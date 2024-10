Kylie Jenner, il suo segreto per labbra screpolate che non ti aspetti

No, non si tratta del solito lib balm virale del momento ma di un prodotto il cui utilizzo potrebbe davvero sorprenderti

Con l’arrivo dei primi freddi arrivano anche i primi inestetismi della pelle tipici del periodo autunnale e invernale. In primis, il viso che inizia a tirare a causa degli sbalzi tra il freddo per strada ed il caldo secco nei luoghi chiusi, spesso accompagnati da bruschi sbalzi di temperatura. Ed ecco che tornano alla ribalta i prodotti per labbra secche e screpolate, le prime ad andare in sofferenza in questi periodi dell’anno. E se ti dicessi che quest’anno non userai alcun lip balm?

Proprio così, il tuo nuovo alleato per labbra idratate, morbide e sensuali per 24h al giorno è un prodotto non specifico per labbra.

Ad insegnarci come si fa arriva Kylie Jenner, pronta a rivelare ai suoi followers il trucco per risolvere le labbra screpolate: la crema per i capezzoli!

La star delle Kardashian è apparsa su video di Instagram facendo un GRWM (Get Ready With Me) dove mostra la sua skincare pre-sfilata di Schiaparelli alla Paris Fashion Week.

Ad un certo punto ha aperto un tubetto mezzo vuoto di crema per capezzoli Lansinoh e applicandola sulle labbra con una cream, ha sussurrato: “La crema per capezzoli per le tue labbra è il mio miglior segreto”.

Nella descrizione di questo prodotto (già amatissimo e super recensito su Amazon!) vediamo che aiuta a lenire e proteggere i capezzoli irritati e con ragadi, ideale per dare sollievo alle mamme che allattano al seno. L’ingrediente segreto è proprio la lanolina, una cera prodotta dalle ghiandole sebacee della pecora e che si accumula sul manto, proteggendo l’animale dalla disidratazione o dalle condizioni atmosferiche avverse. In realtà è un prodotto largamente utilizzato nei cosmetici emollienti per la cute, ad esempio come levigante nei prodotti per la cura delle mani e dei piedi, nei prodotti cosmetici per i capelli, ma anche (per l’appunto) nei rossetti e nei lip balm.

Il suo superpotere è quello di saper creare una barriera che trattiene l’umidità della pelle, così che questa si reidrati dall’interno, per cui è utile anche per velocizzare i processi di guarigione e al contempo offre un immediato sollievo dal dolore. Per questo, è l’ideale per chi tende ad avere labbra così screpolate da crearsi dei fastidiosi taglienti.

Lanolish è amatissimo perché è 100% naturale (niente antiossidanti, sostanze chimiche, niente conservanti o altri additivi) e completamente ipoallergenica, per cui, se usato per i capezzoli, non deve nemmeno essere rimossa prima dell’allattamento. Inoltre, non ha alcun gusto, colore o profumo, il che è un vantaggio importante sia durante l’allattamento ma anche sulle labbra nel caso in cui, durante il trattamento, si voglia mangiare o bere qualcosa.

Se sei una mamma, è davvero un prodotto multifunzionale sia per te che per il tuo bambino; le recensioni confermano essere perfetta per gli inestetismi della pelle come le smagliature, gli eritemi da pannolino, crosta lattea, piccoli tagli e abrasioni, zone secche della pelle ed inoltre può essere utilizzata come ricco emolliente per le labbra, proprio come Kylie. Il tubetto è da 40ml ma ricorda che ne basta pochissima per notarne l’efficacia.

Anche Margot Robbie ha svelato il suo inusuale segreto

In effetti potrebbe non essere la prima volta che senti parlare di una crema per capezzoli usata come unguento per le labbra.

Ti rinfreschiamo la memoria: correva l’anno 2017 quando Margot Robbie, la bella attrice che ha interpretato Barbie nell’omonimo film, ha condiviso il suo segreto per labbra sempre perfette.

L’attrice sosteneva infatti una ”teoria del complotto” per cui tutti i prodotti labbra alla fine tendano a seccare le labbra proprio per invogliare il consumatore a usarne di più e, di conseguenza, comprarne in maggior quantità (a beneficio delle tasche dei produttori cosmetici). Così ha condiviso di far uso della crema polifunzionale Bepanthen Nappy Care Ointment, molto amata dalle mamme in fase di allattamento ma anche per zone irritate come le labbra.

Detto questo, ora sarà impossibile non soffermarsi al reparto dei prodotti per bambini e scovare qualche altra chicca per labbra al top.

