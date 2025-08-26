La nuova generazione di questi dispositivi non si limita a togliere la polvere, ma integra funzioni avanzate che li trasformano in veri e propri sistemi intelligenti. E tra i modelli più interessanti per rapporto tra potenza e praticità c’è Roborock QV35A , pensato per chi vuole una casa impeccabile senza rinunciare al tempo per sé e la propria famiglia.

Design, componenti, come è fatto VOTO: 8

A prima vista, Roborock QV35A conquista per il suo design minimalista e compatto: una forma circolare di circa 35 cm di diametro e meno di 10 cm di altezza, ideale per infilarsi anche sotto letti e divani. La torretta LiDAR, discreta ma ben visibile, ne definisce la silhouette e nasconde il cuore del sistema di navigazione intelligente. I materiali sono robusti, le finiture curate e trasmettono una sensazione premium, importante per un dispositivo destinato a durare nel tempo. Anche la stazione multifunzione, seppur non poco ingombrante (con dimensioni da considerare prima dell’acquisto), ha un aspetto elegante e si integra facilmente in casa, senza sembrare fuori posto.

Un plus che fa la differenza? La facilità di manutenzione. Tutti i componenti principali, come serbatoi, panni e spazzole, si smontano e lavano con semplicità, senza bisogno di manualità particolare. È un dettaglio che rende l’esperienza davvero user-friendly, soprattutto per chi non ha tempo da perdere.