Comode, pratiche, con tutto ciò che ci serve per facilitarci la giornata. Ma il tutto senza rinunciare allo stile, scegliendo capi e accessori che sono adatti a più di un’occasione.

Come ci permette di fare la borsa mare di DonDon: capiente, pensata per essere perfetta in spiaggia, ma che si adatta alla perfezione anche a tante altre situazioni grazie a una fantasia chic, senza tempo e che si abbina agli outfit più disparati.

Ora la possiamo acquistare in offerta ed è perfetta per tenerci compagnia al mare, ma anche in piscina o al lago: è in formato XXL, è super elegante ed è dotata di una comodissima bustina.

Come abbinare la borsa mare dell’anno

Scegliere l’accessorio giusto può fare la differenza in un look. La borsa mare di DonDon è l’acquisto definitivo per l’estate perché è facile da indossare con outfit diversi: un mini-dress minimal, oppure una camicia o un kimono, tutti capi che sono super cool e che ci fanno sentire a nostro agio nelle situazioni più disparate.

Il design a righe (in questo caso) bianche e blu, la rendono la borsa perfetta per richiamare uno stile marinaro, ma anche per restituire un mood chic a ogni look. Tra gli altri dettagli vi il fatto che presenta maniglie in corda nautica e che la parte bassa è caratterizzata da un tessuto differente, effetto sabbia.

Favolosa in tutte le situazioni, anche per uscire a fare shopping o per portare con sé tutto il necessario per un pic-nic. La svolta? Ora la si può acquistare a un prezzo molto conveniente.

Cosa dobbiamo sapere sulla borsa che ci svolta l’estate

Quando si va al mare, oppure si opta per la piscina o il lago, è utile portare con sé tutto il necessario: costume, asciugamano, creme solari, occhiali da sole, magari un bel libro da leggere e uno spuntino.

Avere una borsa capiente e in cui riporre comodamente tutto è di fondamentale importanza per essere comode e pratiche, ma anche per non dimenticare nulla.

L’accessorio immancabile è la borsa XXL di DonDon, che ha diversi vantaggi come quello di essere molto robusta e di essere realizzata con tessuti di alta qualità: 100% cotone all’interno e 100% di tela all’esterno. Le dimensioni sono notevoli e corrispondono a: 58 cm x 38 cm x 18 cm, ovvero lunghezza, altezza e larghezza.

E, aspetto da non sottovalutare, è dotata di una comoda bustina esterna in cui riporre gli oggetti che servono più velocemente come – ad esempio – le chiavi o il cellulare, di modo da averli sempre a portata di mano. Oltre a tutto questo è valida perché si chiude con la cerniera permettendoci di tenere tutto in ordine.

Le maniglie in corda nautica non sono solo resistenti, ma sono anche comode da portare sulla spalla, il che rende la borsa l’accessorio perfetto anche per una sessione di shopping.

Infine, la lavorazione è di alta qualità e si può trovare anche in fantasie differenti, basta scegliere quella maggiormente compatibile con il nostro stile.

