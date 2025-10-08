Festa delle Offerte Prime, risparmia il 50% su robot, aspirapolveri e lavapavimenti

Grazie alla Festa delle Offerte Prime ora trovi scontati al 50% i migliori robot e aspirapolveri senza fili per lavare e aspirare lo sporco.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori robot lavapavimenti in offerta

La Festa delle Offerte Prime è l’occasione perfetta per acquistare gli elettrodomestici più desiderati per igienizzare, pulire e lavare casa in pochi minuti a prezzi convenienti. Dai robot alle aspirapolveri, passando per i lavapavimenti: le offerte sono tantissime e tutte imperdibili.

Attenzione però, è importante approfittarne subito. La Festa delle Offerte Prime infatti dura solamente due giorni – il 7 e l’8 ottobre – ed è dedicata esclusivamente ai clienti Prime con sconti favolosi in tantissime categorie.

Si tratta di un evento a cui possono accedere solamente gli iscritti al programma Prime. Dunque se non l’hai ancora fatto iscriviti, accedendo alla prova gratuita di 30 giorni!

Le migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

Ora trovi a prezzi folli sino al 50% per i robot aspirapolvere più amati di Amazon. Quello firmato Roborock costa solamente 219 euro ed è fra gli elettrodomestici più amati della sua categoria. Grazie al sistema 2 in 1 permette di aspirare e lavare le superfici in un’unica passata, regalando una pulizia profonda. Si attiva semplicemente con la voce e consente di pulire tappeti, pavimenti e qualsiasi altra superficie, superando le soglie e ostacoli con altezza sino a 2 centimetri.

Offerta Robot aspirapolvere Roborock Robot lavapavimenti e aspirapolvere

Alla metà trovi anche un altro robot aspirapolvere amatissimo: il Vexilar. Grazie al potente sensore rileva la presenza di tappeti automaticamente e aumenta da solo la potenza per rimuovere peli e sporco in profondità. La spazzola in gomma evita la formazione di grovigli di capelli ed è perfetta per chi ha animali in casa. La navigazione LSD con mappatura intelligente consente di creare una mappa dettagliata di casa per una pulizia ottimale anche al buio.

Robot aspirapolvere Vexilar Robot lavapavimenti e aspirapolvere con mappatura

Se cerchi una aspirapolvere senza fili non perderti l’aspirapolvere senza fili Coovy con una aspirazione potente, spazzola anti groviglio e uno schermo LED intelligente per gestire la pulizia di casa come desideri. Il costo? Solo 160 euro con le offerte Amazon.

Aspirapolvere Coovy Aspirapolvere senza fili

Per i lavapavimenti fra i marchi top di gamma troviamo Tineco. Amazon ha scelto di mettere in offerta ben due modelli di questa aspirapolvere e lavapavimenti eccezionale. Tineco iFLOOR 5 ha uno sconto del 37% e costa solo 189 euro. Aspira e lava con una sola passata, eliminando anche lo sporco più incrostato.

Tineco Floor One S9 ha uno sconto eccezionale del 37% e ti consente di arrivare ovunque grazie al design ultra sottile che permette di pulire sotto letti, divani e aree di bassa altezza.

Super offerte pure per i robot aspirapolvere Roborock, un marchio molto amato e garanzia di qualità. Roborock QV 35A, ad esempio, regala prestazioni senza precedenti, con una mappatura dell’area e una aspirazione potentissima per catturare anche lo sporco ostinato.

Offerta roborock QV 35A Robot aspirapolvere antigroviglio

Roborock Qrevo Curv S5X è dotato di spazzole laterali che si sollevano automaticamente e di mocio per lavare in modo efficace, veloce e facile i pavimenti, eliminando macchie e sporco in una sola passata.

Offerta roborock Qrevo Curv S5X Robot aspirapolvere con mocio

