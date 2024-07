Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Disneyland Paris, il regno della fantasia e dei sogni d’infanzia, sta per diventare la cornice incantata di un evento storico nel mondo della moda. Per la prima volta, una maison di moda sfilerà nel parco a tema più famoso d’Europa: stiamo parlando di Coperni, il brand francese che ha conquistato il cuore degli appassionati di stile con le sue creazioni innovative e audaci. L’appuntamento è fissato per il 1° ottobre, durante la Settimana della Moda di Parigi, e promette di essere uno spettacolo indimenticabile.

“C’era una volta” Coperni a Disneyland Paris

La scelta di Disneyland Paris come location per la sfilata Primavera-Estate 2025 non è casuale. I fondatori di Coperni, Arnauld Vaillant e Sébastien Meyer, realizzano così un sogno d’infanzia, portando la loro visione creativa in un mondo immaginario che ha segnato la loro crescita.

“Siamo cresciuti nel sud della Francia e, da piccoli, la nostra prima gita a Parigi non fu per vedere la Torre Eiffel, ma per andare a Disneyland”, hanno dichiarato i due designer. Questa sfilata non rappresenta solo una vetrina per la nuova collezione, ma anche un tributo personale alla magia che li ha ispirati fin da bambini.

La sfilata si terrà nell’incantevole area di Fantasyland, tra il labirinto di Alice, il castello della Bella Addormentata, l’Isola che non c’è di Peter Pan e le tazze da tè del Cappellaio Matto. Sarà una cornice perfetta per presentare una collezione che promette di fondere il fascino senza tempo delle principesse Disney con una visione moderna e audace della femminilità.

La collezione Primavera-Estate 2025 di Coperni

Cosa aspettarsi dalla collezione Primavera-Estate 2025 di Coperni? Naturalmente, l’ispirazione viene dai classici film d’animazione Disney, ma con un tocco contemporaneo e innovativo.

Non si tratterà di una semplice citazione letterale dei costumi dei personaggi Disney, ma di un’interpretazione moderna e tecnologica che riflette la filosofia del brand. Gli abiti in stile principesco verranno arricchiti da dettagli audaci e contemporanei, creando un connubio perfetto tra fantasia e realtà.

La collezione mira a celebrare una nuova visione della femminilità, una visione che esalta l’indipendenza, il coraggio e l’emancipazione delle donne di oggi.

“Naturalmente, daremo alla collezione il tocco Coperni, avvicinandoci in modo cool, contemporaneo, innovativo e tecnologico, ma sempre evolvendo lo stile della donna Coperni”, ha dichiarato Vaillant. L’evento sarà riservato a un pubblico selezionato e includerà un cocktail presso il Disneyland Hotel, recentemente ristrutturato, con un’area backstage situata nella locanda di Cenerentola.

Una sfilata che fa la storia

Disneyland Paris, il parco tematico più visitato d’Europa, accoglierà questo evento unico. Secondo il rapporto annuale più recente della Themed Entertainment Association e della società di consulenza infrastrutturale AECOM, Disneyland Paris ha registrato 9,93 milioni di visitatori nel 2022 e ha accolto 375 milioni di visitatori dalla sua apertura nel 1992.

Attualmente, il resort è in fase di grande rinnovamento, con un investimento di 2 miliardi di euro che ha visto l’apertura del Marvel Avengers Campus e il futuro rebranding del Walt Disney Studios Park in Disney Adventure World.

L’evento di Coperni rappresenta una scommessa significativa per Disneyland Paris, che non ha mai ospitato una sfilata durante la Paris Fashion Week. Meyer e Vaillant hanno lavorato intensamente per creare un’esperienza completa che promette di essere memorabile e rivoluzionaria.

L’innovazione di Coperni e la magia di Disney

Coperni è noto per le sue sfilate fuori dall’ordinario, come quella organizzata durante la pandemia in modalità drive-in o quella sulla cima del grattacielo Tour Montparnasse a Parigi. Meyer ha paragonato il fondatore di Disney, Walt Disney, a visionari come Steve Jobs, lodando la sua capacità di rivoluzionare l’animazione, il cinema e i parchi tematici con nuove tecnologie.

“Condividiamo con Disney una passione per l’intrattenimento,” ha affermato Meyer. “Walt Disney è stato un grande innovatore, uno dei primi a rivoluzionare l’animazione e i parchi tematici con nuove tecnologie”.