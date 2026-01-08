Meno impegni, più tempo di qualità: perché il gioco libero rende i bambini più sereni

Ormai i bambini e le bambine hanno settimane piene di impegni come piccoli adulti e, spesso, si tratta di attività che hanno come fine ultimo la performance: ne abbiamo parlato con un'esperta.

iStock

Nell’agenda quotidiana delle famiglie moderne il tempo sembra non bastare mai. Scuola, sport, corsi di lingua, laboratori creativi, compleanni organizzati con mesi di anticipo: anche l’infanzia, oggi, rischia di trasformarsi in una sequenza ininterrotta di impegni. Eppure, mai come ora, i bambini avrebbero bisogno di tempo di qualità: tempo non riempito, non programmato, apparentemente vuoto ma in realtà fondamentale per crescere bene.

La gestione del tempo in famiglia è diventata una delle grandi sfide educative contemporanee. Non si tratta solo di incastri logistici o di organizzazione settimanale, ma di una scelta culturale profonda: decidere che i bambini non devono “fare di più”, ma poter essere di più. Restituire spazio al gioco libero significa restituire ai più piccoli la libertà di esplorare, sperimentare, annoiarsi e inventare, senza essere costantemente guidati o valutati.

iStock

Perché i bambini hanno agende piene come gli adulti

Negli ultimi anni si è diffusa una vera e propria ansia da prestazione educativa. Molti genitori temono che lasciare i figli liberi di giocare significhi sprecare tempo prezioso, soprattutto nei primi anni di vita. L’idea che ogni momento debba essere finalizzato a un apprendimento misurabile ha portato a un progressivo affollamento delle giornate dei bambini.

La pedagogista e formatrice Giovanna Giacomini, fondatrice di GD EDUCA e ideatrice del portale Edu, sottolinea come questa tendenza derivi da una visione adulta che valuta il tempo esclusivamente in termini di produttività e risultati. «Il timore di non fare abbastanza spinge molti genitori a riempire il tempo dei figli con attività strutturate, considerate più utili o formative, relegando il gioco libero a uno spazio marginale», spiega l’esperta.

Il paradosso è evidente: mentre ai bambini viene sottratto il tempo per giocare, nel mondo adulto il gioco viene riscoperto come strumento di crescita, apprendimento e sviluppo delle competenze relazionali. Una contraddizione che dovrebbe far riflettere ma anche un po’ sorridere.

iStock

Il gioco libero è tutt’altro che tempo perso

Le pedagogia lo sostiene da tempo: il gioco non è un semplice passatempo, ma una necessità biologica. Attraverso il gioco spontaneo si attivano le stesse aree cerebrali coinvolte nell’apprendimento, nella creatività e nella regolazione emotiva. Ricordiamoci sempre del principio montessoriano per il quale il gioco è il lavoro dei e per i bambini.

Giocare stimola il rilascio di dopamina e favorisce la motivazione, rafforzando le connessioni neuronali. In particolare, il gioco libero contribuisce allo sviluppo delle funzioni esecutive: concentrazione, autocontrollo, capacità di pianificazione e flessibilità mentale. Competenze che non si apprendono attraverso schede o esercizi strutturati, ma facendo esperienza. Quell’esperienza che, spesso, diciamo manca a chi trascorre il tempo su un divano, scrollando un device.

«Ogni tipologia di gioco sviluppa funzioni diverse», precisa Giovanna Giacomini. «Un ambiente ricco di esperienze ludiche permette al bambino di crescere in modo armonico, sul piano motorio, cognitivo ed emotivo».

iStock

Meno attività organizzate, più tempo di qualità in famiglia

Rallentare non significa offrire meno opportunità, ma scegliere con maggiore consapevolezza. Ridurre il numero di attività strutturate consente di creare spazio per il gioco libero e per relazioni più autentiche all’interno della famiglia. Non si parla di non dare valore alla lezione di pianoforte o a quella dello sport preferito dei nostri bambini/ bambine, ma di trovare un equilibrio che sposti l’ago del tempo su un quadrante differente e non solo prestazionale.

Secondo l’esperta, dedicare almeno un’ora al giorno al gioco spontaneo, senza obiettivi o regole imposte, è una scelta educativa fondamentale. Meglio privilegiare materiali destrutturati – come scatole, teli, pentole, bastoni – e spazi aperti, anche semplici come un parco o un giardino condominiale.

Un aspetto spesso sottovalutato è il ruolo dell’adulto: «Non serve far giocare i bambini», ricorda Giacomini, «ma giocare con loro, seguendo il loro ritmo, senza dirigere o correggere continuamente». È in questo tempo condiviso che si costruisce una relazione solida e rassicurante.

iStock

Il rischio di togliere il gioco ai bambini

Privare i bambini del gioco libero può avere conseguenze che emergono nel tempo. Bambini cresciuti in contesti iper-protetti e iper-organizzati rischiano di sviluppare maggiori paure, ansia e difficoltà nell’affrontare situazioni impreviste. Una cosa è crescere un bambino/a attraverso routine che aiutino la famiglia altra è togliere a nostro figlio/a la possibilità di sperimentare l’inaspettato, il contrattempo. Prima o poi tutti facciamo esperienza di qualcosa che non avevamo calcolato, pensato, previsto e la vita che abbiamo fatto sino a quel momento ci aiuta a comprendere come superare quella situazione.

Il gioco, anche quello che comporta una sfida o un rischio controllato, ha invece una funzione protettiva: permette di sviluppare fiducia in sé, resilienza e capacità di autoregolazione ed anche autostima. «Il bambino che può esplorare, arrampicarsi, sperimentare impara a conoscere i propri limiti e a gestire le emozioni», spiega la pedagogista.

Negare queste esperienze significa togliere ai bambini strumenti fondamentali per affrontare la vita adulta.

iStock

Restituire valore all’infanzia

Restituire tempo ai bambini significa restituire valore all’infanzia. In un mondo che corre veloce, scegliere di rallentare è un atto educativo potente. Meno impegni, più gioco libero e più tempo di qualità in famiglia sono la base per crescere bambini più sereni, autonomi e sicuri di sé.

Come conclude Giovanna Giacomini, «il gioco è una vera forma di pensiero: attraverso di esso il bambino impara ad affrontare il mondo». Una verità semplice, ma oggi più che mai rivoluzionaria.