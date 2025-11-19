Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Il robot che ti svolta le pulizie della casa è questo

Le pulizie domestiche sono pesanti, soprattutto perché non possono essere rimandate e, con le giornate piene di impegni, a volte si avrebbe voglia di arrivare a casa, stendersi sul divano e non fare più nulla.

E se questo non fosse solo un sogno ma potesse diventare realtà? Perché accada, infatti, basta avere gli accessori giusti. Come il robot Roborock Qrevo Curv S5X.

Si tratta di un set che comprende aspirapolvere, spazzola laterale e mocio, oltre a una potenza di aspirazione eccezionale e una progettazione al dettaglio per evitare grovigli e ostacoli.

Questi sono solo alcuni dei tanti aspetti che rendono questo robot l’alleato perfetto da avere in casa e che si trasforma nel collaboratore domestiche che abbiamo sempre desiderato.

Ora lo possiamo acquistare a un prezzo davvero conveniente grazie al Black Friday, infatti lo sconto ammonta al 50% su quello consigliato. Clicca sul link per visualizzarlo.

E per scoprire tutte le offerte del Black Friday 2025, comprese quelle in anticipo sulla data di inizio del 20 novembre, basta andare sulla pagina dedicata e da lì selezionare il settore che maggiormente ci interessa: questo è il momento ideale per fare shopping intelligente.

Il robot che ti svolta le pulizie domestiche

Un robot che ci svolta le pulizie domestiche e la cura della casa? No, non è un sogno, ma si chiama Roborock Qrevo Curv S5X ed è davvero eccezionale.

A partire dal fatto che è dotato di un sistema antigroviglio che è l’ideale per chi vive in una casa con animali, ma anche semplicemente per rimuovere i capelli, compresi quelli più lunghi. Infatti, grazie alla spazzola principale, che promette una rimozione dei peli del 100%, e quella laterale che va ad agire anche negli angoli, la pulizia è perfetta.

Ovviamente il merito va anche all’spirazione HyperForce da 18.500Pa che rende la pulizia efficace anche nelle zone più complesse della casa come i tappeti.

Tra le altre tecnologie, di cui è dotato questo robot, non si può non citare la FlexiArm, che va ad agire con spazzola laterale e mocio anche negli angoli e in quelle zone del pavimento più difficili da raggiungere. E proprio i moci (sono due e rotanti) sono uno degli elementi vincenti di Roborock Qrevo Curv S5X, perché non solo si sollevano automaticamente, ma sono dotati di una velocità che arriva a 200 giri al minuto e di un flusso d’acqua regolabile per agire sulle macchie più difficili.

Infine vale la pena sottolineare che rileva rapidamente gli oggetti e aggira gli ostacoli sia negli ambienti luminosi, sia in quelli bui, crea mappe dettagliate per scegliere i percorsi migliori di pulizia e ha un sistema di pulizia dei tappeti ancora più efficace.

I dettagli più tecnici che ti faranno innamorare di questo robot

Gli oggetti che ci semplificano la gestione delle pulizie della casa sono tutto ciò che ci serve per rendere le nostre giornate più tranquille. E Roborock Qrevo Curv S5X è proprio uno di questi.

A dirlo sono alcuni dettagli tecnici, come il fatto che è dotato di una stazione multifunzionale 3.0 che consente di lavare i moci con acqua a 75 gradi. Oltre a questo ha la funzione di asciugatura ad aria calda che mantiene tutto fresco e perfetto. E poi c’è lo svuotamento automatico della polvere che dura fino a sette settimane e il riempimento automatico del serbatoio. Si può controllare tramite app e ha alcune funzioni molto furbe, compresa quella della pulizia temporanea per agire su aree specifiche e in momenti determinati.

Questi sono alcuni dei tanti dettagli che rendono Roborock Qrevo Curv S5X tutto ciò che serve per la nostra casa. Per saperne di più e visualizzare lo sconto basta cliccare il link qui sotto.

