Se ami leggere e vuoi portare con te tutti i tuoi libri preferiti, questo device è la risposta che cercavi

iStock Ebook reader: la soluzione leggera per leggere sempre

Tutti i libri che sogniamo, sempre con noi e occupando pochissimo spazio: è quello che si può ottenere grazie all’ebook reader, device pratico e comodo, da portare anche in viaggio.

È la soluzione per gli indecisi, per tutti coloro che non sanno cosa leggere e allora possono portare in borsa – o nello zaino – più volumi e di generi diversi, senza occupare spazio e senza affaticarsi. Il modello di Silvergear può contenere oltre 3mila ebook, ha lo schermo antiriflesso e una memoria di 4 gb.

Ora lo si può acquistare con uno sconto super interessante e poi lasciare che sia lui a mostrarci la prossima storia in cui immergerci per vivere avventure indimenticabili.

E-reader, perché è la scelta migliore da portare sempre con sé

Chi ama leggere ha sempre un volume con sé: perché si può trovare in ogni occasione il momento giusto per perdersi tra le pagine di un libro. Ma può capitare di non sapere cosa iniziare, oppure di dover partire e voler fare scorta di letture, in quel caso – allora – la soluzione ce la offre l’e-reader, soprattutto se pensato per occupare poco spazio e per permetterci di avere sempre a portata di mano una nuova storia.

È la scelta migliore per chi vuole fare scorta di romanzi e vuole perdersi tra le loro pagine in tutte le occasioni: se si cerca un giallo, oppure se si è lettori onnivori, non importa. La cosa importate è avere a portata di mano tutto ciò che si vuole. E partire serene.

Si può portare in spiaggia, sui mezzi pubblici, oppure in montagna, si può tenere in borsa in città, o infilare in un microscopico spazio in valigia: l’e-reader è sempre la scelta giusta per poter leggere dove si vuole.

Tutte le caratteristiche vincenti dell’e-reader di Silvergear

Ci sono tante caratteristiche vincenti che rendono l’e-reader di Silvergear la soluzione perfetta per chi ama avere sempre (almeno) un libro con sé.

Tra queste il fatto che è molto leggero, pesa solamente 160 grammi il che lo rende perfetto non solo per essere messo in borsa, ma anche per i bambini. Grazie alla funzione touchscreen è molto semplice da usare e permette di passare in maniera celere da un libro all’altro.

E poi può contenere tantissimi ebook: ha una capienza di 4 GB, che possono aumentare fino a 32 GB grazie alla memoria espandibile tramite SD. Può contenere circa 3mila ebook ed è l’ideale anche per coloro che amano spaziare da un genere all’altro.

Un’altra sua caratteristica top deriva dalla retroilluminazione integrata: grazie a questa opzione si può leggere anche al buio o di notte, senza dover accendere la luce. Oltre a tutto questo promette di avere una lunga durata della batteria, che arriva fino a 17 ore con lettura antiriflesso e schermo e-ink di 6 pollici. Tra i dettagli viene segnalato che è compatibile con file nei seguenti formati: epub, mobi e pdf.

Puoi portare tutti i libri che desideri con te, in borsa o nello zaino, senza occupare spazio e senza avere il problema di dover scegliere il prossimo volume: con l’e-reader puoi avere tutta la tua libreria a disposizione e in ogni luogo.

Offerta E-reader di Silvergear Leggero e piccolo, ha lo schermo antiriflesso