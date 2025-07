Matteo Berrettini, parla la sorella della fidanzata Vanessa Bellini: “Spero non la faccia soffrire”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini fanno sul serio. Il tennista romano ha infatti già conosciuto la famiglia della nuova fidanzata, come rivelato dalla sorella della ballerina: i due, stando a quanto racconta Jessica Bellini, si sarebbero conosciuti durante un concerto del rapper Marracash, e da allora non si sono più lasciati.

Matteo Berrettini, parla la sorella di Vanessa Bellini

Oltre che per le sue imprese sul campo di tennis, Matteo Berrettini ha fatto spesso parlare di sé anche per le sue relazioni sentimentali. Dopo la lunga frequentazione con Melissa Satta e il flirt con Federica Lelli, lo sportivo sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Vanessa Bellini, ballerina 22enne nota per la partecipazione al talent Amici. Chi pensava che si trattasse solo di un flirt estivo, ad ogni modo, dovrà ricredersi: Matteo ha già conosciuto la famiglia della ragazza, nonostante il primo incontro sia avvenuto solo lo scorso mese.

A raccontare alcuni retroscena della relazione è stata la sorella di Vanessa, Jessica Bellini, nel corso di un’intervista a DiPiù Tv: “Si sono conosciuti a Torino, a metà giugno, al concerto di Marracash. È iniziato tutto da lì, da uno scambio di sguardi. Poi sono andati velocissimi, presi l’una per l’altro, al punto che mia sorella ha voluto presentarcelo quasi subito”, ha raccontato la ragazza. Il colpo di fulmine sarebbe quindi scoccato durante lo show del rapper milanese, che vedeva proprio Vanessa nel corpo di ballo.

“È stato strano vedersi arrivare in casa uno dei tennisti più forti e famosi del mondo. Io l’ho visto soltanto una volta, i miei genitori di più, quando Vanessa lo ha portato qui a Novara”, ha spiegato ancora Jessica. Da brava sorella maggiore, tuttavia, la ragazza ha lanciato anche un avvertimento al cognato: “Matteo è un ragazzo molto tranquillo, noi speriamo che sia altrettanto serio: che non faccia soffrire mia sorella”. Com si suol dire, uomo avvisato…

Chi è Vanessa Bellini, la nuova fiamma di Berrettini

Vanessa Bellini è una ballerina di 22 anni che il grande pubblico ha conosciuto grazie alla sua partecipazione ad Amici: nel 2022, infatti, la ragazza è stata per un breve periodo allieva di Emanuel Lo, che la volle fortemente nel suo team nonostante avesse perso la sfida con Megan Ria. Dopo il talent, la danzatrice ha proseguito la sua brillante carriera lavorando per artisti come Elodie, Rose Villain, Gué Pequeno e il già citato Marracash.