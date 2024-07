Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Sembra proprio che stia per ripetersi una dinamica ben nota nell’ambito di Temptation Island. Il programma Mediaset subisce da anni alcune accuse. C’è infatti chi sostiene che tanto, fin troppo, sia scritto e che alcune dinamiche di coppia siano ben manipolate.

Da ciò deriverebbero alcuni comportamenti eccessivi, con addii drammatizzati e ritorni di fiamma a favore di telecamera. Basti pensare a Giuseppe e Gabriela, protagonisti dell’edizione 2023, che hanno costruito una carriera su questa base. Ora sembra poter toccare ad Alessia e Lino.

Alessia e Lino sono tornati insieme

Alessia ha dovuto sopportare fin dall’inizio del programma l’evidente interesse del fidanzato Lino per le tentatrici presenti nel villaggio di Temptation Island. Una situazione a dir poco assurda, con il giovane impegnato in una sorta di vacanza da single, consapevole che la propria fidanzata avrebbe visto tutto.

È arrivato al punto da portare avanti due frequentazioni, rifiutando categoricamente ogni invito al falò immediato richiesto da Alessia. Un vero e proprio record, il suo, con Filippo Bisciglia in evidente difficoltà (anche fisica, considerando i tanti gradini e la fatica di muoversi sulla sabbia).

Alla fine si è riusciti a convincere Lino a raggiungere la sua fidanzata (ormai ex), non prima d’aver cercato rassicurazioni in una delle tentatrici sulle loro chance al di fuori del programma. Dopo un lungo e duro sfogo, Alessia si è liberata da questa relazione, ma il conduttore ha spiegato come la vicenda non sia conclusa.

L’arroganza del primo confronto avrebbe però lasciato posto, in lui, a un senso di rimorso. Chi sa se spinto dalla comprensione del fatto che Maika stava recitando, perché scritturata dalla produzione. Poco dopo l’addio, lui avrebbe richiesto un nuovo confronto con Alessia, dopo averlo rifiutato in precedenza per quattro volte. Di fatto alla giovane è stata data la possibilità di ricominciare, dando una nuova chance a questa storia. L’accetterà?

La scelta di Alessia

Abbiamo citato il caso di Gabriela perché aveva del clamoroso. Lei non riusciva a fidarsi di Giuseppe, immaturo e traditore. Lo stesso dicasi per Alessia, certa del fatto che il suo compagno si diverta a guardare (e non solo) le altre donne.

Il video di presentazione della coppia non faceva sperare nulla di buono. Lei raccontava d’aver scoperto dei messaggi, per poi ricevere da lui una spiegazione improbabile: “È mia cugina”. Alle sue spalle, a telecamere accese, Lino non riusciva a trattenere le risate.

Con la stessa arroganza ha vissuto l’esperienza a Temptation Island, ritenendo d’aver “vinto” il confronto sul trono in spiaggia. E ora? Stando alle ultime voci di corridoio, Alessia avrebbe ceduto, decidendo di riprendere la relazione interrotta. Nel fiume di rabbia, aveva spiegato d’essere entrata per salvare questa storia, perché amava il suo compagno. Sembra lui sia riuscito a far leva su quei sentimenti, che però paiono a secondo unico. I fan del programma attendono ora il secondo falò, già temendo che potrà concretizzarsi l’ennesima esaltazione di una dinamica tossica, come in passato.

Non si tratta però di una versione ufficiale, è bene sottolinearlo. Si parla tanto, infatti, di una nuova frequentazione di Lino. Viene citata dalla nota Deianira Marzano, che ha ricevuto una soffiata tramite un follower: “Lui attualmente si vede con un’altra. Ci sono le prove”.