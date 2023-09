Rientro a scuola: come prepararsi alla ripartenza senza timori e stress

Fonte: Grandi Scuole

L’inizio di un nuovo anno scolastico può essere entusiasmante, ma non è raro che possa portare con sé timori e preoccupazioni. Questo momento, così atteso eppure carico di incertezze, sottolinea l’importanza di iniziare il nuovo percorso con il piede giusto: colmare le lacune, affrontare i nuovi argomenti e tenere il passo con il programma scolastico sono obiettivi primari per gli studenti e le loro famiglie.

In questo contesto, entrano in gioco le soluzioni personalizzate messe a punto da Grandi Scuole, attiva in questo settore da oltre trent’anni. I percorsi di studio mirati non solo permettono allo studente di colmare le lacune in modo tempestivo, ma gli consentono di affrontare l’anno con la sicurezza di avere gli strumenti necessari per ottenere il massimo dalla sua esperienza educativa.

Le soluzioni per tutti gli studenti: metodi di studio personalizzati e non solo

Per recuperare le insufficienze e prepararsi al meglio ad affrontare l’anno, è fondamentale comprendere le difficoltà incontrate dal singolo studente, allo scopo di mettere a punto un metodo di studio specifico per le sue esigenze.

“Che si tratti di un debito da colmare o del recupero di uno o più anni scolastici, le parole chiave del nostro servizio sono organizzazione e formazione – così viene sintetizzato, da parte del Responsabile Didattico Francesco La Ruffa – Abbiamo messo a punto un metodo didattico che pone al centro lo studente e le sue esigenze individuali. Per far ciò è necessario affiancargli il giusto insegnante, e che sia empatico, preparato, capace di consigliare come gestire ansie, difficoltà e tempistiche di studio.”

Nei Centri Studio Grandi Scuole dislocati sul territorio italiano, lo studente frequenta lezioni individuali, supportato da un tutor dedicato, e prende parte anche a momenti di studio in miniclassi. Inoltre ha la possibilità di frequentare lezioni online interattive molto più flessibili ed accessibili delle lezioni in presenza. L’obiettivo, tuttavia, rimane costante: fornire agli studenti un ambiente di apprendimento stimolante e inclusivo che li aiuti a raggiungere il loro potenziale massimo.

Ambiente familiare e supporto a genitori e studenti: l’approccio di Grandi Scuole

Le mancanze scolastiche che gli studenti possono sperimentare spesso derivano da un insieme complesso di fattori, tra cui uno dei principali è lo scarso o inadeguato sostegno da parte dei docenti. Questo supporto non riguarda soltanto l’insegnamento dei contenuti, ma anche l’aspetto emotivo e motivazionale che può influenzare profondamente l’esperienza educativa di uno studente.

Per questo motivo, tutte le soluzioni di recupero proposte da Grandi Scuole hanno come obiettivo principale la formazione dell’alunno a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista scolastico, ma anche umano e culturale. Questo approccio pedagogico e didattico permette a genitori e studenti di affrontare con serenità l’anno scolastico, potendo contare su un ambiente familiare a misura di studente.

I genitori dello studente vengono costantemente informati in merito alle performance scolastiche del proprio figlio, alla sua partecipazione alle lezioni o a eventuali assenze ingiustificate. Inoltre, in occasione dei colloqui mensili con il Referente Didattico, possono incontrare direttamente i Tutor dell’alunno, per affrontare eventuali questioni specifiche legate al suo percorso di apprendimento.

Questa è la ricetta per iniziare l’anno scolastico al meglio: non rimane che scoprire i dettagli nel sito ufficiale di Grandi Scuole!