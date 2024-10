La Festa delle Offerte Prime è l'occasione imperdibile per acquistare prodotti per la propria abitazione a prezzi mai visti

Fonte: iStock Festa delle Offerte Prime 2024: i migliori sconti per casa e cucina

La Festa delle Offerte Prime 2024 è l’occasione giusta per comprare tutto ciò che serve per la casa e la cucina a prezzi imbattibili: sconti mai visti su tantissimi prodotti delle migliori marche e bestseller nella loro categoria. Dai robot che puliscono il pavimento, alle aspirapolveri senza fili, fino a elettrodomestici per cucinare in maniera ancora più divertente e facile.

La Festa delle Offerte Prime dura dall’8 al 9 ottobre, fino alle 23,59 e possono accedere tutti coloro che sono iscritti al servizio Amazon Prime. Il primo mese è gratuito.

I prodotti scontati sono davvero tantissimi, con ribassi incredibili e da non lasciarsi sfuggire.

Scopri qui tutti i super sconti della Festa delle Offerte Prime!

Casa: gli sconti top

Tanti gli sconti sui prodotti dedicati alla casa, a partire da quelli per acquistare i robot aspirapolvere: veri e propri aiutanti che permettono di tenere la propria abitazione sempre in ordine, anche senza muovere un dito. Piccoli, autonomi e – soprattutto – indispensabili, acquistarne uno significa fare una spesa super intelligente per la casa. Quello di Lefant, che aspira e lava, ha un prezzo davvero top ed è una delle offerte imperdibili della Festa delle Offerte Prime.

Lefant M1 Robot aspirapolvere e lavapavimenti scontato del 57%

Robot aspirapolvere

Di Lefant M1 che aspira e lava i pavimenti, abbiamo già accennato qualcosa. Ma è bene sapere che ha tante qualità: scansiona e salva una mappa della stanza, è dotato di un serbatoio per l’acqua da 160 ml e un secchio per la polvere da 520 ml. Aspirazione e flusso d’acqua sono regolabili. Lo sconto è imbattibile e lo vedi cliccando il link.

Lefant M1 Robot aspirapolvere e lavapavimenti scontato del 57%

Un’alternativa ce la offre OKP K2P, che ha una durata che può arrivare fino a 150 minuti, a quel punto torna autonomamente alla stazione di ricarica. Inoltre, riconosce i tappeti, aumentando da solo la potenza. Ha sei modalità. Il ribasso è pazzesco, clicca il link per vederlo.

OKP K2P Robot aspirapolvere scontato del 57%

Lubluelu propone, invece, 4000Pa un robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura a 5 piani: pianifica i percorsi da pulire e si adatta ai diversi tipi di pavimentazione. Supporta un’area di pulizia che può arrivare fino ai 100 metri quadrati. Lo sconto è interessante e questo prodotto ha tantissime recensioni a 5 stelle: scoprilo cliccando il link.

Offerta 4000Pa Robot aspirapolvere e lavapavimenti scontato del 9%

Infine, il robot aspirapolvere Lefant M320, capace di rilevare gli ostacoli e prevenire lo scontro. Inoltre, è molto potente e questo rende la pulizia molto più accurata. Lo sconto è pazzesco e permette di portare a casa un aiutante fantastico per tenere in ordine gli ambienti domestici. Scopri di più cliccando sul link.

Offerta Lefant M320 Robot aspirapolvere scontato del 62%

Se, invece, si preferisce la normale aspirapolvere (o se si desidera pulire utilizzando entrambi gli elettrodomestici) Hoover propone un’aspirapolvere elettrica, senza sacco e senza fili: ha un’autonomia di circa 40 minuti e un’elevata aspirazione. Lo sconto ottimo sul prezzo più basso recente.

Aspirapolvere Hoover Senza fili e senza sacco, scontato del 19%

Altri prodotti per la casa imperdibili (e scontati)

Tra gli altri prodotti, scontati della Festa delle Offerte Prime 2024 e utili per la casa, ci sono i purificatori d’aria. Ad esempio, quello di Levoit che cattura il 97% delle particelle in tre passaggi ed è molto utile per chi soffre di allergie. È silenzioso e può essere usato anche come diffusore per l’aromaterapia. Ha un ottimo sconto: scopri di più cliccando il link.

Levoit purificatore d’aria Silenzioso e anche diffusore di aromaterapia: lo sconto è del 20%

Blueair propone Blue Pure 3210, dotato di doppio filtro, molto silenzioso, permette di risparmiare energie e rimuove odori e allergeni. Lo si trova con un ribasso interessante, lo puoi vedere cliccando il link.

Blue Pure 3210 Purificatore d’aria di Blueair: lo sconto è del 25%

Altro prodotto e sconto pazzesco: è arrivato il momento per comprare il termostato intelligente di Tado, Starter Kits che permette di trasformare la propria casa in una smart home, oltre a risparmiare energia e ridurre i costi. Lo sconto è del favoloso.

Cucina: gli sconti della Festa delle Offerte Prime

Tantissimi anche i prodotti “mai più senza” per la cucina come frullatori, pentole elettriche e molto altro. Una selezione di tutti i migliori aiutanti per preparare piatti favolosi, o bevande gustose e con sconti fantastici.

Tra i frullatori, ad esempio, un acquisto molto utile è quello del piccolo elettrodomestico proposto da Ninja: monodose, le bevande vengono preparate direttamente nella tazza che ha una capienza di 470 m, basta aggiungere il coperchio per portare il frullato con sé. Lo sconto è del super interessante.

Offerta Frullatore Ninja Di piccole dimensioni, per frullati monodose: lo sconto è del 36%

Se, invece, serve un frullatore a immersione, quello di Electrolux ha un motore potente che, sommato alle lame, permette di ottenere risultati molto cremosi e perfettamente mescolati. Arriva con un bicchiere da 600 ml. E il ribasso è top.

Frullatore Electolux A immersione, molto potente: lo sconto è del 52%

Un altro prodotto molto utile in ogni cucina è il microonde con grill di Candy: dotato di 40 programmi automatici permette di preparare tantissime ricette, oltre a scongelare. Lo sconto è davvero interessante, le recensioni sono tantissime e ottime: puoi saperne di più cliccando il link.

Candy microonde con grill Dotato di 40 programmi automatici: lo sconto è del 39%

Sempre per preparare piatti gustosi, un aiutante immancabile in cucina è la Instant Pot Pro: una pentola a pressione elettrica che si può utilizzare anche per la cottura lenta e molto altro come padella, sterilizzatore e vaporiera. Personalizzabile, veloce e scontata. Leggi di più cliccando il link.

Instant Pot Pro Pentola a pressione elettrica da 5,7 litri: lo sconto è del 28%

Per chi, infine, è alla ricerca di una friggitrice ad aria scontata e con favolose recensioni, Ninja propone Max Pro, dotata di uno scomparto singolo da 6,2 litri, permette diversi tipi di cottura come arrosto, forno ma anche essicazione. È adatta a cucinare pasti fino a 4 persone. Lo sconto è fantastico, clicca per saperne di più.

friggitrice ad aria Ninja Con scomparto singolo da 6,2 litri: lo sconto è del 31%

La Festa delle Offerte Prime è un’occasione unica per acquistare tutto ciò di cui si ha bisogno (o si desidera) a prezzi davvero imbattibili: ma è solo per i clienti Prime.

