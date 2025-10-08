Dyson Airwrap, con la Feste delle Offerte Prime è al minimo storico

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Dyson Airwrap per capelli come Blake Lively in pochi secondi

Fra gli oggetti del desiderio di noi appassionate di beauty c’è senza dubbio lui: il Dyson Airwrap. Molto più di uno styler asciugacapelli, ma un vero e proprio parrucchiere a domicilio che consente di realizzare acconciature favolose e uno styling come se fossi appena uscita da un salone di bellezza.

L’abbiamo desiderato e sognato tutte, almeno una volta, e ora è disponibile su Amazon ad un prezzo shock. Con la Festa delle Offerte Prime infatti lo trovi scontato del 27% al minimo storico e lo paghi solamente 329 euro.

Ma cos’ha di speciale il Dyson Airwrap per essere diventato così virale? Progettato per adattarsi a qualsiasi tipologia di capelli, è dotato di un cono lungo che consente di creare ricci e onde. Nel kit troviamo poi una spazzola per dare forma ai capelli mentre gli asciughi, e il pre stylier lisciante Coanda 2-in-1 che permette di asciugare, lisciare e nascondere i baby hair.

Il risultato? Con questo strumento di styling riuscirai ad asciugare e creare la tua acconciatura senza danni alla chioma. In più Dyson Airwrap è dotato di un sistema che consente di ridurre l’effetto crespo. Usalo così: lava i capelli e tamponali con un asciugamano in cotone.

Poi usa il pre-styler lisciante Coanda per rimuovere tutta l’umidità, asciugandoli sino all’80%. A questo punto non dovrai fare altro che usare la spazzola per lisciare la chioma e poi realizzare i ricci. Il flusso d’aria calda infatti avvolgerà le ciocche di capelli intorno al cono, fissando lo styling. Un gioco da ragazzi che ti regalerà una chioma strepitosa!

Le alternative (low cost) al Dyson Airwrap

In alternativa puoi trovare tantissime soluzioni ad un costo piccolissimo, godendoti un risultato simile a quello del Dyson Airwrap grazie alla Festa delle Offerte Prime. Amazon infatti ha deciso di regalare ai suoi abbonati al programma Prime due giorni di sconti esclusivi il 7 e l’8 ottobre. E se nelle categorie moda, tech e casa puoi trovare tantissimi affari, nella sezione beauty sono in offerta alcuni bestseller da non perdere, proprio come il Dyson Airwrap.

La Festa delle Offerte Prime è un evento dedicato – come già accennato – esclusivamente ai clienti che hanno sottoscritto il programma Prime. Dunque per approfittarne – se non hai ancora Prime – accedi alla prova gratuita di 30 giorni.

In offerta a 56 euro, ad esempio, trovi l’asciugacapelli 5 in 1 di MogaWave, che asciuga e realizza lo styling in pochi semplici passi.

Asciugacapelli MogaWave Asciugacapelli 5 in 1

Con 100 euro ti porti a casa il kit di Mescomb: una spazzola e phon multifunzione con un comodo beauty per portare lo styler ovunque, anche in viaggio!

Offerta Asciugacapelli Mescomb Asciugacapelli con beauty

Spendendo 117 euro invece potrai avere lo stylier asciugacapelli di Shark, amatissimo su Amazon e ora disponibile in edizione limitata.

Offerta Asciugacapelli Shark Asciugacapelli limited edition

Ma se vuoi spendere ancora di meno approfitta delle offerte per acquistare lo styler di Dryhsip a 40 euro.

Asciugacapelli Drysip Spazzola rotante per capelli

