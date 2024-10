Ho provato la tinta labbra peel off virale su TikTok e non posso farne più a meno

Fonte: iStock La tinta labbra Peel off più virale di TikTok

Madre natura non è stata equamente generosa con tutte le donne quando si parla di naturale pigmentazione delle labbra.

Infatti, la pigmentazione delle labbra varia molto da persona a persona per diverse ragioni. Ad esempio, persone di origine etnica diversa possono avere livelli variabili di melanina, ma anche gli ormoni possono influenzare la pigmentazione della pelle e delle labbra (durante la gravidanza, per esempio, alcune donne possono sviluppare una iperpigmentazione che può rendere le labbra più scure). Fattori di salute come, l’anemia, al contrario, può desaturare il colore delle labbra.

Se sono in possesso di tutte queste informazione è perché, sì, io da sempre faccio parte del team ”labbra pallide e poco definite”. Per lo stesso motivo, sono sempre alla ricerca di prodotti che donino un colorito sano alle labbra e soprattutto che durino a lungo, proprio per non dover continuamente ripassare il prodotto. Inutile sottolineare che questa ricerca mi ha portato a provare una quantità imbarazzante di prodotti che promettevano una durata estrema. Il problema è che o, banalmente, non duravano davvero così tanto oppure molto spesso rispondevano a questo assioma: più dura la tinta, più secca le labbra! E chi è che sacrificherebbe delle labbra turgide e idratate per delle labbra colorate ma rattrappite?

Ecco quindi che mi sono affidata ai suggerimenti di TikTok, croce e delizia delle beauty addicted come me, puntando tutto su un cavallo che si è rivelato davvero vincente: la Wonderskin Lip Tint.

Si tratta di una tinta labbra peel off, ossia, una tinta labbra di cui si rimuove la parte superficiale e si fissa in pochi minuti ma che dura per tantissime ore, anche affrontando pasti e bevande senza mai rovinarsi.

Come si applica? Andiamo con ordine. Il primo step consigliato è quello di fare uno scrub alle labbra, utile a rimuovere tutte le pellicine e cellule morte. Puoi usare un qualsiasi scrub per labbra o aiutarti sfregando le labbra con lo spazzolino da denti che funge da esfoliante. Ora se noti labbra secche, puoi applicare un prodotto idratante e lasciare che si assorba completamente. Solo allora potrai iniziare ad applicare la tinta labbra Wonderskin del tuo colore preferito e puoi farlo in due modi: utilizzarla solo per il contorno così da ottenere l’effetto di una matita labbra praticamente indelebile per tutto il giorno oppure applicarla su tutte le labbra.

In entrambi i casi, noterai che alla stesura la tinta è di un viola acceso. Non ti spaventare, è normale! Il bello deve ancora venire. Lascia asciugare per 5/10 minuti il prodotto sulle labbra e poi rimuovi la patina viola con un dischetto di cotone imbevuto d’acqua e goditi le tue labbra naturalmente colorate fino a sera.

Se hai un colorito chiaro e freddo, il mio consiglio è di optare per le colorazioni Divine, Darling e First Kiss mentre se hai un colorito caldo e dorato le neanche ideali sono Adore, Hayley e Charming.

Ecco alcuni consigli in più (frutto di personali sperimentazioni) per un risultato ottimale:

Se vuoi ottenere un colore pieno e uniforme, prenditi del tempo per assicurarti di aver ricoperto con precisione tutte le labbra e di aver sottolineato il contorno con cura e in modo simmetrico.

e di aver sottolineato il contorno con cura e in modo simmetrico. Se vuoi fare solo il contorno labbra, premurati di prelevare poco prodotto e solo sulla punta dell’applicatore con cui, come usando una matita, farai il contorno, così da essere più precisa possibile.

dell’applicatore con cui, come usando una matita, farai il contorno, così da essere Per il solo contorno labbra, opta per un colore simile alle tue labbra naturali per fare un overlips davvero d’effetto.

per fare un davvero d’effetto. Non lasciare per troppo tempo la tinta in posa perché potrebbe iniziare a seccare le labbra.

