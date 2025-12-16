Raoul Bova seduce la Francia e va alla prima di Emily in Paris 5

Raoul Bova è ancora uno dei protagonisti di Emily in Paris: all'anteprima parigina della quinta stagione ha sfoggiato tutto il suo charme sul red carpet

Il fascino italiano sta per travolgere una della serie più patinate di Netflix. In attesa dell’uscita della quinta stagione di Emily in Paris, Raoul Bova ha calcato il red carpet parigino insieme agli altri protagonisti, su tutti l’attrice Lily Collins. La sua partecipazione alla serie non è un semplice cameo, ma lo vede vestire i panni di un personaggio che ha già dato una svolta alla narrazione, ambientata tra Roma e Venezia, oltre che nella capitale francese.

L’eleganza di Raoul Bova sul red carpet di Parigi

Per il lancio della quinta stagione, il cast di Emily in Paris si è riunito nella Ville Lumière a Le Grand Rex, nella capitale francese. Il legame tra Francia e Italia nella serie è ormai consolidato, proprio come il ruolo che vede protagonista Raoul Bova.

Tante le stelle sul red carpet insieme all’attore italiano, tra cui spiccano Lily Collins, cinta in un sofisticato Giorgio Armani Privé, e Ashley Park, in un corset dress firmato Dolce&Gabbana.

Il bel Bova ha optato per un elegante completo total black, con pantalone e camicia di seta senza colletto. L’ideale per mettere in risalto il suo naturale savoir-faire e il suo carisma. Possiamo dirlo: l’attore è un perfetto ambasciatore del lusso discreto e irresistibile. Non c’è da meravigliarsi se sia riuscito a conquistare il pubblico internazionale, lontano dagli ultimi gossip che lo hanno visto protagonista qui in Italia.

Il ruolo di Giancarlo in Emily in Paris 5

Raoul Bova ha messo il suo fascino al servizio della serie, vestendo i panni di Giancarlo, regista pubblicitario romano ed ex professore di cinema Sylvie Grateau, nonché suo nuovo interesse amoroso.

Ma di cosa parla questa quinta stagione? Emily Cooper si trasferisce in Italia, dove ricopre il ruolo di CEO della nuova sede romana dell’Agence Grateau. Qualcosa, però, va storto e una sua idea si trasforma in un fallimento che mette a dura prova il suo lavoro e la sua permanenza nella Capitale. Il tutto coinvolge anche la vita professionale di Sylvie, l’algida e sofisticata direttrice di Savoir interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu, sempre più presa dal fascino tutto italiano di Giancarlo. Una chimica che è destinata a crescere, insomma.

Quando esce la nuova stagione di Emily in Paris?

L’attesa per il ritorno di Giancarlo è quasi finita. La quinta stagione di Emily in Paris esce su Netflix il prossimo 18 dicembre. Dieci episodi in cui, come ha affermato il creatore Darren Starr, i luoghi non sono un semplice sfondo ma una parte integrante del racconto: “Dopo Parigi volevo un luogo altrettanto iconico e affascinante”.

“Girare a Roma e Venezia è stato assolutamente magico – ha detto la Collins -. Entrambe le città sono così suggestive dal punto di vista cinematografico, ricche di storia e di un palpabile senso di magia: Roma sembra una città più consolidata e metropolitana, mentre Venezia è stravagante, romantica e offre un ritmo di vita completamente diverso. È stato perfetto aprire l’ufficio di Emily a Roma, dandole una base per la sua vita professionale, mentre Venezia ha offerto un’avventura stravagante: un viaggio indimenticabile per Emily e per la nostra troupe. Sono molto grata all’Italia per averci accolto di nuovo in entrambe le città”.

