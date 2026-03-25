Le borse da viaggio sono capienti, pratiche, leggere e ti faranno affrontare con stile ogni vacanza

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

123rf Le borse da viaggio possono essere usate anche come city-bag

Ogni occasione è buona per prenotare un viaggio e partire. Per staccare dalla routine quotidiana basta un weekend fuori porta a farci ricaricare le batterie. La mini vacanza zero sbatti però vuol dire anche non dover pensare ai bagagli e mettere in valigia l’indispensabile. Proprio la valigia è, il più delle volte, il nostro cruccio perché per pochi giorni i trolley sono troppo ingombranti, troppo pesanti, insomma troppo di tutto. Allora come fare? Beh trovando una soluzione smart e preferendo la borsa da viaggio. Grandi abbastanza da contenere tutto quello che ci serve, ma non troppo da diventare un peso, la borsa può essere portata tranquillamente a spalla.

A rendere le weekender bags l’accessorio cool ci pensano le forme classiche e i materiali morbidi che la trasformano in una city-bag da sfruttare non solo in viaggio, ma anche in città quando trascorri tutta la giornata fuori casa.

Se stai cercando la tua borsa da viaggio, ma ti senti “persa” nella vasta offerta online, siamo qui per facilitarti il compito. Abbiamo deciso di selezionare 14 modelli dividendoli per colore e materiali così da acquistare la, o magari le, borse da viaggio che ti accompagneranno in vacanza e in città conservando uno stile unico.

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Le borse da viaggio evergreen sono quelle nei colori neutri

Iniziamo la nostra carrellata tra le borse da viaggio più cool con i modelli classici che compri ora ma che hai la possibilità di sfruttare per anni perché non passeranno mai di moda. A renderle un evergreen più che la forma sono i colori e quelli neutri sono intramontabili.

In particolare la preferita tra le weekender bags è quella nera, una tonalità che sta bene con tutto e che eleva in un attimo il tuo look da casual a chic. Inoltre a far sì che siano così amate c’è un vantaggio da non sottovalutare, il nero è una nuance scura e non si sporca facilmente. Tra i modelli online che ci hanno colpito particolarmente ci sono quelli di Palamea e di Perletti per il materiale impermeabile, resistente persino alle giornate piovose. La prima è dotata di numerose tasche anche esterne per avere tutto in ordine, la seconda invece ha una tracolla regolabile ed è disponibile nella versione rossa o gialla per chi vuole vivacizzare il proprio look.

Quella di Yamee invece ci è piaciuta per il suo design essenziale che ricorda una shopper bag, ma grande abbastanza da accompagnarti in viaggio.

Se preferisci i colori chiari, l’alternativa al nero è il bianco che al pari di quello total black riesce a essere raffinato qualsiasi sia il suo design. La borsa bianco latte è perfetta per uno stile minimal, da alternare a quella beige se ti piacciono i colori chiari, ma preferisci una soluzione più neutra e classica.

Offerta Borsa da viaggio Damcyer La borsa da viaggio bianca. Prezzo: 21,84€

Le weekender bags colorate non stancano mai

Le borse da viaggio per essere cool non devono necessariamente avere tinte neutre, anche quelle colorate possono essere sfruttate a lungo senza stancare. In questo caso orientati verso colori delicati come quelli pastello che danno un twist in più al tuo outfit da viaggio, ma con delicatezza. Tra le nuance preferite c’è il celeste del brand Ehohub, disponibile anche nella versione rosa. Qualsiasi sia la tua scelta risulterà sempre molto elegante grazie alle sue linee pulite.

Alternativa valida al celeste o al rosa è il verde pastello, il colore che non ti aspetti, ma che è delicato e originale soprattutto se combinato con altri colori pastello. Un esempio riuscito è la borsa da viaggio Wiespodex compatta e completata da una tasca frontale per avere a portata di mano gli oggetti indispensabili.

Sei fan delle nuance più scure? Le weekender bags sanno essere evergreen anche in questo caso. Il nostro consiglio è di scegliere tinte di tendenza sì, ma che non tramonteranno mai come il bordeaux, ma anche verde o blu nelle loro gradazioni più scure come blu notte, verde oliva o blu pavone.

Borsa da viaggio Hycoo La borsa da viaggio blu pavone. Prezzo: 29,99€

Le borse da viaggio a stampa rendono vivace ogni outfit

Fino a qui ti abbiamo mostrato le weekender bags in nuance più o meno classiche, ma se ti piace distinguerti dalla massa e avere un accessorio che diventa il protagonista del look, allora dimentica le borse da viaggio monocromatiche e vira verso quelle a stampa.

In questo caso la gamma è talmente ampia che c’è l’imbarazzo della scelta, ma se vuoi comunque conservare uno stile raffinato, che ne dici di puntare su quelle a strisce? Tra i modelli che ci hanno colpito di più c’è la borsa bianca e blu con inserti marroni, che fa subito Costa Azzurra.

Borsa da viaggio Bolosta La borsa da viaggio a righe. Prezzo: 25,99€

Se invece i Tropici sono la tua ossessione, ma non puoi andarci, per consolarti ti proponiamo la borsa da viaggio con stampa tropical. Il mix di fiori, foglie e colori ti farà pensare di essere su una spiaggia assolata anche durante un weekend fuori porta.

Offerta Borsa da viaggio Spaher La borsa da viaggio a fiori. Prezzo: 18,99€

Nel mondo delle stampe ci sono evergreen e tra quelli di tendenza non possiamo dimenticare la stampa animalier: che sia zebrata, muccata o leopardata non sbaglierai mai.

Offerta Borsa da viaggio Spaher La borsa da viaggio animalier. Prezzo: 24,69€

Le borse da viaggio in pelle sono un must have

Da portare in spalla, a tracolla o a mano, le weekender bags devono essere anche morbide così da accompagnarti in modo confortevole negli spostamenti in viaggio e in città. Tra i materiali più apprezzati in queso senso ci sono le borse da viaggio in pelle resistenti e dallo stile unico.

Ha un design vintage la borsa Luufan con rivestimento in fodera e uno scomparto dedicato alle scarpe. Il modello disponibile in nero e marrone è unisex, perfetto per tutta la famiglia.

Anche nel caso di borse da viaggio in pelle, il nero è uno dei colori must e lo conferma la bag di Seyfocnia, compatta ma abbastanza grande da accompagnarti durante un weekend lungo o un viaggio d’affari.

Borsa da viaggio Seyfocnia La borsa da viaggio in pelle nera. Prezzo: 43,99€

Se invece vuoi una soluzione più capiente, ma che conservi ugualmente la praticità della borsa da viaggio ti consigliamo il modello Baosha in marrone chiaro, completato da tracolla rimovibile. Le linee essenziali nascondono all’interno ampie tasche capienti per avere tutto in ordine che si tratti di un viaggio di lavoro o una breve vacanza.

Borsa da viaggio Baosha La borsa da viaggio in pelle. Prezzo: 48,99€