezzo wow)

Il vero superpotere del Dyson Airwrap Origin è la sua incredibile capacità di asciugare e acconciare i capelli contemporaneamente, e soprattutto di farlo senza causare i temuti danni da calore. Tutta questa magia tecnologica è resa possibile dal potente motore digitale Dyson V9, un vero gioiello di ingegneria che raggiunge l’incredibile velocità di 110.000 giri al minuto. Questa potenza straordinaria è il motore di quello che viene chiamato effetto Coanda, un fenomeno aerodinamico innovativo che attira e avvolge i capelli attorno al cono in modo completamente automatico. Al tempo stesso, il sistema di controllo intelligente del calore misura la temperatura dell’aria più di 40 volte al secondo, mantenendola sempre e rigorosamente al di sotto della soglia critica dei 150°C per prevenire qualsiasi danno ai fusti.



La versione Multi-Styler Origin, che trovate attualmente in offerta, è stata attentamente progettata per adattarsi a diversi tipi di capelli e racchiude tutto l’essenziale per garantirvi un look da salone. All’interno troverete l’innovativo asciugacapelli lisciante multifunzione Coanda 2 in 1, un accessorio geniale che da solo asciuga, liscia e nasconde quelle fastidiose “mosche” e i ciuffetti ribelli con una singola passata, riuscendo a ridurre fino al 58% l’effetto crespo. Al suo fianco c’è l’indispensabile cono Airwrap lungo da 40 mm, lo strumento perfetto per creare onde morbide e ricci voluminosi. Il flusso d’aria Coanda migliorato permette infatti di attirare e avvolgere i capelli in entrambe le direzioni, rendendo la messa in piega un gioco da ragazzi. E per chi ha bisogno di un controllo extra, la spazzola morbida anti-groviglio modella la chioma reindirizzando automaticamente il flusso d’aria nella stessa esatta direzione in cui state spazzolando.

Per ottenere risultati ottimali e far durare la piega a lungo, gli esperti Dyson suggeriscono una routine davvero semplice e veloce. Il consiglio è di iniziare sempre con i capelli appena lavati, sfruttando il potente flusso dell’asciugacapelli lisciante per portare la chioma da umida a circa l’80% di asciugatura. A questo punto, se sentite il bisogno di disciplinare maggiormente i capelli, potete fare una rapida passata con la spazzola morbida. Poi si passa allo styling vero e proprio: impostando calore e flusso d’aria ai massimi livelli (il dispositivo vi permette di scegliere tra tre diverse velocità e tre impostazioni termiche personalizzabili), vi basterà avvicinare il cono da 40 mm ai capelli umidi e lasciare che l’aria li avvolga da sola. Quando la ciocca è perfettamente asciutta, il trucco da maestri è utilizzare il getto d’aria fredda per sigillare la cuticola e fissare il riccio.

