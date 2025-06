Anticipazioni Una voce per Padre Pio, gli ospiti di Mara Venier del 28 giugno

IPA Mara Venier

Ventisei anni di emozioni, musica e solidarietà. Sabato 28 giugno, in prima serata su Rai 1, torna Una voce per Padre Pio, lo storico appuntamento televisivo costruito tra intrattenimento, fede e impegno sociale. A guidarci, come una padrona di casa familiare e rassicurante, sarà ancora una volta Mara Venier, volto amatissimo della televisione italiana. L’evento sarà trasmesso dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, luogo simbolo della spiritualità di San Pio.

Una voce per Padre Pio, le anticipazioni del 28 giugno

L’edizione 2025 di Una voce per Padre Pio sarà impreziosita da una line up che unisce nomi storici della musica italiana a voci emergenti, tutte pronte a regalare interpretazioni uniche. Tra gli ospiti annunciati ci sono Al Bano, icona senza tempo; Anna Oxa, voce intensa e fuori dagli schemi; Marco Masini, cantautore dell’anima e dell’amore; Orietta Berti insieme al collettivo Fuck Your Clique, in un incontro tra generazioni, visioni e stili artistici che abbracciano più mondi.

Sul palco saliranno anche Settembre, giovane talento in ascesa, e artisti di grande spessore come Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Ivana Spagna, Drupi e Simone Grande. A dare un’anima orchestrale alla serata sarà l’ensemble Suoni del Sud, diretta dal maestro Alterisio Paoletti, che accompagnerà ogni performance con arrangiamenti pensati ad hoc. Una voce per Padre Pio si conferma così un contenitore artistico che unisce mondi diversi sotto il segno della bellezza e del messaggio più profondo della serata: la fede che diventa gesto concreto a sostegno di chi non ce la fa.

Le storie di Una voce per Padre Pio

La serata non sarà soltanto un viaggio musicale, ma anche uno spazio di testimonianze che raccontano come la solidarietà sia un motore che smuove le coscienze. Come da tradizione, non mancheranno i momenti di riflessione, con racconti che rievocano la figura di Padre Pio, le sue opere e l’impronta indelebile che ha lasciato nel cuore di milioni di fedeli.

Mara Venier è da anni alla guida dell’evento, da un lato per la grande fede che nutre verso il Santo e dall’altro perché crede in prima persona nei progetti che vengono portati avanti anche grazie alla presenza del pubblico che non si è mai tirato indietro di fronte alle richieste d’aiuto rivolte al sostegno dei più fragili.

Quando e dove vedere Una voce per Padre Pio

Una Voce per Padre Pio va in onda il 28 giugno alle ore 21,30 e subito dopo l’ultima puntata di Affari tuoi con la conduzione di Stefano De Martino. La serata sarà trasmessa in contemporanea su RaiPlay e qui rimane visibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. Come di consueto, sarà prevista una replica del programma a stretto giro di ore per spingere sul pedale delle donazioni a sostegno di Una Voce per Padre Pio Onlus. La serata è stata comunque registrata nelle scorse settimane. Mara Venier si trova attualmente in vacanza con la famiglia e con il marito Nicola Carraro, in ripresa da una complessa situazione di salute che l’aveva costretto in sedia a rotelle per qualche mese.