Il robot aspirapolvere che ti svolta l'organizzazione domestica è l'alletato da avere a casa. E ora lo compri a un prezzo mai visto

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Amazon Robot aspirapolvere: l'alleato per una casa sempre pulita

Immaginiamoci di cucinare, leggere un libro, guardare un film o – molto più semplicemente – di risposare. E che nel mentre ci sia un oggetto che si sta occupando della pulizia della nostra abitazione.

Un desiderio che può diventare realtà grazie a Lefant M210P: si tratta di un robot aspirapolvere super funzionale, che promette di durare a lungo e di aspirare in maniera efficace e furba le varie superfici, mentre ottimizza i percorsi e arriva anche negli spazi più angusti.

Ora lo possiamo acquistare a un prezzo imbattibile grazie a uno sconto che arriva quasi al 70% e avere, così, a nostra disposizione l’alleato perfetto per una casa pulita in ogni momento della giornata.

Offerta Lefant M210P Aspirapolvere sottile e con un’autonomia di 120 minuti

Il segreto per una casa pulita senza sforzo

Il sogno di tutte noi è una casa sempre pulita e senza sforzo, magari anche quando ci dimentichiamo o non abbiamo tempo. Quindi tutto ciò che ci può aiutare a realizzare questo desiderio, diventa l’alleato immancabile da avere sempre a disposizione. Proprio come Lefant M210P, un robot aspirapolvere che ha tantissimi punti a suo favore.

Nel dettaglio è bene sapere che ha tre livelli di aspirazione, ma anche che rileva in maniera automatica il tappeto a pelo corto, andando ad aumentare la potenza per pulirlo al meglio.

Ed è in grado di superare piccoli ostacoli, grazie all’alzata automatica che gli consente di spostarsi facilmente. Questo robot è anche dotato di sensori a infrarossi e sensori anticaduta 6D che gli permettono di fare una rilevazione veloce dello spazio in cui deve muoversi, allontanandosi dalle scale

Oltre a questi aspetti super furbi, è anche piccolo e compatto, due caratteristiche che gli consentono di andare a pulire anche negli spazi più angusti.

E si ricarica in maniera automatica tornando da solo al supporto, a tal proposito la durata della sua autonomia è di 120 minuti, quando si usa in modalità eco. La capienza? Ottimale, infatti la cassetta della polvere ha una capacità elevata, che gli permette di arrivare a contenere 500ml di sporcizia e a noi di non doverlo svuotare in maniera frequente.

Offerta Lefant M210P Aspirapolvere sottile e con un’autonomia di 120 minuti

Come usare il robot che ti svolta le pulizie

Può capitare che a frenarci in un acquisto ci sia il timore di non riuscire a usare in maniera corretta uno strumento. Ma la buona notizia è che con il robot Lefant M210P questo non accade, perché è davvero semplice da utilizzare. Si può controllare tramite app e grazie a questa anche sapere in che stanza si trova. L’installazione è facile e veloce.

Inoltre, si può scegliere la modalità di pulizia personalizzata stabilendo se Lefant M210P si debba spostare in modalità pianificazione, lungo il muro, in maniera casuale, oppure andare a detergere in un punto ben preciso della stanza.

Proprio come se lo facessimo noi, ma senza alcuno sforzo e ottimizzando i tempi. Infatti, mentre il robot si muove per gli ambienti domestici, noi possiamo dedicarci ad altro: coccole beauty, altri lavori domestici, la visione di un film o di una serie tv, oppure la lettura di un ottimo romanzo.

E ora possiamo acquistare questo alleato delle pulizie domestiche a un prezzo super competitivo, grazie a un ribasso eccezionale.

Offerta Lefant M210P Aspirapolvere sottile e con un’autonomia di 120 minuti

Sconti e offerte su tutto ciò che ti serve per la casa: per restare aggiornata iscriviti al nostro canale Telegram dedicato.