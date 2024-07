Una voce per Padre Pio 2024, scaletta e ospiti del concerto

Fonte: IPA Mara Venier

Torna su Rai Uno l’appuntamento con Una voce per Padre Pio. Il concerto evento in onore del Santo di Pietralcina sarà trasmesso in diretta il 3 luglio, a partire dalle 21.25, dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn). A condurre la serata, in cui si alterneranno momenti musicali e testimonianze di fede e commozione, sarà Mara Venier.

Una Voce per Padre Pio 2024: anticipazioni della serata

Una serata all’insegna della musica, della fede e della solidarietà: non si potrebbe definire altrimenti lo show Una voce per Padre Pio 2024, in onda su Rai Uno il 3 luglio. L’evento, ideato da Enzo Palumbo e giunto alla sua 25esima edizione, sarà trasmesso da Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina (provincia di Benevento). Proprio nella cittadina campana, infatti, il Santo nacque il 25 maggio 1887.

A condurre la serata sarà Mara Venier, che chiamerà con sé sul palco numerosi ospiti e semplici fedeli, i quali condivideranno con gli spettatori testimonianze e riflessioni sull’operato del Santo. Un’occasione unica per fare luce sull’impatto spirituale e sociale di Padre Pio, tra le figure più influenti e invocate dai Cattolici italiani.

Una voce per Padre Pio 2024: gli ospiti

Non solo fede e riflessioni, ma anche una nutrita compagine musicale contribuirà a rendere la serata piacevole e divertente. Sul palco saliranno infatti molti volti noti dello spettacolo italiano, che condivideranno i propri ricordi legati al Santo di Pietralcina e intoneranno alcuni dei propri brani più celebri.

In scaletta troviamo grandi interpreti della canzone nazionale come Al Bano, Fausto Leali, Rita Pavone ed Orietta Berti, ma anche giovanissimi come Maninni, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, e Jasmine Carrisi. A loro si aggiungono anche star del livello di Raf e Mario Biondi, artista conosciuto per il celebre timbro black. A completare l’elenco degli ospiti, è l’attore Vinicio Marchioni, noto per aver preso parte alla serie tv Romanzo Criminale. Tutti saranno accompagnati dall’Orchestra “Suoni del Sud”, diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

Una voce per Padre Pio, la raccolta fondi della serata

Al programma sarà come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Per poter effettuare delle donazioni, del valore di 2 euro, sarà sufficiente comporre il numero di sms solidale 45531 da telefoni Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali.

Si potranno invece donare 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. I fondi raccolti, serviranno a sostenere le iniziative dell’organizzazione Una Voce per Padre Pio, che si occupa di supportare i tessuti sociali più deboli sul territorio italiano e nei Paesi in via di sviluppo in Africa.

Dove vedere in tv e streaming Una voce per Padre Pio

Lo speciale Una voce per Padre Pio, edizione 2024 va in onda oggi, 3 luglio, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche – in diretta streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay. Una replica pomeridiana della serata evento sarà invece disponibile per i telespettatori, sempre su Rai 1, domenica 28 luglio.