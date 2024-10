Festa delle Offerte Prime: sconti folli su tutto. Come funziona e migliori offerte da non perdere

Fonte: iStock Festa delle Offerte Prime 2024: come funziona e gli sconti top

Avete presente quell’elettrodomestico per la casa che desideriamo da tempo ma non abbiamo mai comprato? Oppure quei prodotti che vorremmo tanto avere e utilizzare per regalarci una coccola? O, ancora, quel dispositivo utile che abbiamo messo nella nostra lista dei desideri ma non abbiamo mai deciso di comprare?

Ora il momento per fare shopping è arrivato, perché con la Festa delle Offerte Prime 2024 su Amazon si possono acquistare moltissimi prodotti amati a prezzi davvero convenienti: fare scorta di ciò che utilizziamo di più, oppure decidersi a fare quell’acquisto a lungo pensato, ma sempre rimandato. Con gli sconti, infatti, si può comprare senza sensi di colpa e a prezzi mai visti. Una due giorni di ribassi, che può essere utile anche per pensare già a un compleanno speciale, oppure ai regali di Natale: l’8 e il 9 ottobre su Amazon è Festa delle Offerte Prime 2024.

Come partecipare e come funziona la Festa delle Offerte Prime 2024

L’8 e il 9 ottobre su Amazon è Festa delle Offerte Prime 2024: due giorni di sconti folli su tantissimi prodotti e l’occasione perfetta per spuntare qualche desiderio dalla propria lista, oppure per fare un dono a una persona speciale.

La Festa delle Offerte Prime ha una durata limitata: prende il via dalla mezzanotte dell’8 ottobre, per concludersi alle 23.59 del 9 ottobre: 48 ore di sconti su tutti i migliori prodotti che si possono acquistare sull’ecommerce.

Per partecipare si deve essere iscritti al programma Amazon Prime, che garantisce una marea di servizi e opportunità. La buona notizia è che si può provare gratuitamente per un mese, il primo pagamento avverrà solamente 30 giorni dopo, ma ci si può cancellare prima se non si è interessati a proseguire.

Gli iscritti a Prime possono accedere a queste giornate di sconti pazzi, ma non solo perché i servizi sono davvero tanti e per tutti i gusti.

Tra i vantaggi esclusivi si possono ricordare la spedizione gratuita, film e serie tv grazie a Prime Video, mentre Prime Reading include tantissimi ebook da leggere gratuitamente sul proprio Kindle, sino alla possibilità di ascoltare musica grazie ad Amazon Music.

Il costo mensile è di 4.99 euro, mentre se si sottoscrive l’abbonamento annuale si spendono 49,90 che – conti alla mano – corrisponde a due mensilità in meno.

Cosa comprare durante la Festa delle Offerte

Dall’elettronica ai prodotti di bellezza, senza dimenticare la moda e tanti oggetti utili per la propria casa: durante i due giorni di Festa delle Offerte Prime si possono comprare davvero tantissime cose, delle migliori marche e a prezzi stracciati.

Va ricordato che tra i prodotti in sconto ci sono tutti i dispositivi Amazon con ribassi che arrivano anche al 60 per cento in meno rispetto al prezzo di partenza.

Tra questi, ad esempio, si può segnalare Echo Dot, autoparlante intelligente che permette di ascoltare musica, ma anche audiolibri o podcast tramite bluetooth o wi-fi, di chiedere informazioni ad Alexa o di controllare gli altri dispositivi smart per la casa. Clicca sul link per vedere il ribasso.

Echo Dot Dispositivo di quinta generazione in super sconto

Oppure si può acquistare un Kindle Scribe da 16 gb anche questo scontato: è dotato di uno schermo paperwithe da 10,2 pollici e funziona sia per leggere sia per scrivere, un fantastico e-reader e – al tempo stesso – un taccuino digitale con penna dedicata. Gli appunti, poi, potranno essere convertiti in testo. Cliccando il link si può vedere lo sconto.

Kindle Scribe Kindle e taccuino digitale in un unico prodotto

Si tratta di offerte a tempo, come ce ne sono altre durante i due giorni di Festa delle Offerte Prime 2024: l’aspetto positivo è che si possono monitorare in modo da rimanere aggiornati su tutte le possibilità, senza lasciarsi sfuggire nessuno vantaggio.

Attenzione anche ai coupon che permettono di abbassare ancora di più i prezzi e di ottenere sconti mai visti e super convenienti.

Dal beauty, alla moda, passando per la casa e per tutti i dispositivi tecnologici: i due giorni di shopping possono davvero accontentare ogni persona.

Festa delle Offerte Prime: bellezza

Una chioma favolosa grazie ai migliori prodotti per capelli, oppure una pelle di seta e coccolata con le creme e i sieri giusti: la Festa delle Offerte Prime è il momento giusto per fare scorta dei migliori prodotti di bellezza.

Tra le promozioni da non perdere quella proposta da Remescar: la crema che combatte borse e occhiaie è un trattamento per lei e per lui che promette di essere efficace in soli due minuti, con un risultato che dura fino a 10 ore. Inoltre ha fino all’87 per cento di ingredienti naturali. Per vedere il ribasso clicca sul link.

Una combo mai più senza, invece, è quella proposta da Lumalux che mette in vendita a un prezzo scontato il siero viso antietà e la crema nutriente: entrambe contengono bava di lumaca e sono la routine perfetta per una coccola alla pelle del viso e per combattere le rughe. Lo sconto si vede cliccando sul link.

Un altro prodotto che non dovrebbe mancare mai nella propria beauty routine, è la crema di Rilastil che promette di combattere le smagliature: emolliente, idratante ed elasticizzante va benissimo anche per le pelli più sensibili. La confezione è da 200 ml e la buona notizia è che questa crema può aiutare non solo a prevenire, ma anche attenuare la visibilità di quelle giù esistenti o che si stanno formando. Segui il link per vedere il prezzo scontato.

Rilastil crema smagliature Adatta anche alle pelli sensibili e soggette a prurito e allergia

Amatissimo, poi, il trattamento Revlon Uniqone idratante e senza risciacquo riparatore per i capelli danneggiati: un modo per proteggere e prendersi cura della propria chioma semplicemente applicandolo. Va bene per ogni tipologia di capelli. Clicca sul link per capire lo sconto.

Offerta Revlon Uniqone Trattamento per ogni tipologia di capello

Moda: la Festa delle Offerte Prime

L’autunno è il momento perfetto per rinnovare gli accessori, per acquistare tutto ciò di cui si può avere bisogno, oppure un dono per una persona speciale.

Durante la stagione più fredda si riprende a fare sport al chiuso; quindi, l’acquisto ideale per il periodo potrebbe essere quello di una borsa per recarsi a fare attività fisica, come quella pensata da Puma con cerniera bidirezionale per lo scomparto principale, tasche sui lati (compresa una in rete e anello per fissare oggetti nella parte esterna.

Offerta Puma Challenger Duffel Bag XS Borsone unisex per la palestra

Se, invece, ci si vuole regalare un gioiello, Swarovski mette in sconto una collana che è una vera e propria dichiarazione d’amore composta da un cuore che si intreccia con il simbolo dell’infinito.

Offerta Collana Swarovski Romantica collana luccicante

Per un abbigliamento sportivo di alta qualità, la felpa di Tommy Hilfiger Heritage Hilfiger Hoodie è la scelta giusta: calda e avvolgente, con il cappuccio, è un capo molto basic che non passa mai di moda.

Offerta Felpa da donna Heritage Hilfiger Hoodie, felpa con cappuccio

Da acquistare anche le scarpe da ginnastica della Vans, modello con platform che ha il pregio di slanciare la figura di chi le indossa: sono sneakers molto basic ed essenziali, stanno bene sia con jeans e felpa, che con un vestitino o un pantalone elegante.

Offerta Vans Ward Platform Scarpe da ginnastica che stanno bene con ogni stile

Festa delle Offerte Prime: casa

La Festa delle Offerte Prime è anche l’occasione giusta per acquistare qualche oggetto utile per la casa, magari proprio quello che si desiderava da tempo.

Un acquisto super furbo da fare in questa occasione è la macchina per il caffè Lavazza a Modo Mio Jolie Evo, che è stata realizzata con il 36 % di plastica riciclata e arriva a casa con 64 cialde crema e gusto classico incluse. Bella da vedere, è dotata di un poggia tazza regolabile per scegliere la lunghezza della bevanda che si desidera preparare. Clicca sul link per vedere lo sconto.

Lavazza a Modo Mio Macchina per il caffè dalle linee eleganti e minimal

Prodotto immancabile in casa è il robot da cucina di Cecotec Mambo Cooking Total Gourmet: dotato di 37 funzioni, è l’alleato per portare in tavola ricette sfiziose. Ha una capienza di 5 litri. Per vedere lo sconto si feve cliccare sul link.

Cecotec Mambo Cooking Total Gourmet Robot da cucina, alleato immancabile in ogni casa

Il tempo è sempre poco, per cui avere elettrodomestici che semplificano la vita è sempre più importante: tra gli acquisti da non lasciarsi sfuggire c’è quello dell’H12 Pro, un’aspirapolvere e lavapavimenti senza fili di Dreame che raggiunge anche lo sporco più ostinato. Per lo sconto cliccare il link.

Offerta Aspirapolvere e lavapavimenti di Dreame Aiutante per le pulizie della propria abitazione

I servizi che puoi avere in promo

Chi si iscrive ad Amazon Prime può accedere a sconti esclusivi e a moltissimi servizi utili e di intrattenimento come Prime reading e Prime video. In occasione della Festa delle Offerte, poi, c’è la possibilità di provarne altri gratuitamente per un periodo limitato di tempo.

Amazon Music: lo si può attivare per 4 mesi senza spendere nulla. Poi, se si dovesse decidere di continuare a usufruirne, si può sottoscrivere l’abbonamento a 10,99 euro al mese.

Kindle Unlimited: questo servizio permette di accedere a un’ampia biblioteca di libri e di leggerli gratuitamente: si può sperimentare il servizio gratuitamente per 90 giorni, ovvero tre mesi. Poi sarà a pagamento a 9,99 euro al mese.

Audible: infine, una grande possibilità per chi ama ascoltare libri o podcast: ammontano a due i mesi di Audible gratuiti che permettono di provare l’esperienza e capire se fa per noi. Chi vuole proseguire oltre la prova gratuita, può farlo con un costo di 9,99 euro al mese. Tutti gli abbonamenti si possono interrompere in qualsiasi momento.

Consigli per non perdere nessuna offerta

Le offerte nell’arco dei due giorni sono tantissime: da quelle a tempo, a quelle che durano più a lungo, c’è il rischio di perdersi qualche super sconto che magari abbiamo atteso molto.

Ma ci sono alcuni consigli utili per evitare di incappare nell’errore di dimenticare qualcosa.

Il primo è quello di farsi delle liste, Amazon permette di salvare i prodotti che amiamo e desideriamo direttamente sul nostro profilo e questo rende tutto più semplice. Le liste possono anche essere condivise con altri e si può sbirciare nella pagina dedicata alla Festa delle Offerte Prime quali sono i marchi che partecipano.

E, infine, è importante seguite le offerte lampo per sapere che cosa si può comprare a prezzi vantaggiosi e quali sono quegli oggetti o prodotti che verranno scontati dopo per un breve periodo di tempo.

La Festa delle Offerte Prime ci stupisce con offerte pazzesche e sconti mai visti sui migliori prodotti: impossibile farsi sfuggire questa occasione. Basta essere iscritti a Prime per poter accedere a questo appuntamento straordinario con lo shopping più conveniete.

