Depilazione pelle sensibile: testiamo la ceretta per pelle delicata viso e corpo

Zona rossa, zona arancione, zona gialla, sembra di giocare a “Strega comanda color” e non si capisce più niente. Fortunatamente sembra prevalere il giallo e anche se i centri estetici sono tornati disponibili amiamo ritagliarci del tempo e dedicarlo alla cura della nostra pelle. La depilazione rientra in uno di questi momenti e con qualche consiglio, accortezza e con la scelta dei giusti prodotti, la ceretta fai da te a casa diventa un momento di relax e coccola con risultati degni di un salone di bellezza.

Ecco perché ho testato per voi la linea Strep Sugaring, dedicata anche alla depilazione della pelle più delicata. La ceretta per pelle sensibile, infatti deve essere dolce e delicata, con principi attivi e ingredienti lenitivi e deve ridurre il più possibile l’attrito con la pelle. Le strisce depilatorie corpo Strep Sugaring, così come le strisce depilatorie viso e parti delicate ma anche la cera depilatoria pronta all’uso sono formulate senza profumo, con zucchero di canna, cera d’api e miele.

Ho scelto di provare le strisce depilatorie perché presentano una particolare formula Anti-Shock con Biossido di Titanio che aderisce maggiormente ai peli e meno alla pelle garantendo così uno strappo più delicato e adatto alla depilazione della pelle sensibile. Le strisce depilatorie viso e parti delicate Strep Sugaring sono ideali per piccole zone come viso, quindi anche per la depilazione ai baffetti, ascelle e inguine mentre le strisce depilatorie corpo sono perfette per gambe, braccia e zone più ampie.

Ho utilizzato le strisce perché sono comode e veloci da applicare, basta scaldarle tra le mani, separarle, applicarle sulla zona scelta e tirare. Anche il kit cera depilatoria pronta all’uso Strep però è facile da usare, perché la cera può essere scaldata a bagnomaria in appena 10 minuti oppure in microonde in 30-60 secondi. Il kit contiene la spatola per un’applicazione facile e precisa e le strisce pretagliate. La scelta è personale, c’è chi preferisce la cera tradizionale e chi invece l’immediatezza di utilizzo delle strisce, io ho preferito le strisce.

Partiamo dalle zone piccole sì, ma decisamente delicate

Come prima cosa ho scelto, per prendere confidenza con le strisce depilatorie, di dedicarmi alla depilazione dei baffetti usando le strisce depilatorie viso e parti delicate. La mia pelle è decisamente sensibile: normalmente tendo ad arrossarmi subito e dopo poche ore compaiono dei piccoli brufoletti con la punta bianca. Questo mi succede soprattutto con i metodi di depilazione classica a caldo nei centri estetici.

Con le strisce depilatorie Sugaring viso e zone delicate sono riuscita a rimuovere i baffetti in davvero due minuti e la pelle si è arrossata appena. Per avere maggiore controllo sullo strappo ho tagliato ulteriormente le strisce applicandole prima sulle due porzioni laterali di pelle e poi sotto il naso.

È importante che la pelle sia pulita e asciutta, perciò, ricordatevi di stendere un velo di borotalco per asciugare l’eventuale sudore. Dopo aver frizionato la striscia per qualche secondo tra le mani, ho separato un’estremità e l’ho applicata nella direzione di crescita dei peli. Tenendo la pelle in tensione con l’altra mano e posizionando la lingua, dentro la bocca, sotto il labbro ho strappato la striscia con fermezza. Effettivamente, ho sentito molto meno attrito nella fase dello strappo.

Ok, mi fido: è il momento delle gambe: vai con le strisce depilatorie corpo

Dopo aver superato la prova della ceretta ai baffetti ho deciso di cimentarmi in zone più ampie, come le gambe. Prima però di utilizzare le strisce depilatorie oppure procedere con la ceretta bisogna preparare la pelle per ottenere un risultato perfetto.

Per prima cosa è buona regola esfoliare la pelle per rimuovere le cellule morte e ammorbidirla. Lo strappo sarà più efficace e ridurrà l’eventuale formazione di peli incarniti in fase di ricrescita. Ricordatevi però di effettuare l’esfoliazione con scrub almeno il giorno prima e non subito prima della depilazione. In caso contrario, la pelle risulterà troppo untuosa e la cera non aderirà correttamente. Poco prima della ceretta, è utile concedersi un bagno o una doccia caldi per dilatare i pori e agevolare la rimozione dei peli.

Prima di procedere alla depilazione bisogna controllare la lunghezza dei peli e, nel caso siano più lunghi di 2/5 mm accorciarli. In questo modo la cera aderirà meglio riducendo il dolore causato dallo strappo su un pelo troppo lungo. Anche la scelta del periodo in cui depilarsi è importante perché questo può determinare una ricrescita più o meno veloce. Le strisce depilatorie Strep Sugaring garantiscono una pelle liscia fino a 4 settimane e si sa, più si fa la ceretta con costanza più i peli ricrescono lentamente, più fini e radi.

Per rallentare la crescita dei peli il momento migliore sembra essere durante il ciclo mestruale o subito dopo in quanto l’attività ormonale è rallentata e i bulbi piliferi sono a riposo. L’unico fastidio è però quello di essere più sensibili al dolore durante quei giorni del mese e quindi la ceretta potrebbe essere più dolorosa del solito. Per ridurre il dolore durante lo strappo, oltre ad aprire bene i pori e accorciare i peli se troppo lunghi, potete applicare un velo di borotalco sulla zona da depilare, anche se la sentite asciutta. Il borotalco creerà una barriera tra la pelle e la cera, facendo in modo che questa aderisca al pelo ma non alla pelle, rendendo così lo strappo più delicato e sicuramente meno doloroso.



Le strisce depilatorie corpo, minima spesa di tempo e massima resa

Una volta preparata la pelle comincio quindi con la depilazione corpo, certa che combinerò sicuramente qualche danno. In realtà è un processo davvero molto semplice e simile a quello per le strisce depilatorie viso. Dopo aver scaldato le strisce depilatorie tra le mani le ho separate. Ho applicato una delle due strisce sul polpaccio controllando la direzione dei peli e passandovi sopra il palmo della mano per farla aderire bene.

Senza indugio, perché una volta applicata la striscia è tardi per i ripensamenti, ho tenuto la pelle in tensione e ho strappato contropelo. Ho continuato così su tutto il polpaccio, depilando la parte frontale e quella posteriore, non dimenticandomi del ginocchio ma soprattutto dell’incavo tra il ginocchio e inizio della coscia. Tempo di depilazione per gamba? Massimo 10 minuti.



Come togliere la cera e cosa fare dopo la depilazione su pelle delicata

A questo punto il campo di battaglia è pieno di strisce depilatorie ovunque, ho una certa soddisfazione nell’osservarle e notare la quantità di peli che sono venuti via e che non pensavo assolutamente di avere e un senso di soddisfazione mista ad orgoglio per la pelle ormai liscissima, più o meno.

Sì, perché per renderla liscia fino in fondo bisogna eliminare ogni residuo di cera per evitare di sporcare i vestiti e di rimanere attaccati ovunque. L’ideale sono le salviette post epilazione Strep, incluse nella confezione: oltre a rimuovere i residui di cera velocemente e con facilità, sono lenitive e alleviano gli arrossamenti. È bene però ricordarvi che sarebbe meglio depilarsi la sera o quando si ha qualche ora da trascorrere a casa, evitando così di soffocare subito la pelle con i vestiti e di uscire con le zone depilate arrossate.

Un altro metodo per togliere la cera residua è quello di utilizzare dell’olio, di mandorle o di oliva, da applicare su un batuffolo di cotone. Ricordatevi sempre di idratare la pelle con prodotti non aggressivi e privi di profumo, come il gel d’aloe puro, dall’azione idratante ed emolliente, contribuendo così a ripristinare l’equilibrio idrolipidico.

Adesso non resta che provare voi la depilazione fai da te a casa con i prodotti Strep Sugaring e raccontarci la vostra esperienza!