iStock Robot aspirapolvere per la casa: pulizie veloci e perfette

Semplificarci la vita è un po’ l’obiettivo di tutti noi; quindi, ben venga tutto ciò che ci aiuta a rendere più semplici e meno faticosi gli impegni quotidiani. Come il robot aspirapolvere di Lefant che è di piccole dimensioni, silenzioso e pulisce tutta la nostra abitazione in maniera efficiente e intelligente, oltre ad avere una ricarica che dura a lungo.

È l’elettrodomestico che ci aiuta a tenere la casa pulita senza che ci sia nessuno sforzo da parte nostra e che ora possiamo acquistare a un prezzo imbattibile: meno della metà grazie a un’offerta alla quale è difficile resistere.

Offerta Aspirapolvere Lefant Il robot aspirapolvere sottile silenzioso e intelligente

Il robot aspirapolvere sottile e intelligente che ci semplifica la vita

Le pulizie domestiche non piacciono a tutti e – soprattutto – ci sono passaggi che vanno fatti tutti i giorni, come quello dell’aspirapolvere che è necessario in tutti gli ambienti per tenerli in ordine. Ma ecco che, per una veloce detersione, arriva in nostro aiuto il robot aspirapolvere che fa tutto da solo.

Le caratteristiche vincenti del Lefant M210P? Il fatto di essere sottile, silenzioso e intelligente. Ma non solo, perché ci permette anche di rendere la sua azione di pulizia personalizzata grazie alla possibilità di utilizzare la modalità preferita. Nello specifico ne ha sei: organizzata (a zig-zag), casuale, oppure delle macchie, pulizia dei bordi, remota con la app e programmata.

L’elettrodomestico si può controllare sempre e ovunque tramite l’apposita app, che permette anche di regolare la modalità, stabilire la potenza di aspirazione e il programma.

Insomma, è tutto ciò che abbiamo sempre desiderato per avere la casa in ordine anche quando noi non ci siamo o non possiamo dedicarci alla pulizia dei pavimenti. L’elettrodomestico per risparmiare tempo e pulire tutta la casa, ma senza doverlo fare noi in prima persona.

Ora il robot aspirapolvere si può acquistare a un prezzo incredibile: in color champagne, dal design minimal, è perfetto in ogni casa, ma soprattutto è l’alleato che ci svolta la giornata permettendoci di avere più tempo a disposizione per noi e le nostre cose.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul robot aspirapolvere per una casa al top

Il robot aspirapolvere Lefant M210P è la soluzione ideale per la pulizia della casa, infatti è dotato di una durata della batteria più lunga che arriva fino a 120 minuti, se si seleziona una bassa potenza. Inoltre, si può facilmente utilizzare anche selezionando tutto ciò che serve grazie allo smartphone: programma, potenza d’aspirazione, controllo manuale e ricarica.

È capace di rilevare i tappeti a pelo corto e aumentare in maniera autonoma l’aspirazione, si pulisce in maniera super veloce e senza sporcarsi le mani, in più il contenitore ha una capacità di 500 ml. Tra le altre caratteristiche da sottolineare non si possono non citare i sensori a infrarossi anticaduta e anticollisione, che permettono al robot di capire come è strutturato l’ambiente domestico e di non avvicinarsi alle scale.

Se questo non bastasse si ricarica automaticamente, tornando da solo alla stazione, puoi cercarlo tramite comando vocale (usando Alexa) o sulla App. Inoltre, pur essendo senza serbatoio d’acqua, con gli appositi accessori può eseguire lavaggi a umido o a secco. Ed è l’alleato per case con animali domestici.

