Fonte: iStock Tote bag in pelle sintetica: il modello chic da avere

Capiente, perfetta per tutte noi che quando usciamo ci portiamo dietro mezza casa, ma anche elegante e comoda: è la borsa tote, la vera svolta per essere chic e pratiche.

Soprattutto se si abbina con ogni stile e se la si può indossare in ogni occasione: in pelle, nella colorazione che più ci piace è il modello da sfoggiare per il lavoro e il tempo libero.

Se in più la si può comprare con uno sconto, allora è l’acquisto furbo da fare immediatamente: infatti il ribasso ammonta al 32% (nella colorazione blu) e può essere nostra a soli 29,40. Davvero un modello imperdibile e alla moda.

Offerta Borsa tote di pelle sintetica Il modello chic da sfoggiare in tutte le occasioni

Come abbinare la tote bag in pelle sintetica

Quando ragioniamo se fare o meno un acquisto, la prima cosa a cui dobbiamo pensare e a come abbinare quel capo o accessorio.

E quindi con che abbigliamento sta bene la tote bag in pelle sintetica? La risposta è con tutti gli stili.

Se la si indossa per lavoro, ad esempio, è favolosa con un abito, oppure con un completo camicia e pantaloni. Nel tempo libero, invece, regala un tocco di classe allo stile casual composto da jeans e maglioncino, oppure dona il perfetto contrasto se si opta per uno street style.

Quindi si può mettere davvero con tutto, dando un tocco di carattere allo stile che si sceglie. Ed è la scelta perfetta per tutte noi che nella borsa mettiamo ogni cosa che ci serve e pensiamo che lo spazio non basti mai.

I colori disponibili sono blu, beige, grigio, marrone, nero e verdone: tutti facili da abbinare o ideali se si vuole giocare con i contrasti di nuance.

Tutte le ottime ragioni per avere una tote bag in pelle sintetica chic ed elegante

Ci sono tante ottime ragioni che ci fanno dire che una tote bag in pelle deve far parte del nostro armadio.

La prima è la capienza, che la rende l’accessorio pratico da utilizzare tutti i giorni. Questa, infatti, è abbastanza grande da poter ospitare con comodità un laptop di 15 pollici circa, le misure sono le seguenti: 16.9 “L x 5.5” W x 12.2 “H.

Inoltre, è dotata di una tracolla regolabile, il che permette di personalizzare il modo in cui decidiamo di indossarla.

In più la tote bag è robusta: la pelle sintetica è di alta qualità, impermeabile e ha la fodera in poliestere. Dotata di una zip e di tasche imbottite, è perfetta per trasportare tutto ciò che desideriamo.

E se il design è minimal e lineare, l’interno invece è dotato di diversi scomparti: le tre grandi tasche sono pensate per il laptop (quella imbottita) e per trasportare oggetti di grandi dimensioni. Vi è poi una tasca con zip, una per il tablet e alcune a fessura, comprese quelle per le penne.

Insomma, ogni scomparto è pensato per poter riporre le cose con cura e trovarle subito, perché spesso uno dei “problemi” di chi si porta dietro tante cose è quello di affannarsi alla ricerca all’interno della borsa: così invece tutto rimane al suo posto e si trova in un attimo.

Lavoro, scuola, tempo libero: la tote bag è la scelta perfetta per tutte le situazioni e per sfoggiare un accessorio favoloso e che ci fa distinguere.

