Amazon La borsa mare dell'estate è grande e ha uno scomparto termico

Quando si va in spiaggia (ma la stessa cosa vale per lago o piscina) si devono portare con sé moltissime cose: asciugamani, creme solari, libri di lettura e giochi. Spesso anche da mangiare e da bere e, quindi, una borsa super capiente e (anche) termica, diventa l’alleata immancabile per le giornate di sole.

Quella di Cirycase è in formato XXL ed è dotata di nove tasche, di cui una borsa termica staccabile per tenere al fresco bevande e cibo. Un accessorio molto versatile e pratico e, al tempo stesso, decisamente fashion per fare un figurone nelle giornate estive. Ora si può acquistare con un piccolo sconto ed è imperdibile.

Offerta Cirycase borsa mare super capiente

La borsa mare versatile e capiente è tutto ciò che serve per l’estate

Essere pratiche, avere tutto sempre con sé, utilizzare accessori versatili: quando si va al mare, in piscina o al lago, l’unica cosa che si desidera è la comodità. Ovviamente senza rinunciare allo stile. Ecco, quindi, che la grande borsa di Cirycase diventa l’alleata da avere con sé per portare ogni cosa che si desidera, compresi bevande e cibo avendo questo accessorio uno scomparto termico. Il design è molto semplice ma chic grazie alla fantasia a righe, un aspetto che la rende perfetta per ogni stile e look.

Le dimensioni sono 50 x 20 x 49 centimetri e le tasche nove, tra queste vi è la borsa termica che si può staccare. La capacità è di 54 litri e può contenere davvero di tutto, diventando perfetta non solo per una persona sola ma anche per tutta la famiglia.

La borsa frigo si può staccare facilmente dal resto dell’accessorio, grazie a una doppia cerniera e può mantenere al fresco le bevande a lungo, soprattutto se si aggiunge un po’ di ghiaccio. Infatti, grazie alla fodera pensata appositamente, non ci sarà il rischio di fuoriuscite di acqua quando il ghiaccio si scioglie.

Tra le altre caratteristiche vincenti vi è il fatto che è dotata di uno scomparto pensato per riporvi gli oggetti bagnati, mantenendoli separati dal resto. La borsa mare perfetta per coloro che hanno bisogno di spazio, praticità e organizzazione.

Offerta Cirycase borsa mare super capiente

Tutte le caratteristiche vincenti della borsa mare XXL

Quando si sceglie un capo di abbigliamento o un accessorio, come in questo caso, le caratteristiche da tenere in considerazione sono tante e vanno di pari passo con l’uso che si vorrà fare di quello specifico oggetto.

Ecco che i dettagli che rendono vincente la borsa da spiaggia XXL di Cirycase sono tanti e la rendono l’acquisto perfetto. Infatti, è stata realizzata per essere impermeabile e antisabbia, è dotata di un manico comodo e di una cerniera robusta, oltre a essere resistente allo strappo.

La borsa grande – in cui riporre tutti gli oggetti – si stacca dal fondo termico grazie a una comoda cerniera, ma comunque resta chiusa e ha un manico per poterla eventualmente portare anche separatamente. Quest’ultima promette di tenere al fresco per circa 12 ore, mentre la temperatura calda la mantiene per 6. Ed è facilmente pulibile.

La fantasia a righe la rende estremamente elegante, perfetta per essere abbinata a ogni tipologia di outfit alla moda come una camicia versatile, oppure in copricostume in pizzo e formato kimono, del resto lo stile minimal chic la rende adattabile a ogni look.

E le recensioni ne sottolineano la praticità e la bellezza: insomma la borsa XXL di Cirycase è l’alleata pratica, capiente e furba per una giornata al mare.

Offerta Cirycase borsa mare super capiente

