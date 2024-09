A 49 anni non ha avuto alcun timore nel mostrare il proprio splendido fisico: alla sfilata di Messika gli occhi erano tutti per lei

Fonte: IPA Laeticia Hallyday

Laeticia Hallyday è un ben noto personaggio pubblico francese. Ha 49 anni e il cognome che porta è quello del compianto marito, il celebre cantante Johnny Hallyday. Presente alla Paris Fashion Week, ha fatto decisamente parlare di sé, optando per un look alquanto rivelatore e sexy. A un passo dai 50 anni, che compirà il prossimo 18 marzo 2025, non ha mostrato alcun timore nello svelare un po’ il suo fisico.

Abito sexy per Laeticia Hallyday

Com’è noto, alla Paris Fashion Week gli sguardi passano dalle passerelle al pubblico, considerando i tantissimi Vip presenti. Questi, spesso, sfoggiano look che fanno concorrenza a quelli presentati dai grandi marchi.

Basti pensare a Laeticia Hallyday e al suo abito per la sfilata di Messika la sera del 26 settembre. Nessuno si aspettava la sua presenza, stando alle informazioni che circolano. Tutto ciò non ha fatto che ampliare la risonanza del suo look. Una clamorosa sorpresa sexy nell’ambito della Settimana della Moda di Parigi.

Apparizione decisamente d’alto profilo per la vedova di Johnny Hallyday, che si è ovviamente accomodata in prima fila. Non prima però di dedicarsi alle attenzioni dei fotografi. L’hanno ammirata in un lungo e attillato abito in jersey nero. Caratteristica cardine del capo era una linea di taglio strategicamente posta al centro.

Fonte: IPA

Quest’ultima proseguiva dalla spalla sinistra e raggiungeva in maniera sinuosa i piedi. In questo sentiero corporeo, lasciava intravedere parte del seno destro, il ventre e l’intera gamba destra. L’immaginazione dei presenti, e di chiunque guardi le tante foto, non ha dovuto faticare poi tanti. In Italia si dice che le cose belle si fanno vedere e la 49enne ha decisamente colto il senso del detto. Anche perché sotto l’abito non c’era nulla a frapporsi.

La rivincita delle 50enni

Chi ha detto che a 50 anni occorra essere morigerate e coprirsi. Laeticia Hallyday non la pensa di certo così e tante Vip della sua età amano ancora sfoggiare il proprio corpo. I social hanno di certo apprezzato, anche perché la sua apparizione non è stata giudicata volgare. Dal “bella” al “sexy”, ma anche tanti giudizi del genere: “Che eleganza!”.

Sorpresa nella sorpresa, però, dal momento che di solito la Hallyday è particolarmente riservata. Da tempo aveva smesso di sottoporsi alle luci dei riflettori ma, c’è da dirlo, sa come fare un ritorno in scena. Non è però il primo look aggressivo sfoggiato alla Paris Fashion Week.

L’abbiamo infatti vista alla sfilata di Saint Laurent. In questa circostanza, alla fine della giornata, la vedova Hallyday si è presentata nel quartier generale del celebre marchio con un abito lungo nero plissettato. Viso mascherato da occhiali da sole e spalle coperte con un cappotto di pelle molto ampio. Nero, ovviamente.

Qualcuno lo ha definito un look rock ‘n’ roll ma, a dire il vero, non si era parlato poi tanto di lei, anzi. Differente l’impatto invece di Carla Bruni, Virginie Efira e Philippine Leroy-Beaulieu, i cui look erano sulla stessa lunghezza d’onda. Che dire, una bella rivincita, pochi giorni dopo, per la splendida Laeticia.