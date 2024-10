Kylie Jenner strega Disneyland Paris: l’abito da principessa gotica domina la passerella

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Kylie Jenner

Kylie Jenner, icona indiscussa di stile e bellezza, ha sorpreso tutti con un’entrata trionfale alla sfilata di Coperni durante la Paris Fashion Week, ambientata nella cornice magica di Disneyland Paris. L’influencer e imprenditrice ha incantato il pubblico, calando il sipario su una delle settimane della moda più attese, indossando un abito che incarnava l’essenza di una principessa gotica, ma con un tocco inconfondibilmente moderno.

Kylie Jenner alla Paris Fashion Week: un momento da sogno

L’outfit scelto per la passerella ha lasciato senza parole: un voluminoso abito nero in taffetà e velluto, un mix di materiali che creava un gioco di luci e ombre perfetto per sottolineare l’atmosfera dark e fiabesca dello show.

Kylie Jenner, per l’occasione, ha abbandonato il suo tipico look audace per abbracciare una versione più eterea, quasi sospesa tra il bene e il male, in perfetta armonia con il tema gotico della sfilata.

Fonte: Getty Images

Ma il vero protagonista è stato il contrasto tra la silhouette morbida della gonna e il bustino rigido, che ha esaltato le forme dell’imprenditrice, enfatizzando ogni movimento mentre sfilava davanti al castello della Bella Addormentata.

L’intero evento si è svolto all’aperto, con la maestosità del castello di Disneyland Paris come sfondo. Kylie Jenner ha sfilato come se fosse uscita da una favola dark, con lunghe guanti neri in velluto che hanno ulteriormente arricchito il suo look da principessa gotica.

Fonte: Getty Images

La sua acconciatura, caratterizzata da onde sciolte e naturali, e il trucco minimal con un leggero tocco di rossetto malva hanno conferito alla star un’aura misteriosa e affascinante.

Le modelle che l’hanno accompagnata sulla passerella hanno esibito outfit altrettanto spettacolari, ma nessuna ha potuto eguagliare il fascino enigmatico di Kylie Jenner. Irina Shayk, ad esempio, ha indossato un lungo trench nero in pelle, un richiamo esplicito a Malefica, mentre Lila Moss ha optato per un mini abito giallo burro, decorato con fiori cadenti in piume, creando un contrasto visivo con i toni scuri degli altri look.

Coperni e Kylie Jenner: una sinergia di stile

Coperni, noto per i suoi audaci esperimenti stilistici, ha voluto spingere oltre i confini della moda anche in questa occasione. Dopo l’indimenticabile performance con l’abito spray-on di Bella Hadid e le borse di vetro trasparente, il brand parigino ha scelto Kylie Jenner come musa per il suo nuovo show.

La scelta di presentare la sfilata in un luogo iconico come Disneyland Paris ha aggiunto un ulteriore strato di magia e teatralità alla collezione primavera 2025.

Fonte: Getty Images

L’abito da principessa gotica indossato da Kylie non era semplicemente un pezzo di haute couture, ma un vero e proprio statement di stile.

Il contrasto tra il nero vellutato del corpetto e la lucentezza della gonna di taffetà ha reso l’outfit un capolavoro sartoriale, che incarnava alla perfezione l’essenza dark e al contempo fiabesca della collezione.

Anche i dettagli come i guanti lunghi e le scarpe aperte hanno contribuito a creare un look sofisticato e regale, senza però perdere il tocco contemporaneo che caratterizza ogni apparizione di Kylie Jenner.

Fonte: Getty Images

La fiaba gotica di Coperni: molto hype ma poca sostanza

La sfilata di Coperni ha portato in passerella una dicotomia stilistica affascinante, ispirata al contrasto tra bene e male, tipico delle fiabe Disney. La collezione Spring Summer 2025 ha esplorato questa dualità con una serie di look che hanno giocato su silhouette delicate e atmosfere dark.

L’apertura dello show ha visto protagonisti abiti dal mood innocente: mini dress scintillanti, t-shirt con stampe di Mickey Mouse, e giacche dal taglio principesco, abbinate a ballerine e calzini alti.

Per ogni principessa buona, però, c’è una controparte malvagia: la seconda parte della collezione è stata dominata da capi in total black, con trench coat in pelle, mini abiti dalle scollature tridimensionali e dettagli gotici ispirati alla leggendaria Maleficent.

Nonostante il grande hype creato attorno alla sfilata, alcuni look hanno mancato l’impatto desiderato, puntando più su elementi commerciali che su un’espressione artistica forte.