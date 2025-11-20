I migliori dispositivi Amazon per leggere ebook: i Kindle in offerta e da avere perché ora è il momento di fare scorta e di scegliere un dono speciale

Amazon Dispositivi Kindle Amazon: leggi in digitale con l'offerta del Black Friday 2025

Novembre è il mese della lettura su Amazon e ci sono tantissime offerte dedicate proprio a chi ama leggere: dai libri cartacei ribassati del 15% agli ebook che arrivano a scontistiche del 50%. Ma non solo, perché proprio per chi preferisce il formato digitale o lo vuole sperimentare ci sono anche i dispositivi Amazon Kindle in offerta.

Il Black Friday 2025 è il momento ideale per fare acquisti non solo dedicati a noi, ma anche per una persona speciale e da mettere sotto l’albero. I ribassi sono su tantissimi prodotti e categorie, basta fare una ricerca e selezionare ciò che più ci piace.

In più grazie all’adesione ad Amazon Prime le spedizioni sono gratuite e molto celeri e, oltre a questo, si ottengono altri vantaggi come l’accesso al catalogo di film e serie tv, oppure a quello di ebook. E cosa c’è di meglio di un Kindle per leggerli?

I Kindle da comprare ora e in offerta per noi oppure da regalare a Natale.

Kindle Amazon: i modelli classici

Per chi è ai primi tentativi con gli ebook, per chi vuole fare scorta di romanzi durante il Mese della lettura di Amazon, oppure anche per coloro che vogliono un dispositivo top leggero e compatto, facile da usare e da portare sempre con sé, l’ultimo modello di Kindle Amazon è davvero favoloso.

Tra le sue caratteristiche un’illuminazione frontale maggiore, un contrasto più elevato e cambi di pagina più veloci. Lo schermo è da 6 pollici e antiriflesso, il che lo rende perfetto per delle sessioni di lettura rilassanti. La batteria arriva a durare 6 settimane con una sola ricarica e ha 16 GB di memoria, che ci consentono di avere migliaia di libri, riviste e fumetti in un unico dispositivo. Lo sconto è del 17% sul prezzo più basso: ulteriori info nel link.

Offerta Kindle Amazon Leggero e compatto

Promette di essere velocissimo il Kindle Paperwhite di Amazon: ha uno schermo da 7 pollici e un contrasto più elevato, mentre il cambio di pagina è più rapido del 25%. Inoltre, è molto sottile, l’autonomia è fino a 12 settimane e resiste all’acqua. Il modello da 16 GB senza pubblicità è scontato del 17% sul prezzo più basso.

Offerta Kindle Paperwhite di Amazon Schermo da 7 pollici e velocissimo

I Kindle più particolari da provare

Per un’esperienza di lettura più incredibile, magari con colori, oppure con la possibilità di scrittura, esistono dei device di Amazon che sono davvero favolosi. Soprattutto perché arricchiscono la nostra possibilità di lettura in digitale.

Il Kindle Colorsoft è a colori, con uno schermo di 7 pollici e con un contrasto elevato. Inoltre, restituisce un risultato simile alla carta e questo è favoloso soprattutto per chi ama i cartacei, le loro copertine e le illustrazioni. Se tutto questo non bastasse si può evidenziare lo schermo con il giallo, l’arancione, il blu e il rosa e resiste all’acqua. Ha una capacità di 16GB e ora è in offerta con un ribasso del 33% sul prezzo più basso: basta seguire il link per compralo.

Offerta Kindle Colorsoft Schermo da 7 pollici e a colori

La Signature Edition di questo modello ha 32 GB di storage, si può ricaricare con wireless – se si ha la base dedicata – e ha sensori per la regolazione automatica della luce frontale. Mentre la batteria promette di durare fino a 8 settimane.

Offerta Kindle Colorsoft Signature Edition Schermo da 7 pollici, regolazione automatica della luce e ricarica wireless

Non solo lettura ma anche scrittura: il Kindle Scribe è anche un taccuino digitale, ha lo schermo paperwithe da 10,2 pollici e una penna dedicata per prendere appunti, riportare pensieri o fare disegni. Che possono essere convertiti in testo, come si possono importare documenti. Davvero favoloso e ribassato del 28% sul prezzo più basso: qui sotto il link per l’acquisto e per visualizzare lo sconto.

Kindle Scribe Per leggere e per prendere appunti

In alternativa c’è anche il modello più recente di Kindle Scribe con 64 GB di spazio, schermo ridisegnato con bordi bianchi e uniformi, una penna premium e la funzionalità Active Canvas per scrivere direttamente sui libri. Il ribasso è del 25% sul prezzo più basso.

Offerta Kindle Scribe modello più recente Con 64 Gb di spazio e tante altre fantastiche funzionalità

