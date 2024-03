Ceretta brasiliana, tutti vantaggi di questo metodo di depilazione “soft”

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Tra i vari metodi di depilazione esistenti e a cui fare riferimento se si è del partito che dice “no ai peli superflui” la ceretta brasiliana è senza dubbio una delle tecniche più efficaci e a lunga durata. Una tipologia di epilazione che viene effettuata solitamente all’inguine e che si caratterizza per la rimozione totale o quasi dei peli. Un trattamento estetico da provare e che, parola nostra, potrebbe diventare il vostro preferito, soprattutto in vista della bella stagione. Una tecnica nata negli Stati Uniti verso la fine degli anni ’80 e più precisamente al SPA J. Sister International, il centro estetico di proprietà delle sorelle Padhila, di origine brasiliana.

Cos’è la ceretta brasiliana

Ma partiamo dalle basi e spieghiamo esattamente di cosa si tratta. La ceretta brasiliana, infatti, è una tecnica di depilazione a strappo che consente di rimuovere tutti i peli della zona trattata, garantendo una pelle liscia e vellutata per circa venti giorni. Una tempistica più lunga rispetto alle cerette tradizionali e che ha l’enorme vantaggio di essere anche meno dolorosa.

Proprio per questo è un metodo di depilazione perfetto per le zone più sensibili come l’inguine o le ascelle, e anche per rimuovere la peluria che cresce sotto pelle o per i peli più corti e difficili se non impossibili da catturare.

I vantaggi della ceretta brasiliana

Una tipologia di ceretta che ha diversi punti di forza a suo favore e che le rende una soluzione più che possibile per chi non ama questa modalità di estirpazione dei peli. Come detto in precedenza, per esempio, la ceretta brasiliana ha una durata più lunga rispetto a quella classica, cosa che diminuisce di molto il numero di sedute a cui sottoporsi nel tempo e che garantisce una pelle liscia, priva di peli e a prova di tocco per un maggior lasso di tempo. L’ideale per chi deve andare in vacanza, quindi, e in generale per assicurarsi una pelle al top e senza preoccupazioni.

Ma non solo. Tra i vantaggi della ceretta brasiliana, altro punto di forza e degno di nota sta nella sua modalità di esecuzione. A differenza delle altre più “classiche”, infatti, questa ceretta lavora a una temperatura inferiore, massimo 40°, rendendola anche particolarmente adatta per la depilazione in caso di pelle sensibile.

Solitamente la ceretta alla brasiliana viene fatta con una cera apposita, studiata per non irritare le zone sensibili del corpo, applicata non a caldo, e realizzata grazie a un misto di resine, miele, olio di Argan e Aloe Vera. Un mix che garantisce lo stesso risultato delle cerette tradizionali ma con meno dolore, quasi solo un leggero fastidio. Ma come funziona esattamente?

Come funziona

La ceretta brasiliana si applica direttamente sulla pelle senza l’utilizzo della classiche strisce di carta a cui si è solitamente abituate. Una volta che il composto si è raffreddato sulla pelle ed è ben solidificato, si strappa in un unico movimento, eliminando anche i peli più difficili in modo più delicato e “dolce”.

E questo proprio grazie alla sua formulazione e agli ingredienti utilizzati per la preparazione del composto di base, che si attacca unicamente a pelo senza toccare la pelle e che, quindi, nel momento dello strappo, non va a stressare la cute.

Nonostante questo, però, è sempre bene applicare un po’ di talco o una lozione lenitiva post trattamento, per alleviare eventuali piccole irritazioni fisiologiche e per regalare alla pelle un sollievo immediato post depilazione.

A chi è adatta la ceretta brasiliana

Un trattamento che possono fare tutti e che risulta particolarmente consigliato in caso di pelle delicata o sensibile, peli incarniti, capillari deboli o follicolite, poiché agisce senza intaccare la cute e senza creare questo genere di problemi possibili dopo la depilazione.

Ma non solo. La ceretta brasiliana, infatti, è ottima anche per chi ama avere una depilazione integrale, senza rischiare irritazioni o disagi. Una scelta che però, al di là del fattore estetico, deve essere fatta in modo ponderato, poiché l’eliminazione totale dei peli pubici porta a una maggior esposizione a batteri di quest’area delicata. I peli presenti in questa zona, infatti, fungono da barriera protettiva per la parte, e se eliminati questa azione protettiva diminuisce drasticamente.

Ci sono svantaggi?

Una tecnica di depilazione che risulta anche essere altamente igienica e completamente sicura, senza svantaggi o effetti collaterali per chi la utilizza. A parte se la si utilizza per eliminare completamente i peli pubici che, come detto, proteggono la parte e che andrà protetta e curata con una maggior attenzione all’igiene intima.

Unici accorgimenti da seguire in caso si opti per la ceretta brasiliana, sono un po’ gli stessi che valgono per ogni tipologia di depilazione. I classici errori post depilazione che ognuna di noi dovrebbe evitare. Ovvero l’esposizione al sole per le 24 successive al trattamento, così come anche il cloro delle piscine. O ancora evitare di indossare abiti troppo aderenti subito dopo la ceretta, soprattutto in caso di sensibilità cutanea.

Ceretta brasiliana fai da te: si può fare?

Altri piccoli accorgimenti da seguire, poi, riguardano la ceretta brasiliana per la depilazione fai da te. Perché sì, è possibile farla, a patto che la pelle sia ben idratata e nutrita, di modo che il composto da applicare aderisca perfettamente al pelo senza provocare fastidi o secchezza alla cute

Prima di fare la ceretta brasiliana a casa, quindi, è consigliabile idratare bene la pelle e, dopo averla fatta, è importante seguire tutti gli accorgimenti sopra citati ed evitare di utilizzare prodotti a base di alcool o sostanze irritanti che potrebbero provocare sfoghi e spiacevoli inestetismi.