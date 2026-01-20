Le nuove serie TV per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

Le 10 serie tv per bambini piccoli e per ragazzi, da vedere sulle principali piattaforme: novità 2026 e fine 2025 da non perdere!

Negli ultimi anni, non è solo esploso il mondo delle serie tv per adulti ma anche per bambini e per ragazzi. L’ esplosione di contenuti originali e innovativi pensati per il pubblico giovane è certamente nato con il fiorente sviluppo di piattaforme dedicate e sempre più targettizzate. Piattaforme come Disney+, Apple TV+, Nickelodeon, Netflix e RaiPlay sfornano sempre nuove serie animate e live-action che uniscono divertimento, valori positivi e linguaggi adatti alle diverse età dei bambini/e ed ai ragazzini/e dai 5 ai 12 anni, assicurando ai noi genitori un intrattenimento adeguato e sicuro.

La grande produzione, un pò come succede per le serie tv per adulti, non è sinonimo di qualità diffusa ed infatti, come accade anche per i lungometraggi, alcuni contenuti per bambini spariscono in un buco nero subito dopo la loro pubblicazione mentre altri resistono nel tempo. Ed è proprio sui cartoni animati che si sono dimostrati coriacei rispetto alle mode, alle tendenze ed ai capricci del tempo, che sono nate le prime serie tv per bambini. Pensiamo a quelle create su Rapunzel, su La sirenetta o Frozen. Il mondo Disney ci ha provato anni fa anche se non tutti le sue serie possono vantare lo stesso successo.

L’ ampia offerta di serie tv per bambini e ragazzi nasce anche da un’esigenza importante: noi genitori cerchiamo sempre più contenuti che non siano semplicemente di intrattenimento, ma che aiutino i bambini a sviluppare competenze sociali, emotive e cognitive, a esplorare la creatività, e a costruire una relazione sana con lo schermo.

Le serie migliori combinano narrative coinvolgenti, personaggi simpatici e temi rilevanti per la crescita dei più piccoli, come l’amicizia, la scoperta del mondo, il problem-solving e la diversità culturale. Come sempre, è anche in base all’età e alle competenze sviluppate dal singolo bambino, che certi sottotesti possono essere compresi nella propria interezza.

In questo articolo passeremo in rassegna le 10 serie dedicati ai piccoli, distinte per età, nuove di pacca o in uscita. Ricordiamoci che le età consigliate dai produttori, per quanto possono essere indicative, vanno rispettate il più possibile. Recentissima è l’ultima stagione di Stranger Things che, nonostante non sia consigliata ai più piccoli, è stata vista da bambini e bambine di ogni età. Si è sollevato un movimento di critica, da parte degli esperti dell’infanzia, su questo nostro atteggiamento di far bruciare le tappe evolutive: meglio riguardare una vecchia serie per bambini che una creata per adolescenti o giovani adulti che, nel tempo, potrebbe creare ansia o paura.

Serie per bambini 5-8 anni

1. Hey A.J.!

Genere: Animazione, musica, commedia

Dove: Disney Jr. e Disney+

Una bella novità del 2026 che segue le avventure musicali e creative di A.J. e dei suoi amici, con temi di gioco, inclusione e scoperta del mondo. La serie è stata distribuita su Disney Jr. e Disney+ a partire da gennaio 2026.

2. Mickey Mouse Clubhouse+

Genere: Animazione, interattiva, educativo

Dove: Disney Jr. e Disney+

Questa nuova versione di Mickey Mouse Clubhouse è uscita a luglio 2025 e propone episodi che invitano i bambini a partecipare attivamente alla risoluzione di piccoli problemi, combinando musica, fantasia e giochi di apprendimento.

3. Yo Gabba GabbaLand! (Season 2)

Genere: Live-action/animazione, musicale, educativo

Dove: Apple TV (Apple TV+)

Il reboot della celebre serie torna con una nuova stagione da gennaio 2026, ricca di musica, danza e valori sociali positivi, pensata per stimolare l’immaginazione e la partecipazione attiva dei bambini più piccoli e delle loro famiglie.

4. Anselmo Wannabe

Genere: Animazione, educativo, famiglia

Dove: RaiPlay / Rai Kids

Uscita nel gennaio 2026 in esclusiva su RaiPlay, questa serie animata italiana porta i giovani spettatori alla scoperta del mondo del lavoro attraverso episodi brevi e divertenti con la voce di Neri Marcorè. Temi di curiosità, responsabilità e scoperta del mondo reale si intrecciano in modo leggero e adatto ai più piccoli.

5. Prova a non ridere! (Pera Toons)

Genere: Animazione, umorismo, varietà

Dove: Rai Gulp / RaiPlay

Serie italiana di prossima uscita (2026) ispirata al celebre fumettista Pera Toons: episodi brevi che combinano umorismo, giochi linguistici e gag visive, ideali per ridere insieme in famiglia.

Serie per ragazzi 9-12 anni

6. Dino Ranch: Island Explorers

Genere: Animazione, avventura

Dove: Amazon Kids+

Spin-off del celebre Dino Ranch, uscito a novembre 2025, che vede nuovi personaggi e scenari su un’isola piena di dinosauri. Ideale per chi ama l’esplorazione e creature preistoriche in avventure leggere.

7. Wylde Pak

Genere: Animazione, comedy familiare

Dove: Nickelodeon / Paramount+

Uscito a fine 2025, questa serie racconta le dinamiche quotidiane e divertenti di una famiglia mista, con humor e momenti di crescita personale per pre-adolescenti.

8. The Chosen Adventures

Genere: Animazione, avventura educativa

Dove: Amazon Prime Video

Una serie animata uscita nell’ottobre 2025, che presenta storie ispirate a racconti biblici attraverso gli occhi di due giovani protagonisti: un mix di curiosità storica, amicizia e valori.

9. Adventure Quest: The Lost Kingdom

Genere: Animazione, fantasy/avventura

Dove: Piattaforme streaming internazionali

Annunciata come una delle serie animate fantasy più attese del 2025/2026, segue ragazzi che scoprono un regno perduto e lo esplorano affrontando sfide e misteri.

10. Cosmic Explorers (Stagione 3)

Genere: Animazione educativa, scienza/avventura

Dove: Piattaforme streaming internazionali

Questa stagione prosegue le avventure spaziali e scientifiche con un cast di giovani esploratori che imparano insieme scienza, collaborazione e deduzione.

Come scegliere la serie giusta per tuo figlio

Certamente la risposta migliore è: in base all’età! Per i bambini più piccoli, la fascia orientativa che va dai 5 agli 8 anni, i prodotti hanno linguaggi semplici, colori vivaci, elementi musicali e coinvolgenti. Per i preadolescenti, invece, 9-12 anni circa, la trama come il linguaggio possono permettersi di essere strutturati, elaborati. Sono anche le piattaforme stesse che ci danno una mano in questa selezione. Ad esempio, potremmo fare questa distinzione in base alle caratteristiche delle principali serie che si trovano su di esse.

Disney+ / Disney Jr.: hanno titoli originali pensati per la famiglia

Nickelodeon / Paramount+: qui si trovano serie con umorismo e humor familiare .

. Amazon Kids+ / Prime Video: hanno un mix di contenuti animati educativi e di avventura.

e di avventura. RaiPlay / Rai Kids: contenuti italiani con focus educativo e umoristico.

Infine un consiglio sempre valido è quelli di guardare prima, o meglio ancora insieme, i contenuti di intrattenimento pensati per bambini/ragazzi, in modo da accertarsi che la visione sia davvero adeguata ai nostri figli/figlie. Questo anche perché, oltre l’età, ci sono anche altri componenti importanti, fatti da carattere, indole, capacità ed esperienza, che possono incidere sulla visione della serie/film/cartone animato.