Chiara Ferragni, Bianca Guaccero ed Elisabetta Gregoraci sono tra le protagoniste dell'estate 2025 e hanno indossato di recente un trend di stagione in fatto di look

Le vip nostrane hanno raccontato le loro meravigliose vacanze su Instagram con dei video e degli scatti sorprendenti. Tra vacanze in barca e spiagge da sogno, c’è chi è andato contro tendenza e ha deciso di passare i mesi estivi in delle località di montagna. Ma sulle questioni che riguardano lo stile, le donne del mondo dello spettacolo italiano sono sembrate tutte concordi e, dopo i costumi con dettagli gioiello e le ballerine brillanti, un altro must dell’estate 2025 è il copricostume bianco in merletto, sfoggiato di recente da diverse vip.

Bianca Guaccero, l’abito chemisier

Bianca Guaccero ha trascorso l’estate 2025 al fianco del fidanzato Giovanni Pernice, con cui il feeling trovato sulla pista di Ballando con le Stelle non è scemato. Malgrado le diverse voci di crisi, infatti, i due sono apparsi più innamorati che mai prima in Puglia e poi in Sicilia. La conduttrice ha raccontato i suoi ultimi giorni di vacanza con una galleria social: “Vari momenti per l’ultimo carosello estivo. Da settembre condivideremo nuove emozioni. A presto” e, tra le diverse foto, la conduttrice si è mostrata con un outfit di tendenza.

Bianca Guaccero, infatti, ha scelto d’indossare un copricostume bianco in merletto sangallo, perfetto per i mesi estivi. Il capo d’abbigliamento aveva un design chemisier e, quindi, era percorso da piccoli bottoni sul davanti e fermato in vita da una cintura nella stessa stoffa. Il copricostume aveva un fascino romantico dato dalle balze della gonna e dai volant che si trovavano sulle maniche.

Chiara Ferragni, il pareo di merletto

Anche Chiara Ferragni ha vissuto un’estate 2025 all’insegna dell’amore, visto che ha passato dei giorni romantici a Ibiza con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera con cui ha deciso anche d’uscire allo scoperto e di pubblicare il primo scatto ufficiale. L’influencer ha mostrato diversi look perfetti per i mesi estivi sui suoi canali social ma, di recente, ha scelto di seguire la tendenza del copricostume bianco, mostrando un meraviglioso pareo di merletto.

Nello scatto digitale, infatti, Chiara Ferragni indossava un semplice bikini a triangolo in questa tonalità, coordinato a un copricostume lungo, in questo particolare tessuto ricamato con chiusura a gonna e volant sull’orlo. Il capo d’abbigliamento era completamente trasparente. L’influencer ha completato il suo outfit con una bandana in tinta.

Elisabetta Gregoraci, abitino bianco a Bali

Elisabetta Gregoraci ha trascorso i suoi mesi estivi in diverse località da sogno, in compagnia del figlio prima e di un presunto nuovo fidanzato poi. Negli ultimi giorni, la conduttrice televisiva si trova a Bali e dall’isola asiatica ha scelto di raccontare le sue giornate all’insegna del relax. Tra i diversi look sorprendenti scelti dalla presentatrice, si scorge anche un must di stagione, già seguito da altre sue colleghe.

Elisabetta Gregoraci, infatti, ha indossato un mini dress bianco in merletto sangallo che accendeva il suo incarnato. Il capo d’abbigliamento aveva una scollatura a V e un design a portafoglio, che si apriva in uno spacco nella parte inferiore. Il vestito era adornato da un laccetto in vita e da delle decorazioni intagliate che correvano lungo tutto l’orlo dell’abito.