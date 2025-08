Versatile, comodo e alla moda: il copricostume per tutte le occasioni è la svolta alla moda da idosare per sentirsi favolose

Amazon Il copricostume - camicia per il mare che indossi anche in città

Ci sono capi che sono la sintesi perfetta della parola versatile, perché si possono utilizzare in tante occasioni diverse, perché si abbinano facilmente e perché ci fanno stare bene (e sentire belle) in spiaggia ma anche in città.

Proprio come il copricostume di Jfan che, oltre a essere leggero e a presentare un taglio alla moda, è anche perfetto per farci sentire favolose in ogni situazione: si presenta come una camicia, lunga fin sopra il ginocchio e stretta in vita da un motivo dalle vibes vintage. E ora la si può acquistare in offerta.

Come abbinare il copricostume – camicia che ti svolta il look

In spiaggia per sentirsi a proprio agio e alla moda quando si fa una passeggiata, oppure si desidera bere qualcosa in un localino. In città come mini – dress o abbinandolo a un paio di shorts, di giorno ma anche di sera utilizzando gli accessori giusti.

Il copricostume – camicia di Jfan è uno di quei capi basic ma al tempo stesso versatili che si possono indossare in tante occasioni differenti. Si presenta come una camicia, che si stringe in vita con una sorta di ricamo vintage che dona un tocco di colore e di particolarità a tutto il look.

Lo si può tenere aperto sopra un costume (intero o bikini, dipende dai gusti), oppure utilizzare sopra una canotta e un paio di pantaloncini corti per regalare un po’ di carattere a un outfit, ma anche da solo come abito – camicia, abbinandolo a dei sandali e a una borsa di piccole dimensioni.

La taglia è unica, le dimensioni sono: lunghezza 90 centimetri, busto 98 centimetri, vita 79 centimetri con elastico. Lo stile è quello di una vera e propria camicia, con scollatura a V e colletto, mentre la manica arriva ad altezza gomito e si presenta larga e comoda.

Tutto quello che devi sapere sul capo versatile dell’estate

Questo copricostume – camicia si può indossare per un aperitivo in piscina o al mare, per una giornata al lago, ma anche per una passeggiata in città. È super leggero e – se lo si vuole portare con sé in vacanza – è uno di quei capi che non solo occupano pochissimo spazio, ma riescono a risolverci il dilemma “cosa mi metto?” in più di un’occasione.

Il tessuto è fibra di poliestere di alta qualità, che risulta morbido e traspirante sulla pelle, oltre che leggero: quindi perfetto per affrontare le giornate più calde dell’estate. E quando c’è più freschetto, invece, si può anche pensare di indossarlo sopra dei pantaloni lunghi e leggeri per creare un look più elegante e utilizzare questo capo in occasioni sempre diverse.

Inoltre, il ricamo in vita regala quel tocco in più per rendere ogni look speciale e mai banale. Ci sono tante tipologie di copricostume da utilizzare in spiaggia: dai kimoni in pizzo, che si possono utilizzare anche la sera per essere super sensuali, alle classiche camicie da indossare in tutte le occasioni, sino a questa, che risulta essere una scelta un po’ più particolare ma super cool. Ora in offerta.

