Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2024 (per dirlo con le parole di Filippo Bisciglia) sta giungendo al termine. In un inedito doppio appuntamento settimanale, nella prima serata Mediaset di mercoledì 24 luglio è andata in onda la penultima puntata di questa appassionante edizione. Stagione ricca di colpi di scena che ha visto accadere qualcosa di mai successo prima: Lino è stato il primo concorrente a rifiutare ben 5 falò ma, una volta lasciato il villaggio del gioco, è tornato sui propri passi per provare a riconquistare l’ex fidanzata Alessia. Ma al falò è successo qualcosa di inaspettato…

Alessia esce senza Lino… di nuovo

“Ha pensato solo a sé stessa, poteva capirmi un po’ di più”: questo l’a dir poco coraggioso commento di Lino una volta conclusosi l’ennesimo falò di confronto con l’ex (o forse no?) fidanzata Alessia. Il napoletano rampante, nella puntata precedente, aveva rifiutato la richiesta di falò per ben 5 volte di fila, costringendo Filippo Bisciglia ad andare letteralmente a prenderlo nel villaggio – non era mai successo nella storia del programma. Al termine della lunga discussione tra i due, Alessia aveva scelto di lasciare il programma da sola, ponendo fine a una relazione lunga 4 anni, di amore (di lei) e più di un tradimento (da parte di lui).

La già inedita situazione è diventata ancora più un unicum nella storia del dating show. Lino ha stupito – ancora una volta tutti – tornando al villaggio e chiedendo la possibilità di incontrare ancora una volta Alessia. L’ha fatto, dice lui, per provare a riconquistarla, perché si è accorto di non poter stare senza di lei. Ma non sapeva che Filippo aveva in serbo un paio di filmati che dimostravano tutto il contrario…

Alessia – testa dura che si è accorta di avere i prosciutti sugli occhi ma non sembra intenzionata a toglierli – si è presentata in spiaggia, disposta a concedere un’ultima occasione al fidanzato fedifrago. Ha iniziato a sciogliersi di fronte alle sperticate dichiarazioni del millantatore campano, ma è diventata di gelo quando ha avuto modo di vedere – video alla mano – che subito dopo esser stato lasciato dalla donna che 5 secondi prima assicurava di amare, Lino è tornato di corsa dalla tentatrice, chiedendole di proseguire fuori quello già iniziato nello show. Che sia tornato da Alessia solo perché Maika, una volta libera dal contratto, ne ha preso repentinamente le distanze? Il dubbio è lecito e così Alessia, per la seconda volta in 24 ore, ha lasciato Temptation Island da sola.

Ma alla fine sono tornati assieme?

Voci di corridoio, rumors sui social affermano però che, nonostante la saggia decisione presa da Alessia nel programma televisivo, la ragazza sia poi tornata sui suoi passi, ricadendo tra le braccia poco toniche di Lino. Qualche fonte non meglio specificata afferma che, una volta tornati a casa, i due siano tornati insieme, forse che si siano persino sposati. Seppur ci sia anche un partito di parere completamente opposto: l’esperta di gossip Deianira Marzano dice di aver ricevuto una soffiata che afferma che “lui attualmente si vede con un’altra. Ci sono le prove”.