Dasha Lapushka, chi è e perché la modella bielorussa ha incantato “Emigratis”

Dasha Lapushka l'artista e modella Bielorussa

Il suo vero nome è Darya Lapushka e, durante la prima puntata di Emigratis, ha stregato il pubblico di Canale 5 e non solo per la sua inopinabile bellezza.

Classe 1993, Dasha Lapushka è una modella con la grande passione per l’arte. Nata in Bielorussia, dove ha vissuto sino ai 12 anni, Dasha si è poi trasferita in Italia e più precisamente a Sabaudia, località sul mare in provincia di Latina.

Del segno del Capricorno (Dasha è nata il 3 gennaio), la modella, influencer (da oltre 330000 follower) e artista è particolarmente famosa soprattutto a Dubai per le sue opere d’arte realizzate con una particolare tecnica pittorica che prevede l’utilizzo di scarpe al posto dei pennelli.

Dasha Lapushka tra moda e arte

Dasha è appassionata di arte fin da quando era piccolissima e si è formata in quanto pittrice all’Accademia di Gianfranco De Meo, figlio di Michele De Meo.

Come ha raccontato a Pio e Amedeo nella prima puntata di questa nuova stagione di Emigratis che ha esordito con grandissimo successo (con picchi del 23% di share) sulla rete ammiraglia di Mediaset, l’artista e modella bielorussa è riuscita a fondere la sua enorme passione per l’arte con quella, altrettanto imponente, della moda.

“Colleziono tantissime scarpe, quindi ho deciso di prenderle, metterle nella vernice e di dipingere con le scarpe sulla tela, utilizzandole al posto dei pennelli” ha spiegato la Lapushka ai due comici in trasferta a Dubai.

I quadri firmati da Dasha sono super quotati e in generale le sue opere d’arte hanno un ottimo mercato, anche tra grossi esponenti del mondo del calcio.

Le opere d’arte di Dasha Lapushka e la sua vita privata

“Il mio quadro più quotato vale 50 mila euro” ha affermato con orgoglio l’artista e l’opera più famosa da lei realizzata con “la tecnica delle scarpe” risale al 2017, quando Dasha aveva solo 25 anni, e si chiama La Dominazine. L’opera rappresenta un uomo con una catena al collo tenuta da una donna nuda in piedi alle sue spalle.

L’ultima opera dell’artista, influencer e modella – mostrata, tra l’altro, a Pio e Amedeo durante la loro incursione in una villa a Dubai dove Dasha e i suoi amici stavano trascorrendo un weekend – è invece un ritratto di Marilyn Monroe, personaggio tornato in gran voga grazie anche al film di Netflix (diramato sulla piattaforma proprio in questi giorni) che vede come protagonista Ana De Armas.

Per quanto riguarda la vita privata di Dasha, non si sa molto se non che la ragazza ha un figlio che ha compiuto 7 anni a luglio scorso ma non sembra, al momento, avere un compagno

Modella, artista istrionica, influecer e madre che, come ogni mamma, è legatissima al suo bambino che porta con sé ovunque.

Dasha per il settimo compleanno del suo piccolo ha tirato fuori tutta la sua dolcezza dedicando al piccolo un messaggio pieno d’amore:” A modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai, sempre a modo tuo”. Tanti Auguri amore mio. Ormai sei diventato grande. Ti auguro di essere sempre felice nella tua vita come lo sei in questi anni. Mamma ti ama tanto”.