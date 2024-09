Emily in Paris, i prodotti della sua beauty routine che puoi avere anche tu

Fonte: IPA Agency

Lily Collins (alias Emily Cooper) sta per tornare con le ultime 5 puntate della quarta stagione di Emily in Paris, la serie cult che ci ha fatto innamorare a colpi di glamour, baguette, clichè e amori (quasi sempre) sbagliati.

Se fino ad ora abbiamo invidiato i suoi look sopra le righe e il suo stile massimalista, oggi possiamo sbirciare tra le mensole del bagno che condivide con l’amica Mindy e copiare tutti i suoi segreti di bellezza. Le scelte di beauty e make up della bella americana living her best life a Parigi, mutano durante le varie stagioni della serie man mano che a cambiare è la sua personalità. Nella prima serie la vediamo nei panni della very american girl che porta alta la bandiera a stelle e strisce del suo paese e lo rivendica con dei look beauty molto stravaganti mentre nelle stagioni successive l’allure parigina si fa strada dentro di lei con toni sempre più tenui ed eleganti ma mai banali e sciatti.

In particolare, nell’ultima stagione abbiamo l’occasione di notare alcuni dei suoi nuovi prodotti must-have che sanno mettere in connessione le sue origini americane con l’estetica parigina.

La skincare di Emily in Paris

Non esiste un buon make up senza un’ottima skincare di base e la nostra Cooper lo sa bene. Nella prima puntata dell’ultima stagione assistiamo alla scena in cui Emily, rientrata dal suo jogging mattutino, si dirige in bagno pensando di trovare sotto la doccia la coinquilina Mindy mentre, a sua insaputa, al suo posto troverà il bel cuoco Gabriel; durante questa animata conversazione, le più attente avranno notato che nello scaffale del bagno si trovano in bella vista alcuni dei prodotti di bellezza per la sua beauty routine. Tra questi vediamo la spazzola viso più famosa del web, la Foreo Luna 4 mini.

Avete mai notato che pelle perfetta, luminosa e senza imperfezione abbia Emily? Ecco perché! La spazzola esfoliante viso Luna 4 mini offre 12 intensità di pulsazioni T-Sonic e una testina a 2 zone, capace di rimuovere delle impurità in 1 minuto grazie ai punti di contatto in silicone mentre in solo mezzo minuto, grazie alla modalità Glow Boost, regala un incarnato limpido e luminoso. Puoi collegarla al tuo dispositivo tramite Bluetooth e seguire le istruzioni per scoprirne i benefici e l’utilizzo ideale a seconda della tua tipologia di pelle.

Foreo spazzola viso Foreo Luna 4 mini in vari colori

Nella stessa scena possiamo sbirciare anche altri prodotti interessanti, tra cui il contorno Immortelle Regard Divine di un brand francese molto conosciuto per i suoi prodotti a base di fiori, piante e ingredienti naturali: l’Occitane.

Offerta L'Occitane Immortal Regard Divine creme

Composto per l’89% da ingredienti naturali, questa formula dalla texture ricca e fondente è definita come un ”balsamo” da applicare sul contorno occhi che riduce borse e occhiaie, leviga la pelle e contribuisce a migliorare tonicità dell’area perioculare. contorno occhi. La particolarità è la composizione, composta da burro di karité nutriente e quattro estratti di immortelle, tra cui il Super Estratto d’Immortelle, un’alternativa naturale al retinolo brevettata da l’Occitane.

D’altronde, sappiamo bene quanto Emily ci tenga a mantenere giovane e tonica la sua pelle già da una delle scene della terza stagione dove indossa una maschera per la fototerapia a led rossi come tool anti-age.

La maschera scelta da Emily è di Currentbody, un brand di fascia alta che potrebbe non essere alla portata di tutti. Per fortuna esistono tanti dupe su Amazon, tra cui, ma maschera di Iborria che ne costa circa la metà e garantisce risultati eccellenti se usata con costanza e seguendo le indicazioni riportate nella confezione. Ti basteranno 10 minuti al giorno per combattere i primi segni del tempo sul tuo viso grazie ai Led colorati che agiscono sulla pelle, parola di Cooper.

Iborria Maschera a Led per terapia della luce

Il make up parigino da copiare di Emily in Paris

Analizzando le scelte make up dell’ultima stagione, possiamo dire che Emily ha iniziato ad abbracciare la filosofia del less is more, tanto sull’abbigliamento quanto sul make up. Le donne francesi hanno notoriamente un fascino elegante e senza tempo, che ora definiremmo effortless chic, cioè senza sforzo: sembrano tutte essere sensuali e femminili quasi senza volerlo, come se venisse loro naturale. Per questo sono pochi (ma ben studiati) gli elementi che rendono ben distinguibili lo stile francese, primo tra tutti il rossetto rosso.

Da vera parigina acquisita, questo prodotto ora non può mai mancare sulle sue labbra di Emily. Il finish rigorosamente opaco o semi-opaco e la texture deve esser sheer, sono i grandi segreti del rossetto alla francese perfetto. In questa scena sta indossando il rossetto un color lampone perfetto per il suo incarnato alabastro e voilà, in un colpo, diventa il protagonista di tutto il make-up.

Offerta Bourjois Rouge Edition Velvet

Il brand low cost francese Bourjois sa davvero il fatto suo in tema di rossetti alla francese in quanto incarna perfettamente la quintessenza del rossetto ideale per ottenere questo effetto. Il Rouge Edition Velvet nella colorazione 001 garantisce un rilascio graduale del colore e un finish opaco per una tenuta lunga fino a 24 ore. Abbasso gli overlips troppo marcati: l’applicazione va fatta con attenzione e precisione, per questo è dotato di un morbido pennello applicatore floccato. Ogni shade è arricchita con pigmenti puri per colori ancora più intensi, con texture leggera e scorrevole.

In un’intervista per Marie Claire, il make up artist Aurelie Payan ha rivelato alcuni dei prodotti che ha usato sul set. “Emily è un personaggio che ha bisogno di fard”, dice Payen, spiegando che usa il blush in stick di Westman Atelier Baby nelle colorazioni Bichette e Petal oppure il duo labbra-guance di Chanel, entrambi con texture cremose che si fondono con il fondotinta, donando un rossore rosato che sembra naturale e baciato dal sole.

Una versione low budget ma ad alta resa la troviamo nel 3 in 1 di 3ina, un blush stick che funziona come ombretto, rossetto e fard per colorare, contornare e illuminare guance, occhi e labbra. La formula cremosa e leggera si fonde facilmente sulla pelle ed è modulabile per poter ottenere anche un look intenso. Disponibile in tantissimo colori, se hai i colori armocromatici di Emily puoi puntare tutto sulla shade 362, per un effetto rosato e delicato ma molto chic.

3ina Blush stick 3 in 1

La nostra bella Cooper in ogni stagione ha sfoggiato acconciature e tagli di capelli sempre diversi ma mai banali. Dopo la frangetta da vera francesina, nell’ultima parte della quarta stagione sappiamo averci ”dato un taglio” davvero drastico, pronta ad affrontare la sua avventura in Italia con un bel caschetto.

Il segreto di una tenuta estrema per ogni occasione? Una lacca all’altezza delle sue avventure e per dire addio all’effetto crespo. La più amata dalle francesi e non solo, rimane la lacca Ghd anti umidità Perfect Ending, per ottenere una tenuta forte ma flessibile senza ”effetto paglia”.

Offerta 3ina Lacca Perfect Ending

Nel frattempo rimaniamo in attesa del perfect ending di Emily in Paris nella seconda parte della nuova stagione!

