Le migliori frasi Disney su amore, amicizia, sogni e autostima

Fonte: IPA

Le frasi Disney hanno segnato l’infanzia di ognuno di noi e continuano a farlo, generazione dopo generazione. Sono citazioni e aforismi importanti che ascoltiamo da bambini e ci ricordiamo anche da adulti, provando emozioni fortissime ogni volta.

In ogni frase Disney infatti c’è un po’ di verità e un insegnamento importante per vivere la vita, il rapporto con gli altri e con sè stessi al meglio. DiLei ha raccolto le frasi, le citazioni e gli aforismi più belli dai cartoni Disney, per non smettere mai di sognare (e imparare) grazie ai nostri personaggi preferite e alle loro avventure.

Frasi Disney, le più famose

A volte la saggezza e l’ispirazione arrivano da qualcosa di inaspettato, come i cartoni. Le frasi Disney più famose sono belle e profonde, ci parlano di futuro, di vita, amicizia, amore, sogni e coraggio. Ci ispirano ad essere migliori e a guardare il mondo con altri occhi.

Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti. (Ratatouille)

Qualunque cosa accada, sarò sempre al tuo fianco. (Pocahontas)

Siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita. (Il Re Leone)

La vita non è fatta per gli spettatori! Se osservi e non fai nient’altro, tu osserverai la tua vita che passa senza di te. (Il gobbo di Notre Dame)

Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è, perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è, non sarebbe e ciò che non è, sarebbe. (Alice nel Paese delle Meraviglie)

Quando non puoi dire una cosa gentile, è molto meglio starsene zitti. (Bambi)

Non si è mai troppo vecchi per essere giovani. (Biancaneve e i sette nani)

Non c’è tempo per essere timidi. Devi essere coraggioso e audace. (La Bella e la Bestia)

Se sei spaventato allora sii più spaventoso di quello che fa ti paura. (Bambi)

Il più grande dono e onore è avere te come figlia. (Mulan)

A volte le cose più piccole sono quelle che occupano più spazio nel tuo cuore. (Winnie the Pooh)

Quello non è volare. Quello si chiama cadere con stile! (Toy Story)

A volte vale la pena sciogliersi per qualcuno. (Frozen)

Un vero eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore. (Hercules)

Tutto ciò di cui hai bisogno è fede, fiducia e un pizzico di polvere di fata. (Peter Pan)

Le frasi Disney sui sogni

Il motto di Walt Disney era: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. Il potere delle storie e dei cartoni Disney sta proprio nella capacità di trasmettere concetti importanti, come l’importanza di rincorrere e afferrare i propri sogni, di lottare per raggiungerli senza arrendersi mai. Perché sono proprio loro a rendere speciale la nostra esistenza e sin da piccoli dobbiamo imparare a tenerli stretti e custodirli come se fossero il bene più prezioso.

Le frasi Disney sui sogni ci ispirano e ci fanno riflettere, sono una spinta a non arrendersi e a combattere, sempre e comunque, per la propria felicità, qualunque essa sia.

I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai pensieri, li esprimi con sincerità. Se hai fede chissà che un giorno la sorte non ti arriderà. Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente. E il sogno realtà diverrà! (Cenerentola)

Oh, un principe! Ed è alto e tanto bello… e così romantico. Passeggiamo insieme, e chiacchieriamo e… al momento di separarci… lui mi prende tra le braccia e allora… mi sveglio… Sì, mi accade solo in sogno, ma dicono che se sogni qualcosa più di una volta, questa si avvererà di certo, e io l’ho sognato tante volte… (La bella addormentata nel bosco)

So chi sei, vicino al mio cuor sei tu. So chi sei, di tutti i miei sogni il dolce oggetto sei tu. Anche se nei sogni è tutta illusione e nulla più, il mio cuore sa che nella realtà da me tu verrai e che mi amerai ancor di più. (La bella addormentata nel bosco)

Dolce sognar e lasciarsi cullar nell’incanto della notte. Le stelle d’or, con il loro splendor, sono gli occhi della notte! Sii vicino al tuo amore e a te ti stringerà la notte con la sua magia, quanti cuor unir saprà (Lilli e il Vagabondo)

Ritrovate un po’ di umanità! Nessuno di voi ha mai avuto un sogno? (Rapunzel)

Sempre in alto mira e va, esci dalla mediocrità! Non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. (La spada nella roccia)

Non smettete mai di sognare, solo chi sogna può volare! (Le avventure di Peter Pan)

Sai quel posto tra il sonno e la veglia dove ti ricordi ancora che stavi sognando? Quello è il luogo dove ti amerò per sempre! (Le avventure di Peter Pan)

Le frasi Disney sull’amore

L’amore è una forza misteriosa e meravigliosa che muove il mondo. Ce lo insegnano i cartoni e le favole Disney in cui i sentimenti sono così forti da spingere i protagonisti a fare follie, a superare paure e a vivere grandi avventure.

Belle, ad esempio, ci dimostra che è importante amare qualcuno con il cuore, non con gli occhi. Ariel ci racconta un sentimento che va oltre le differenze, abbattendo qualsiasi barriera, proprio come Pocahontas.

Merlino: Vedi giovanotto, questa faccenda dell’amore… è una cosa potentissima!

Artù: Più forte della gravità?

Merlino: Beh sì figliolo, in un certo senso… io direi che è la forza più grande sulla terra! (La spada nella roccia)

Quasi tutti si “rincitrulluliscono” in primavera. Per esempio, tu te ne vai passeggiando, pensando ai fatti tuoi, senza curarti di guardare a sinistra o a destra, quando tutt’ad un tratto il tuo sguardo si posa su di un musetto grazioso… oh! Ti incominciano a tremare le ginocchia, ti gira la testa, ti senti leggero come una piuma, e prima che tu te ne accorga navighi fra le nuvole! Ed è allora che cominci a fare follie e perdi completamente la testa! E questo non è tutto! Può accadere a chiunque, farete bene a stare attenti! Può accadere a te, a te, e… sì, può accadere perfino a te! (Bambi)

Lei lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore. (La Bella e la Bestia)

Quando sembra che non succeda più ti riporta via, come la marea, la felicità. (La Bella e la Bestia)

Dopo tutto questo tempo ha finalmente imparato ad amare. (La Bella e la Bestia)

Le frasi Disney sulla famiglia e l’amicizia

La famiglia è un altro elemento chiave nelle storie della Disney. Famiglia non significa solo mamma e papà, ma anche gli amici, che possono diventare un sostegno importante e arricchire l’esistenza con qualcosa di meraviglioso. Le frasi Disney sulla famiglia sono commoventi, intelligenti e semplicemente bellissime, da leggere e appuntare per le occasioni importanti.

Una mamma è la cosa più bella, una voce angelica, il calore di un sorriso e due labbra affettuose che ti sfiorano il viso. (Le avventure di Peter Pan)

Su, su, su, va tutto bene, c’è papà qui… Penso io a te… Ti giuro che non permetterò che ti succeda mai niente… Nemo! (Alla ricerca di Nemo)

Tu sei il mio migliore amico! E tu il mio E saremo amici per sempre, non è vero? Sì, per sempre. (Red e Toby)

Gli amici sono quelle persone che ti dicono le cose in faccia e ti difendono alle spalle. (Re Leone)

La tua mente è come quest’acqua, amico mio: quando viene agitata diventa difficile vedere, ma se le permetti di calmarsi la risposta ti appare chiara. (Kung Fu Panda)

Ohana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo & Stitch)

Quando ti guardo, riesco a sentirlo: ti guardo e sono a casa. (Alla ricerca di Nemo)

Io e te siamo una squadra, niente è più importante della nostra amicizia – Monster e Co.

I buoni amici sono come le stelle: non sempre le vedi, ma sai che sono sempre lì – Winnie The Pooh

Un giorno senza un amico è come un vaso in cui non sia rimasta neppure una goccia di miele. (Winnie The Pooh)

Ho sempre desiderato di avere un fratello. (Koda, fratello orso)

Le frasi Disney sull’autostima

L’importanza di riconoscere il proprio valore, di sapersi apprezzare e amare: l’autostima è qualcosa che le storie Disney cercano da sempre di insegnare. Si tratta infatti di un elemento imprescindibile per affrontare con la giusta dose di grinta e di consapevolezza ogni giorno, senza nessuna paura e con la certezza di essere speciali e unici. Le frasi Disney sull’autostima sono commoventi e meravigliose, da appuntare, da scrivere sui biglietti da auguri o sull’agenda, per rileggerle nei momenti difficili.

Se continui a guardarti indietro, non vedrai mai ciò che hai davanti! Non devi permettere a nessuno di definire i tuoi limiti solo per quello che sei. (Ratatouille)

C’è una bestia che si addormenterà ogni volta che, bella come sei, le sorriderai. (La Bella e la Bestia)

Seguire il proprio cuore e trovare l’amore con i propri tempi. (The Brave)

Il passato può fare male, ma a mio modo di vedere dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. (Il Re Leone)

Frasi Disney: le più sagge e belle

C’è tanta saggezza nascosta nelle frasi Disney perché ogni storia ha qualcosa di speciale da insegnarci. I messaggi lanciati da questi cartoni sono così potenti che colpiscono sia i grandi che i bambini. Coraggio, amore per il prossimo, autostima, empatia, voglia di sognare: sono solo alcuni degli elementi che ritroviamo nelle citazioni, negli aforismi e nelle frasi Disney pronunciate dai personaggi.

Simba lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi re del passato ci guardano da quelle stelle. Perciò quando ti senti solo ricordati che quei re saranno sempre lì per guidarti. E ci sarò anch’io. (Il Re Leone)

Lilo… A volte cerchi di fare del tuo meglio, ma le cose non sempre vanno per il verso giusto. Le cose a volte devono cambiare e… forse qualche volta cambiano per il meglio. (Lilo & Stitch)

Un solo chicco di riso può squilibrare la bilancia; un solo uomo può segnare la differenza fra la vittoria e la sconfitta. (Mulan)

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. (Mulan)

Per quanto il vento ululi forte, una montagna non può inchinarsi ad esso. (Mulan)

Le frasi Disney pronunciate dalle principesse più coraggiose

Le principesse Disney sono molto diverse fra loro, hanno però una cosa in comune: sono delle guerriere. Tutte, da Biancaneve a Cenerentola, passando per Mulan e Rapunzel, si trovano ad affrontare dei momenti difficili in cui si impongono di essere forti e coraggiose.