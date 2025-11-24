Lumiere Festival 2025, Regno Unito

Dal 13 al 15 novembre 2025, la bellissima Durham, nel Regno Unito, si è accesa in un giardino di luce, portando lo spirito del Lumiere Festival ad un nuovo livello. L’evento, nato nel 2009 da un’iniziativa della società creativa londinese Artichoke, anche per quest’anno si è posto l’obiettivo di inondare di luce gli spazi urbani e storici, attraverso installazioni luminose di artisti internazionali. Per lquesta edizione, la città si è trasformata in un garden museum a cielo aperto, con fiori giganti luminosi che hanno introdotto il tema 2025.