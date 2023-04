Fausto Brizzi e Silvia Salis, la famiglia si allarga: il dolce annuncio

Fonte: IPA Fausto Brizzi e Silvia Salis presto genitori: l'annuncio

La famiglia di Fausto Brizzi e Silvia Salis è destinata ad allargarsi, e la coppia non può essere più felice di così. Il regista e l’ex martellista, orgoglio dello sport italiano, aspettano il loro primo bebè. L’annuncio è stato condiviso dalla sportiva sul suo profilo Instagram, attraverso un tenero post e un’Instagram story con il test di gravidanza in primo piano e la scritta “Ti aspettiamo”, con un cuore blu. Dopo il matrimonio celebrato nel 2020, in piena pandemia, è in arrivo un’altra incontenibile fonte di gioia per la coppia, che nel giro di pochi anni ha consolidato il proprio amore.

Fausto Brizzi e Silvia Salis presto genitori: l’annuncio su Instagram

Per lui è in arrivo il secondo bebè, dopo la nascita della piccola Penelope Nina avuta dal precedente matrimonio con Claudia Zanella, naufragato pochi anni fa. Per lei, invece, è tempo di assaporare (per la prima volta) tutte le sfumature della gravidanza e la bellezza di essere chiamata “mamma”. Fausto Brizzi e Silvia Salis sono pronti a diventare genitori e a coronare, con la nascita del loro primo bebè di coppia, il loro romantico amore.

L’annuncio è arrivato sul profilo Instagram dell’ex martellista, che ha regalato al mondo la lieta novella con un post e con una story. Nel post ha condiviso l’immagine dell’ecografia e, a corredo, il messaggio “Ti aspettiamo” con un cuore blu. Sulla story, invece, ha scritto il medesimo messaggio con, in primo piano, l’immagine del test di gravidanza con esito positivo. Il regista e la sportiva sono al settimo cielo e, dopo circa 4 anni d’amore, sono pronti a regalarsi la gioia più grande l’uno al fianco dell’altra.

Fausto Brizzi e Silvia Salis: le tappe della loro storia d’amore

Era il 2019 quando il gossip riferiva di un nuovo amore nella vita di Fausto Brizzi, dopo l’addio alla moglie Claudia Zanella. Con quest’ultima aveva fatto coppia fissa per diversi anni: un amore coronato con il matrimonio nel 2014 e consolidato, nel 2016, con la nascita della loro unica figlia, Penelope Nina. La coppia si è poi separata e, al fianco del noto regista romano, è arrivato un nuovo amore a fargli battere il cuore: Silvia Salis, ex martellista ed eletta, nel 2021, vicepresidente vicario del CONI.

Da quel 2019 la coppia non si è mai più separata e, anno dopo anno, ha costruito e rinnovato il proprio amore. Nel novembre 2020 i due sono convolati a nozze con una cerimonia che li ha visti dirsi di sì in mascherina: neanche la pandemia ha saputo frenare il loro irresistibile amore, eternato con il passo più importante. Ora, per loro, è in arrivo anche la gioia di diventare genitori. Il post della Salis ha raccolto una valanga di like e commenti di auguri da parte di personaggi noti e followers comuni.

Sono rare le apparizioni pubbliche e le dediche social, essendo una coppia piuttosto riservata, ma la gioia più grande non poteva non essere condivisa per mezzo Instagram con tutti coloro che gli vogliono bene. E che credono nella loro famiglia, ora destinata ad allargarsi.