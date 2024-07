Influencer e modella, per parte del pubblico sarà sempre la storica ex di Ultimo, ma ecco chi è Federica Lelli

Fonte: IPA Federica Lelli

C’è sempre grande attenzione intorno a Matteo Berrettini e non soltanto per i suoi risultati sportivi. A partire dalla relazione con Melissa Satta, ormai da tempo archiviata, il mondo del gossip si è interessato sempre più a lui.

Complici anche alcuni infortuni, il suo privato ha trovato sempre più spazio. Ora l’attenzione è rivolta a quella che è la sua nuova compagna, Federica Lelli: ecco di chi si tratta.

Chi è Federica Lelli

I fan di Ultimo sanno esattamente di chi si sta parlando. Federica Lelli, infatti, si è ritrovata sotto i riflettori per la prima volta proprio grazie alla relazione con il celebre cantautore romano. Ciò non vuol dire, però, che non avesse un seguito anche in precedenza.

È infatti una nota modella e influencer. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto con Melissa Satta, il tennista si ritrova al fianco di una donna leggermente più giovane di lui. Lei ha infatti 26 anni (due in meno). Vanta più di 150mila follower e, come si legge nella sua bio, il profilo Instagram viene sfruttato per raccontare la sua vita, come in un blog fotografico. Dal quotidiano al lavoro e, chi sa, prima o poi ci sarà spazio anche per la sua storia d’amore con Berrettini.

Nata il 20 gennaio 1998, non ha da subito puntato tutte le sue carte sul mondo social. Si è infatti laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Il 2021 è stato un anno importante per lei. Ha infatti ideato un programma web chiamato Love Story, al fianco di Alessandro Masi.

“Il format è semplice. – ha raccontato a Webboh in piena pandemia – Si tratta di far incontrare due ragazzi single, scelti sulla base dei loro interessi. La speranza è che nasca una love story. In questo periodo è difficile per i ragazzi fare nuove conoscenze. Ho provato a dare un’opportunità diversa naturalmente con le dovute precauzioni e distanze”.

Vita privata

Le indiscrezioni sulla storia d’amore tra Federica Lelli e Matteo Berrettini hanno avuto inizio a partire da marzo scorso. Erano state diffuse delle immagini dei due a Roma (mano nella mano), insieme, da parte di RTL 102.5. I due sono molto riservati, al punto tale da aver deciso di non seguirsi a vicenda.

Entrambi sanno bene quanto possa essere pesante dover gestire una relazione condivisa con il pubblico. Di certo Berrettini è quello che ha sperimentato la mole della stampa gossip più di recente. Nel suo caso si era arrivati addirittura a ipotizzare che Melissa Satta avesse giocato un qualunque ruolo nei suoi infortuni. Ad ogni modo, la storia sembra proseguire a gonfie vele, al punto che i due avrebbero dato inizio a una convivenza.

Guardando al passato, lei è stata fidanzata per due anni con Ultimo, fino al 2019. I fan di lui erano molto affezionati alla coppia, che sembra essere rimasta in ottimi rapporti. Basti pensare che il 18 luglio 2023 la giovane era presente a una delle ultime tappe del tour del cantante, che si prepara a diventare padre con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.