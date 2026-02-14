Melissa Satta a Verissimo ricorda quel grande dolore: “Dimagrita dieci chili”

"Stavo male, sono dimagrita e ho chiesto aiuto", il racconto inedito di Melissa Satta a Verissimo. Dopo tanto dolore la felicità ritrovata con Carlo Beretta

Melissa Satta è tornata a Verissimo per fare un bilancio dei suoi primi quarant’anni. Un traguardo che l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi protagonista della King’s League, ha raggiunto con grande serenità.

Complice il rapporto meraviglioso con il figlio Maddox, avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng, e del fidanzato Carlo Beretta, al quale è legata da ben due anni.

Un presente meraviglioso arrivato solo dopo sofferenze profonde, come quando la soubrette è stata accusata “di essere la causa di sbagli di altri”. O come quando devastata dal divorzio è stata decisa a chiedere aiuto.

Melissa Satta a Verissimo e il dolore per Boateng e Berrettini

“Sono felice di tutto quello che ho vissuto”, ha premesso Melissa Satta a Verissimo. “Mi sono esposta, ho scelto di fare questo lavoro e ho accettato anche il gossip. Ma a volte mi ha ferita, è stato falso e cattivo”, ha aggiunto.

“Ho sofferto di più quando mi ritenevano di essere la causa di sofferenza di altre persone – ha spiegato -, essere accusati per altri non è bello, puntare il dito verso le donne non va bene. Se io fallisco è colpa mia non della mia compagna”.

Il riferimento è ovviamente a Matteo Berrettini: durante la sua love story con Melissa il tennista non brillava sul campo da gioco e questo ha dato adito a malelingue e inutili maldicenze. Una faccenda che ha fatto discutere anche all’estero, facendo soffrire parecchio la Satta. E lo stesso era accaduto qualche anno prima, ai tempi della relazione con l’ex calciatore Boateng.

E a proposito di quest’ultimo, la neo quarantenne ha ricordato nel salotto di Silvia Toffanin la fine del suo matrimonio, non facile da superare. “Non accettavo il divorzio. Ho sofferto per la fine con Prince, però ora ringrazio per quello che ho vissuto. Quando le cose andavano male mi sono accorta che avevo bisogno di un aiuto perché altrimenti non ne sarei uscita”.

E ancora: “Credevo di aver sbagliato tutto, ma in realtà non era così. Era una relazione nata quando eravamo molto giovani e ci sta che dopo dieci anni ti rendi conto che sei cambiata come donna e lui come uomo. Stavo male, mi alzavo dal letto solo perché avevo mio figlio: ero dimagrita dieci chili, ed ero diventata uno “straccetto”. Ho chiesto aiuto, da sola non ne sarei uscita. Mi sono rivolta a uno psichiatra”.

Fondamentale in quel momento, così come negli ultimi anni della sua vita, la presenza di Simona Salvemini. L’ex concorrente del Grande Fratello è una delle migliori amiche di Melissa Satta, “un pezzo importante del mio puzzle”, come l’ha definita la soubrette. “È stata con me una settimana in ospedale quando ho partorito Maddox. Lei ha assorbito tutto il mio malessere. Ora sono felice e non so cosa chiedere di più”.

Melissa Satta e la felicità ritrovata con Carlo Beretta

Da due anni, Melissa Satta è raggiante a Carlo Gusalli Beretta, con il quale non esclude in futuro di allargare la famiglia e perché no sposarsi una seconda volta. Una relazione che procede a gonfie vele in barba a certi pregiudizi come la differenza d’età tra i due.

“Sono contenta di tutti gli step che ho fatto, di aver avuto diverse relazioni che mi hanno aiutata a capire – ha affermato la Satta – Per trovare la persona giusta devi provare, il percorso che ho fatto è stato davvero utile per capire cosa voglio e cosa non voglio. Con Carlo ho raggiunto la perfezione del rapporto”.

Melissa ha usato parole al miele per Beretta: “Lui mi supporta, mi accetta come donna e come mamma. Rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia, è il primo che si preoccupa per Maddox ogni volta e questo è importantissimo. Risposarmi? Lascio le porte aperte, qualsiasi cosa dovesse arrivare va bene, anche la cicogna. Lui è un ragazzo giovane e merita di provare questa cosa, se dovesse chiedermelo sarei pronta”.

