Bava di lumaca: proprietà e a cosa serve

Cos’è

La bava di lumaca è una secrezione prodotta dalle chiocciole, che la sintetizzano per diversi scopi. In primo luogo, il muco prodotto dalle lumache serve loro per muoversi aumentando l’adesione del loro piede alle superfici e contemporaneamente riducendo l’attrito. Le secrezioni delle lumache, inoltre, consentono loro di mantenersi idratate, riprodursi, difendersi da microorganismi e riparare i tessuti in caso di escoriazioni o ferite. Si tratta dunque di una sostanza dall’azione idratante, lubrificante, cicatrizzante e protettiva che, proprio in virtù di queste proprietà, viene utilizzata a scopo cosmetico per la bellezza e la salute della pelle.

Come si ottiene

La bava di lumaca viene prelevata da chiocciole allevate. Dopo la raccolta, la bava di lumaca viene purificata e utilizzata per formulare prodotti cosmetici per il corpo e per il viso, come creme, sieri, contorno occhi e labbra. Esistono diversi metodi per allevare le chiocciole e ottenere la bava di lumaca ed è importante scegliere prodotti che garantiscano il maggior benessere possibile per questi piccoli animali. Gli elicicoltori più attenti allevano le lumache all’aperto e prelevano le loro secrezioni manualmente, stimolando il piede per pochi secondi e prestando attenzione a non provocare eccessivo stress nelle chiocciole. In altri casi, la bava di lumache viene ottenuta in modo meno etico, utilizzando estrattori o immergendo le chiocciole in soluzioni saline che possono stressare, danneggiare o provocare la morte delle lumache. Assicurare il benessere delle chiocciole dovrebbe essere una priorità per chi le alleva ma non è sempre così, dunque è importante verificare prima dell’acquisto i metodi utilizzati dall’elicicoltore.

Cosa contiene

La bava di lumaca è una secrezione naturale dalla composizione complessa. In particolare, la bava di lumaca contiene mucopolisaccaridi, acido glicolico, allantoina, collagene, elastina, vitamina e minerali. All’insieme di queste sostanze sono attribuite le proprietà cosmetiche della bava di lumaca. Che funzione hanno queste sostanze? I mucopolisaccaridi sono molecole capaci di trattenere acqua sulla pelle, dunque aiutano a mantenere la pelle idratata evitandone disidratazione e secchezza eccessiva. L’acido glicolico, invece, ha proprietà esfolianti: leviga e ammorbidisce la pelle, la rende più luminosa e con un colorito uniforme e aiuta a eliminare eventuali macchie scure. L’acido glicolico è inoltre la sostanza maggiormente responsabile dell’azione preventiva su smagliature, formazione di cicatrici visibili e segni dovuti all’acne. L’allantoina concorre all’azione idratante dei mucopolisaccaridi e a quella esfoliante dell’acido glicolico e, in più, ha azione lenitiva e cicatrizzante e aiuta dunque a ridurre irritazioni e infiammazioni cutanee e a velocizzare i processi di guarigione della pelle. Collagene ed elastina sono invece due proteine prodotte dalle nostre cellule la cui sintesi diminuisce gradualmente con il progredire dell’età. La carenza di collagene ed elastina è responsabile della perdita di tono, turgore, elasticità e resistenza della pelle e predispone alla formazione di rughe, al cedimento della pelle e ad altri segni del tempo, inclusa la fragilità della pelle che si verifica con l’avanzare dell’età.

Proprietà

Grazie all’insieme dei componenti che costituiscono la bava di lumaca, questa sostanza naturale vanta diverse proprietà che aiutano a migliorare l’aspetto della pelle e mantenerla in salute. La bava di lumaca ha infatti azione:

idratante

emolliente

esfoliante

antiossidante

antinfiammatoria

lenitiva

cicatrizzante

rassodante

antirughe

A cosa serve

I prodotti cosmetici contenenti bava di lumaca sono formulati per mantenere la pelle in salute, risolvere eventuali disturbi cutanei e inestetismi e migliorare l’aspetto generale della pelle. In primo luogo, la bava di lumaca serve a idratare la pelle attraverso i mucopolisaccaridi e l’allantoina. Garantire la giusta idratazione alla pelle è fondamentale per la sua bellezza e per la sua salute, perché la presenza di acqua consente gli scambi cellulari, offre turgore alle cellule e potenzia l’effetto barriera dell’epidermide. Oltre a idratare, la bava di lumaca è utile anche a esfoliare la pelle, velocizzandone il naturale processo di rigenerazione; questo rende la pelle più luminosa, morbida e uniforme. Grazie al contenuto di elastina e collagene – la cui produzione endogena cala con l’avanzare dell’età – la bava di lumaca è poi in grado di migliorare il tono e l’elasticità della pelle, riducendo le rughe e i segni del tempo. Creme e sieri contenenti bava di lumaca sono poi in grado di ridurre le infiammazioni e irritazioni cutanee che causano arrossamento e prurito. Infine, l’azione cicatrizzante della bava di lumaca, rende i cosmetici che la contengono adatti a prevenire la formazione di smagliature, macchie scure provocati da brufoli e foruncoli, segni causati da ferite, tagli e abrasioni. L’utilizzo costante di prodotti cosmetici con un elevato contenuto di bava di lumaca può dunque contribuire a mantenere la pelle in salute, a prevenire o trattare piccoli disturbi o inestetismi cutanei e in generale a migliorare l’aspetto della pelle.