Fonte: iStock I migliori e-reader da comprare per avere i ilibri con te

Se leggere è una delle attività ricreative più sane, è anche vero che spesso per ragioni di comodità o di spazio si deve rinunciare a portare con sé più di un libro alla volta. Ma c’è un modo, semplice e veloce, per superare questo problema e avere sempre in borsa, ma anche in valigia se si parte per una vacanza, tutti i libri che si desiderano.

È l’e-reader: si tratta di un dispositivo di piccole dimensioni, leggero e pratico, che ci permette di avere sempre con noi tutti i libri che vogliamo. In formato digitale, chiaramente.

Gli ebook ormai si possono acquistare praticamente di ogni romanzo o saggio e su tutti i principali store online. E gli e-reader sono comodi, leggeri, si trovano a prezzi differenti e rispondono alle esigenze di ognuno di noi. Basta scegliere il modello più adatto e poi fare il pieno di libri in formato digitale, per poter avere sempre a disposizione una buona libreria da cui attingere.

I migliori e-reader da comprare adesso per portare i tuoi libri sempre con te. Ma non solo, perché ci sono modelli che permettono anche di prendere appunti direttamente sui testi, oppure di tenere delle note a parte: per un’esperienza a tutto tondo di lettura e scrittura.

E-reader: il trucco per avere sempre i libri a disposizione

Quando si parte, o semplicemente si deve andare in giro, è fondamentale essere comodi: difficile quindi portare un libro in borsa, o più di uno in valigia. Occupano spazio, sono pesanti e se tra le pareti domestiche non potremmo mai fare a meno di sfogliare le pagine e di sentire il profumo della carta, in giro si desidera puntare alla praticità.

Stesso discorso vale se non si sa quali libri portare, la scelta è ardua e si vorrebbe mettere nella borsa più di un volume. Per tutte queste esigenze c’è una risposta semplice: l’e-reader.

Tra i più noti vi sono i modelli Kindle di Amazon, su cui vengono inseriti direttamente tutti gli ebook che si acquistano sul portale oppure si possono leggere quelli del programma, con l’iscrizione a pagamento, Kindle Unlimited. Sugli stessi dispositivi, poi, si possono leggere i libri digitali di Prime Reading, a cui accedono tutti coloro che usufruiscono dei tanti servizi messi a disposizione con la sottoscrizione ad Amazon Prime.

I modelli Kindle da comprare

Su Amazon si trovano diverse opzioni, a partire dal Kindle (modello 2022) leggero e compatto con schermo da 6 pollici, ad alta risoluzione e con il doppio di spazio di archiviazione. L’esperienza è proprio come quella della carta e ha una luce frontale regolabile, oltre alla modalità scura. La lettura con questo dispositivo non stanca gli occhi e la batteria è a lunga durata.

Kindle modello 2022 Modello leggero e compatto da portare sempre con sé

Il Kindle Paperwhite da 16 GB ha uno schermo 6,8 pollici e tonalità della luce regolabile: da bianco ad ambra. I bordi sono più sottili e promette una batteria con una durata pazzesca (fino a 10 settimane). Veloce nel girare le pagine, ha lo schermo antiriflesso e – aspetto molto interessante – è testato per resistere a bagni accidentali. È senza pubblicità.

Kindle Paperwhite Sottile, resistente all’acqua e con il colore regolabile da bianco ad ambra

Leggere è bellissimo, ma se nello stesso dispositivo potessimo avere anche la possibilità di prendere appunti, magari proprio suggestioni che ci hanno trasmesso i libri? È quello che si può fare con Kindle Scribe che funziona da e-reader ma anche da taccuino digitale. Dotato di uno schermo paperwhite da 10,2 pollici, viene venduto con la sua penna digitale che permette di scrivere sui libri in lettura, ma anche in un taccuino separato dove segnare tutto ciò che si desidera. Una funzione tra le più interessanti, poi, è quella che permette ai testi scritti a mano di essere convertiti in testo. Un vero e proprio “mai più senza” per chi ama leggere e scrivere.

Kindle Scribe E-reader e taccuino insieme, viene venduto con la penna basic

Gli altri e-reader (no Kindle) che puoi comprare

Se non si vuole acquistare un Kindle, ma un e-reader di un altro brand, su Amazon si trovano diverse possibilità. A partire da Kobo Sage dotato di touchscreen antiriflesso, impermeabile e con luminosità e temperatura del colore regolabili. Dettaglio non da poco ha ben 32 gb di archiviazione che si traducono in tantissimi libri da avere sempre con sé e a portata di mano. Lo schermo è antiriflesso, si può utilizzare sia in modalità verticale che orizzontale. Inoltre, se si acquista separatamente la Kobo Stylus si possono annotare a meno ebook e PDF.

Kobo Sage Touchscreen antiriflesso, impermeabile e con 32 gb di archiviazione

Kobo Libra Colour, invece, è un e-reader con display antiriflesso, a colori: si possono prendere appunti – anche in questo acquistando separatamente l’apposita penna Kobo Stylus 2 – regolare luminosità e temperatura e ha dei comodi pulsanti per cambiare pagina facilmente. Anche questo dispositivo è impermeabile ed è stato realizzato utilizzando plastica riciclata.

Kobo Libra Colour E-reader a colori, si possono prendere appunti e usarlo come diario, agenda e taccuino. La penna è venduta separatamente

PocketBook propone InkPad Lite, che ha come peculiarità quella di avere uno schermo molto grande (9,7 pollici), anche questo ripropone l’aspetto della carta e ha dei bottoni laterali per voltare pagina.

Offerta PocketBook InkPad Lite E-reader con uno schermo di grandi dimensioni

Tanti, adatti a ogni esigenza ma con una qualità in comune: gli e-reader ci permettono di portare con noi tutti i libri digitali che vogliamo, ma senza occupare spazio e pesando pochissimo. Una vera e propria chicca per chi ama leggere.