Melissa Satta e la differenza d’età con Carlo Beretta: “I limiti li pongono gli ignoranti”

IPA Melissa Satta e Carlo Beretta

Melissa Satta è volata alle Maldive per festeggiare i suoi primi 40 anni con il compagno Carlo Beretta. Una vacanza all’insegna del mare, del relax e ovviamente dell’amore, quello che ogni giorno il rampollo le regala da due anni a questa parte. L’ex velina ha condiviso sui social delle foto in cui appare con il compagno sotto il sole dell’Oceano Indiano, e ha risposto ad alcune domande dei fan sulla loro storia d’amore.

Melissa Satta, le parole sulla differenza d’età con il compagno

Il 7 febbraio Melissa Satta spegne 40 candeline. E per festeggiare questo traguardo importante la showgirl si è concessa una vacanza alle Maldive con il compagno Carlo Gussalli Beretta all’insegna del relax, tra acque cristalline e spiagge bianchissime.L’ex velina sta condividendo i momenti più belli di questa fuga romantica su Instagram, dove ha anche approfittato per rispondere ad alcune curiosità dei fan.

In un box di domande tra le storie, Melissa Satta ha spiegato come vive la differenza d’età con il compagno, che è più giovane di 10 anni. La showgirl ha precisato che questo non ha mai rappresentato un problema nel loro rapporto sotto nessun punto di vista: “Dettagli inutili che ai giorni d’oggi non hanno valore… bisogna essere meno superficiali, pensare alla felicità e apprezzare quando si incontra una persona speciale”. Poi ha concluso, in modo tranchant: “I limiti li impongono solo le persone ignoranti“.

Melissa ha anche svelato qualche dettaglio in più sulla loro relazione: “La cosa bella è che ci supportiamo tantissimo… Spesso viaggiamo per lavoro e quando possiamo ci accompagniamo a vicenda… È venuto con me in Giappone, avevo un evento di lavoro e ne abbiamo approfittato per fare qualche giorno in più”.

Melissa Satta e Carlo Beretta, il loro amore

La showgirl e l’imprenditore stanno insieme da circa due anni, ma all’inizio la loro relazione attirò l’attenzione dei curiosi perché entrambi venivano da storie con personaggi noti. Lei aveva appena chiuso la storia con Matteo Berrettini, lui invece aveva terminato la liason con Giulia De Lellis.

Nel salotto di Verissimo Melissa aveva raccontato come tutto era iniziato: “È stato un caso. Lui è di Brescia, però frequenta molto Milano. La cosa divertente è che io conoscevo già sua mamma, perché è molto impegnata anche nel mondo della moda. E quindi ci siamo visti tante volte in vari eventi. Poi è successo che ci siamo trovati tutte e due single, e abbiamo iniziato a scambiarci dei semplici messaggi. Io all’inizio ero un po’ prevenuta, e forse ero anche un po’ spaventata. Ho pensato, ‘non mi va di iniziare un’altra storia, rimango un po’ single’. E invece poi è stato bravo a conquistarmi, e sono molto contenta che l’abbia fatto”.

La loro storia procede a gonfie vele, e più di una volta si è parlato di una gravidanza e della voglia di allargare la famiglia: “Ci sono tante cose che voglio fare. Il secondo figlio, che dico sempre che lo desidero, è una cosa che mi piacerebbe molto“. Al momento nessun pancino in vista, e anche per il matrimonio c’è: la coppia vive il suo sentimento giorno per giorno, godendosi ogni momento.