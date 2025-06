Se la ripieghi occupa pochissimo spazio, ma aperta è l'accessorio che cercavi per portare tutto con te e in maniera comoda: la borsa da avere

Occupa pochissimo spazio, ma ha un formato XXL che ci consente di avere tutto con noi sempre. È la borsa mare che piegata scompare, ma che aperta è grande e diventa l’alleata da portare anche in vacanza.

È di Lekespring, è una tote bag impermeabile e con cerniera, sportiva e resistente, esattamente ciò che stavamo cercando per arrivare in spiaggia (o in vacanza) riuscendo a portare con noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Le dimensioni sono davvero capienti, ma non è l’unica ragione che rende questo accessorio super comodo per l’estate.

Inoltre, è in offerta e quindi diventa l’acquisto furbo da fare subito.

La tote bag dell’estate è questa: capiente e che occupa pochissimo spazio

L’abbiamo sempre sognata: una borsa capiente, organizzata in tanti spazi diversi, versatile perché si possa adattare a ogni esigenza e che – nel momento in cui non si deve più utilizzare – si ripiega occupando pochissimo spazio.

Ed ecco che i nostri desideri vengono ripagati da Lekespring che propone un accessorio che risponde a tutte le nostre esigenze, funzionale ma senza rinunciare a un pizzico di eleganza.

Le sue caratteristiche la rendono la borsa perfetta per portare tutto con noi in spiaggia, ma anche per viaggiare, per andare a fare shopping oppure come compagna di allenamento. È impermeabile e resistente alla sabbia, spaziosa e leggera, le sue dimensioni sono 56 X 15 X 38 centimetri, che si trasformano in 24,5 X 23 quando viene ripiegata.

E poi è facile da pulire e resistente, basti pensare che è in poliestere impermeabile e che ha le cuciture rinforzate, tanto che può sopportare carichi fino a 10 kg. Ulteriore dettaglio ce lo offre il manico, in corda spessa e al tempo stesso morbida, che rende molto semplice portarla sempre con sé.

Al momento si può comprare in offerta ed è l’acquisto furbo da fare in vista delle vacanze.

Come è suddivisa la borsa XXL e perché ci svolta la giornata

Oltre a essere ultra capiente e a occupare, ripiegata, pochissimo spazio, la borsa Lekespring ha tantissimi scomparti: da quello ampio principale, alla due tasche frontali con cerniera, fino a quello separato per le scarpe. Nel dettaglio questo è impermeabile, aspetto che ci consente di riporvi anche i capi sporchi o le scarpe di ricambio.

Sul fondo, poi, vi sono delle cinghie elastiche che permettono di portare con noi tappetino da yoga, stuoia per il mare o per il pic-nic senza che sia scomodo o che spunti dalla borsa.

Tra gli altri dettagli furbi della borsa vi è lo scompartimento in cui inserire asciugamani, costumi, prodotti per lavarsi, anche bagnati. E un comodo cordoncino a cui attaccare le chiavi per trovarle subito senza dover passare tanto tempo a fare la caccia al tesoro tra le tante cose che può contenere la nostra borsa.

Pratica e resistente, dopo averla utilizzata si può ripiegare e riporre in pochissimo spazio. E molte delle recensioni sono entusiastiche: sottolineano che, oltre a tutte le caratteristiche già menzionate, è anche bella da vedere, comoda e ha un buon rapporto qualità – prezzo.

Insomma l’acquisto mai più senza per tutte coloro che vogliono essere pratiche ma senza rinunciare allo stile.

