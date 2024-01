Sanremo 24: incontra le tue star preferite a Il Villaggio del Festival

Convegni, interviste e party esclusivi. Ecco come partecipare in modo gratuito agli eventi unici durante il Festival di Sanremo

L’attesa è quasi terminata! Dal 5 al 10 febbraio 2024 andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo. Vorresti incontrare i tuoi vip preferiti e partecipare ad una serie di eventi esclusivi? Grazie al format Il Villaggio del Festival il sogno diventa realtà.

Il Villaggio del Festival è il cuore pulsante delle attività legate al Festival di Sanremo e anche quest’anno promette un programma ricco ed emozionante che accompagnerà il pubblico durante tutta la settimana del Festival 2024. In calendario ci sono convegni, interviste ai cantanti, party esclusivi, e tanto altro, dove saranno protagonisti i cantanti, le istituzioni, vip, personaggi televisivi ma anche studenti e aziende.

Il Villaggio del Festival è un contenitore per la promozione e valorizzazione della musica, della moda, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, della scuola, dell'enogastronomia, e tanto altro. Un vero luogo di intrattenimento con postazioni in location uniche ed esclusive al cui centro ci sono le interviste ai cantanti in gara e a quelli più amati dal pubblico e che potresti anche incontrare dal vivo.

Nelle scorse edizioni hanno preso parte agli eventi di Il Villaggio del Festival star dal calibro di Marco Mengoni, Elodie, Annalisa, Mahmood, i Cugini di Campagna, J-Ax e Dj Jad e tanti altri sono ufficialmente confermati anche quest’anno. Inoltre avremo nuovamente SanremoSol, un progetto speciale dedicato alle scuole e soprattutto agli studenti.

SanremoSol, format ideato da Giuseppe Grande, attuale direttore di Il Villaggio del Festival, cura l’aspetto culturale dedicato agli studenti e alle istituzioni scolastiche in cui gli alunni svolgono il ruolo di protagonisti attivi. Un progetto volto al potenziamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro, ponendo al centro dell’attenzione il futuro dello studente, attraverso un programma che prevede lezioni teorico-pratiche a Sanremo durante la settimana del Festival. Sin dalla prima edizione del 2016, il progetto si è dedicato verso il rispetto degli altri e delle regole, il valore del sacrificio, tutti concetti importanti per la crescita delle future generazioni. Particolare importanza viene posta all’attenzione su problemi come il cyber bullismo, i rischi legati al mondo del web, la legalità, la violenza sulle donne.

Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana i ragazzi avranno la possibilità di respirare il clima della manifestazione, con visite nei luoghi simbolo e possibili incontri con artisti ed ospiti. Esperienza unica, di grande impatto emotivo, per studenti ed insegnanti.

